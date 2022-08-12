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اغتنموا الفرصة .. خصومات الخطوط الجوية القطرية على أسعار تذاكر السفر

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
الخطوط الجوية القطرية watanserb.com
الخطوط الجوية القطرية
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وطن – تقّدم الخطوط الجوية القطرية، خصومات حصرية تصل إلى 20 % للسفر مع العائلة والأصدقاء على أسعار تذاكر السفر للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا.

كما سيحظى المسافرون بذكريات لا تنسى من خلال قضاء عطلتهم الصيفية في إحدى الوجهات الشاطئية مع العائلة والأصدقاء.

watanserb.com
الخطوط الجوية القطرية

وتستمر فترة هذا العرض من 8 إلى 21 أغسطس، للسفر حتى 30 سبتمبر 2022، للاستفادة من هذا العرض.

ويتعين على المسافرين حجز تذكرتين أو اكثر من خلال الموقع الإلكتروني qatarairways.com . أو من خلال زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية، أو وكيل سفرهم المفضل.

من جانبه، قال ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان، في الخطوط الجوية القطـريّة: “نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية من العملاء للسفر مع عائلاتهم وأصدقائهم. يسعدنا تقديم هذا العرض لإتاحة الفرصة الأخيرة للسفر هذا الصيف إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا”.

الخطوط الجوية القطرية watanserb.com
“القطرية”

وتابع: “كما يمكن الاستفادة من هذا العرض لزيارة العديد من الوجهات الشاطئية الخلابة مثل المالديف وزنجبار وسيشلز”.وفق “الشرق” القطرية

وقال: “بفضل تعاون الناقل الوطني مع الخطوط الجوية الماليزية، يمكن للمسافرين الذهاب إلى العديد من الوجهات في ماليزيا مثل لانكاوي وبينانغ وغيرها من خلال الحجز عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني”.

جولة أوروبية احتفالا بالعد التنازلي لبطولة كأس العالم 

في السياق، أعلنت الخطوط القطرية مؤخراً، عن إطلاقها جولة أوروبية احتفالا بمناسبة العد التنازلي لـ100 يوم لبدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر حافلة ركاب تفاعلية مزينة بشعار البطولة تحمل اسم الرحلة.

وستنطلق الرحلة من العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت وتشمل عددا من التجارب التفاعلية للركاب. بما في ذلك فرصة اختبار مهاراتهم أمام نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور.

كما سيتسنى لهم معرفة المزيد عن تاريخ دولة قطر وقصة كأس العالم. إضافة إلى مقابلة /سما/، أول طاقم طيران افتراضي على الإطلاق.

وستجول الحافلة التي تحمل علامة الناقلة الوطنية لدولة قطر، 12 مدينة أوروبية أخرى لتعزيز تفاعل مشجعي الكرة مع منافسات المونديال المرتقب.

وستتاح للمشجعين كذلك فرصة مشاركة تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج #FlytoQatar2022 والفوز بتذاكر لمباريات البطولة وباقات سفر شاملة من الخطوط الجوية القطرية إلى كأس العالم، بما فيها رحلات العودة والإقامة وتذاكر المباريات.

المصدرالشرق - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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