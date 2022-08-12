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رياضة

تشكيلة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني watanserb.com
تشكيلة برشلونة أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني
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وطن – يترقب جماهير فريق برشلونة، السبت، أولى مباريات فريقهم في افتتاح منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم أمام رايو فاليكانو على أرض ملعب الكامب نو.

كما وستبدأ مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في الجولة الأولى لمنافسات الدوري الإسباني (الليغا)، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

بينما ستكون بتوقيت دولة مصر (القاهرة) عند الساعة التاسعة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب وتونس في تمام الساعة الثامنة مساءً. كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الحادية عشر مساءً.

تشيكلة برشلونة أمام رايو فاليكانو

وسيدخل المدرب تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية أولى مباريات الدوري الإسباني أمام نظيره رايو فاليكانو، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع الفريق: إيريك غارسيا، جويل كوندي، رونالد أراوخو، جوردي ألبا.

خط الوسط: جافي ( فرانك كيسي)، بيدري، سيرجيو بوسكيتس.

مركز الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، عثمان ديمبيلي (إنسو فاتي).

معلق مباراة برشلونة ورايو فاليكانو

كما وسيعلق على أحداث مباراة برشلونة ورايو فاليكانو، في الجولة الأولى من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، عبر شبكة قنوات ( بي أن سبورت) الرياضية القطرية. المعلق التونسي عصام الشوالي.

وكان نادي برشلونة قد جلب العديد من الصفقات القوية، في سوق الانتقالات الصيفية الجارية (الميركاتو)، بمساعدة المدرب تشافي المدير الفني للفريق الكتالوني، كان من أبرز تلك الصفقات روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا دياز، جول كوندي، فرانك كيسي. أندرياس كريستنسن.

وما زال النادي الكتالوني يرغب في التعاقد مع صفقة آخرى لتدعيم صفوف فريقه، حيث ارتبط اسم البرتغالي برناردو سيلفا بالانتقال إلى الفريق هذا الصيف. قادماً من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

ومن الجدير بالذكر، بأن نادي برشلونة أعلن في وقت سابق عن استقرار الوضع المالي للنادي، كما وجاء ذلك بعد معاناته من أزمة مالية واقتصادية، حيث وصلت قيمة تراكم الديون الخارجية عليه ب1.35 مليار دولار.

المصدروطن + صفحة نادي برشلونة + رايو فاليكانو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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