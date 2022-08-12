اغتنموا الفرصة .. خصومات الخطوط الجوية القطرية على أسعار تذاكر السفر

- Advertisement -

وطن – تقّدم الخطوط الجوية القطرية، خصومات حصرية تصل إلى 20 % للسفر مع العائلة والأصدقاء على أسعار تذاكر السفر للدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا.

كما سيحظى المسافرون بذكريات لا تنسى من خلال قضاء عطلتهم الصيفية في إحدى الوجهات الشاطئية مع العائلة والأصدقاء.

وتستمر فترة هذا العرض من 8 إلى 21 أغسطس، للسفر حتى 30 سبتمبر 2022، للاستفادة من هذا العرض.

ويتعين على المسافرين حجز تذكرتين أو اكثر من خلال الموقع الإلكتروني qatarairways.com . أو من خلال زيارة أحد مكاتب مبيعات الخطوط الجوية القطرية، أو وكيل سفرهم المفضل.

من جانبه، قال ديرسينيش أريسنديران، نائب الرئيس للمبيعات في الشرق الأوسط والقوقاز وباكستان، في الخطوط الجوية القطـريّة: “نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده الخطوط الجوية القطرية من العملاء للسفر مع عائلاتهم وأصدقائهم. يسعدنا تقديم هذا العرض لإتاحة الفرصة الأخيرة للسفر هذا الصيف إلى وجهات مختارة في أوروبا وآسيا”.

وتابع: “كما يمكن الاستفادة من هذا العرض لزيارة العديد من الوجهات الشاطئية الخلابة مثل المالديف وزنجبار وسيشلز”.وفق “الشرق” القطرية

وقال: “بفضل تعاون الناقل الوطني مع الخطوط الجوية الماليزية، يمكن للمسافرين الذهاب إلى العديد من الوجهات في ماليزيا مثل لانكاوي وبينانغ وغيرها من خلال الحجز عبر موقع الخطوط الجوية القطرية الإلكتروني”.

جولة أوروبية احتفالا بالعد التنازلي لبطولة كأس العالم

في السياق، أعلنت الخطوط القطرية مؤخراً، عن إطلاقها جولة أوروبية احتفالا بمناسبة العد التنازلي لـ100 يوم لبدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 عبر حافلة ركاب تفاعلية مزينة بشعار البطولة تحمل اسم الرحلة.

الخطوط الجوية القطرية تحتفل بمناسبة العدّ التنازلي لـ100 يوم على انطلاق كأس العالم FIFA قطر 2022™️ عبر جولة أوروبية بحافلة تحمل شعار "الرحلة" ⚽️ 🏆 👇https://t.co/1FrfVpIQMA pic.twitter.com/3RWdxM6RBM — الخطوط الجوية القطرية (@qatarairwaysar) August 11, 2022

وستنطلق الرحلة من العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت وتشمل عددا من التجارب التفاعلية للركاب. بما في ذلك فرصة اختبار مهاراتهم أمام نجم كرة القدم البرازيلي نيمار جونيور.

كما سيتسنى لهم معرفة المزيد عن تاريخ دولة قطر وقصة كأس العالم. إضافة إلى مقابلة /سما/، أول طاقم طيران افتراضي على الإطلاق.

وستجول الحافلة التي تحمل علامة الناقلة الوطنية لدولة قطر، 12 مدينة أوروبية أخرى لتعزيز تفاعل مشجعي الكرة مع منافسات المونديال المرتقب.

وستتاح للمشجعين كذلك فرصة مشاركة تجربتهم على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام الهاشتاج #FlytoQatar2022 والفوز بتذاكر لمباريات البطولة وباقات سفر شاملة من الخطوط الجوية القطرية إلى كأس العالم، بما فيها رحلات العودة والإقامة وتذاكر المباريات.