الجمعة, أغسطس 12, 2022
الرئيسيةاقتصادبلومبرغ: مصر تجري مفاوضات مع بنوك إماراتية للحصول على قرض بـ 2.5...
اقتصاد

بلومبرغ: مصر تجري مفاوضات مع بنوك إماراتية للحصول على قرض بـ 2.5 مليار دولار!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
مفاوضات مع بنوك إماراتية watanserb.com
مفاوضات مع بنوك إماراتية
- Advertisement -

وطن- على الرغم من مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض كبير لم يكشف قيمته بعد، أكدت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، وجود مفاوضات بين الحكومة المصرية وبنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار.

وقالت مصادر مطلعة على المفاوضات طلبت عدم الكشف عن هويتها للوكالة، إن المحادثات لا تزال في بدايتها ولم تسفر عنها اتفاق.

وأكدت المصادر على أن ترتيبات إجراءات القرض الجديد يقودها “بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري”، لافتين إلى أن البنكين الإماراتيين وجها دعوة إلى بنوك أخرى للمشاركة.

بنوك إماراتية تقود ترتيبات القرض

وأوضحت الوكالة أن ممثلي “بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري” رفضا التعليق على الأمر.

وتسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023، وفقا للوكالة.

ومن المتوقع أن يتم تسعير القرض عند نحو 400 نقطة أساس على فائدة التمويل لليلة واحدة المضمونة لمدة ثلاثة أشهر، بحسب المصادر.

تراجع الاحتياطي الأجنبي

تراجعت احتياطات مصر من النقد الأجنبي خلال يوليو/تموز الماضي، للشهر الثالث على التوالي، متأثرة بتبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

ويأتي الحديث عن القرض الجديد بعد أيام من إعلان البنك المركزي المصري عن تراجع احتياطات النقد الأجنبي إلى 33 مليارًا و143 مليون دولار بنهاية يوليو، نزولًا من 33 مليارًا و370 مليونًا بنهاية يونيو/حزيران.

بسبب الضربة المزدوجة لانخفاض أسعار النفط وكورونا .. تقرير صادم لوكالة عالمية عن وضع البنوك الإماراتية

ووفقًا لبيانات المركزي المصري، يكون الاحتياطي الأجنبي قد فقد نحو 7.5 مليارات دولار وتراجع بنسبة 19%، نزولًا من 40 مليارًا و940 مليون دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتواجه مصر خطر نضوب احتياطاتها من النقد الأجنبي إذا لم تحصل على قروض جديدة في ظل موجة هروب استثمارات بقيمة 20 مليار دولار هذا العام، حسب بيانات حكومية.

تراجع الجنيه

وواصل الجنيه المصري التراجع أمام الدولار خلال الأسبوع الأول من أغسطس/آب الجاري، ليستقر سعر الصرف عند 19.18 جنيهًا للدولار يوم الخميس الماضي.

وانخفض الجنيه بنسبة 21.5% منذ الأسبوع الثالث من شهر مارس/آذار الماضي حينما خفض البنك المركزي قيمة العملة، واقترب من أدنى مستوى قياسي له منذ أكثر من 5 سنوات والمسجل في ديسمبر 2016.

يأتي تدهور قيمة العملة المحلية بسبب ضغوط خارجية، منها الحرب الروسية على أوكرانيا، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء عالميًّا.

ويأتي أيضًا -وفق خبراء- نتيجة سياسات اقتصادية ومالية خاطئة، منها التوسع في الاستدانة والاعتماد على الأموال الساخنة، والهيمنة العسكرية على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وغياب أولويات الصرف والإنفاق.

وعانت مصر منذ اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا من تخارج جزء من الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية، إلى جانب ارتفاع كلفة الواردات بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والمواد الأولية.

وتعهدت السعودية والإمارات وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات للاقتصاد الذي يعاني من ضغوط اقتصادية متزايدة.

بـِ 100 مليون دولار .. قطر تسوّي دعوى قضائية ضد بنوك إماراتية تلاعبت بعملتها

المصدروكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، رصد وتحرير وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تطور جديد في قضية نيرة أشرف.. إحالة 4 متهمين جدد للمحاكمة

اقتصاد

الجنيه المصري نحو الانهيار.. صدمة عن “قيمته الحقيقية” التي تخفيها السلطات

الهدهد

سد النهضة.. إثيوبيا تعلن رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني وتوجه رسالة لمصر والسودان

الهدهد

سلمى بهجت.. القاتل يكشف كيفية إعداده للجريمة وكيف استغل صديقتها لتنيفذ مخططه

الهدهد

المهاجرون في مصر.. عددهم تسعة ملايين و”هذه الجنسيات” تتصدر

اقتصاد

ارتفاع جنوني قادم لسعر الدولار في مصر وفق توقع كبير محللي “بلومبيرغ”

الهدهد

سفارة روسيا في مصر تُحرج الغرب: ماذا عن قتل إسرائيل للفلسطينيين؟

الهدهد

رسالة مرسي لغزة.. ماذا لو ظل رئيسا لمصر ولم ينقلب السيسي عليه؟ (فيديو)

حياتنا

تفاصيل جديدة في اغتصاب مصرية على يد والدها وصديقه.. تنويم مغناطيسي وفيديو جنسي وطلب مفاجئ من الفتاة!

الهدهد

محمود سعد يثير الجدل بتصريحات صادمة عن والده.. “لا بحبه ولا بحترمه” (فيديو)

حياتنا

قبل زفافه بأيام .. استدرجت طليقها لإقامة علاقة جنسية ثم ذبحته!!

تقارير

روسيا تُهرب نفطها المحظور عبر مصر.. ما المقابل الذي دفعه بوتين للسيسي؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو لكاهن مسيحي مصري يسجد أمام قبر “الحسين” بالقاهرة يشعل مواقع التواصل!

موقع فرنسي يكشف تفاصيل اجتماع سري بين أخنوش” و”عالي الهمة” بتكليف من الملك!

انسحاب المنتخب العراقي للتنس البارالمبي من بطولة دولية رفضًا للتطبيع

ابنة أصالة تشعل المواقع بفيديو رقص مع زوجها (شاهد)

منخفض الصمت يتصدر “تويتر” في سلطنة عمان.. ما القصة؟!

هكذا رد الجيش الجزائري على اليد الممدودة لملك المغرب محمد السادس!

زوجة عشيق الممثلة التونسية ريم الرياحي تظهر وتفجّر مفاجآت

سخرية واسعة من تصرف “السيسي” بينما أثيوبيا تعلن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة! (شاهد)

طعن سلمان رشدي صاحب رواية “آيات شيطانية”.. هل تمنح إيران الفاعل الجائزة؟! (شاهد)

السودان.. انخفاض كبير ومخالف للتوقعات في سعر الدولار في السوق السوداء

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC