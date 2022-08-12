تشكيلة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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وطن – يترقب جماهير فريق برشلونة، السبت، أولى مباريات فريقهم في افتتاح منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم أمام رايو فاليكانو على أرض ملعب الكامب نو.

كما وستبدأ مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

✅ فيران توريس يتلقى التصريح الطبي 👍 pic.twitter.com/znoFYUSZpA — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) August 12, 2022

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً. كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

تشيكلة برشلونة أمام رايو فاليكانو

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية أولى مباريات الدوري الإسباني أمام نظيره رايو فاليكانو، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع الفريق: إيريك غارسيا، جويل كوندي، رونالد أراوخو، جوردي ألبا.

خط الوسط: جافي ( فرانك كيسي)، بيدري، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، عثمان ديمبيلي (إنسو فاتي).

معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

كما وسيعلق على أحداث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية. المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان نادي برشلونة قد جلب العديد من الصفقات القوية، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو)، بمساعدة المدرب تشافي المدير الفني للفريق الكتالوني، كان من أبرز تلك الصفقات روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، جول كوندي، فرانك كيسي. أندرياس كريستنسن.

وما زال النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع صفقة آخرى لتدعيم صفوف فريقه، حيث ارتبط اسم البرتغالي برناردو سيلفا بالانتقال إلى الفريق هذا الصيف. قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي برشلونة أعلن في وقت سابق عن استقرار الوضع المالي للنادي، كما وجاء ذلك بعد معاناته من أزمة مالية واقتصادية، حيث وصلت قيمة تراكم الديون الخارجية عليه ب1.35 مليار دولار.