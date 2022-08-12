إشبيلية يتعثر في بداية مشواره بالدوري الإسباني أمام أوساسونا (فيديو)

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وطن – تلقى فريق إشبيلية الخسارة أمام منافسه أوساسونا، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ميدان ملعب (إستاد السادار).

وأحرز فريق أوساسونا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال9 عن طريق إزيكييل أفيلا، ليدرك فريق إشبيلية هدف التعادل من توقيع اللاعب رافا مير في الدقيقة ال11.

كما وسجل أيمار أوروز هدف الفوز لصالح فريق أوساسونا في الدقيقة ال74 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

ملخص ثنائية "أوساسونا" في مرمى "إشبيلية" في أولى مباريات الموسم الجديد في #LaLigaSantander 📺#OsasunaSevillaFC 2-1 pic.twitter.com/M75Mxrhywd — LaLiga (@LaLigaArab) August 12, 2022

مباراة إشبيلية وأوساسونا

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات فريق أوساسونا باتجاه شباك المرمى الخصم إشبيلية إلى 12 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

واستحوذ صاحب الأرض أوساسونا على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة تصل إلى 34%، كما ووصل استحواذ الفريق المنافس إشبيلية إلى 66% في المباراة.

🌟 The boy with the golden touch! 🌟 Aimar Oroz, what a way to get your first #LaLigaSantander goal! ⚽️ 𝙍𝙚𝙢𝙚𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙩𝙝𝙚 𝙣𝙖𝙢𝙚…#OsasunaSevillaFC #KickOffLaLigaSantander pic.twitter.com/xvoJBFY2q3 — LaLiga English (@LaLigaEN) August 12, 2022

تشكيلة إشبيلية ضد أوساسونا

ولعب المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أوساسونا، حيث تواجد في حراسة المرمى المغربي ياسين بونو.

بينما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من: نافاس، كريم رقيق، ماركوس أكونيا، نيمانيا غوديلج، كما وفي خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، توماس ديلاني، فيرناندو ريجيس، أليخاندرو غوميز.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، رافا مير، لوكاس أوكامبوس، خيسوس كورونا.

كما ويستعد فريق إشبيلية لمواجهة بلد الوليد، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه الخسارة جاء فريق إشبيلية بشكل مؤقت في أدنى ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني. بدون أي من النقاط، بينما اعتلى أوساسونا الصدارة بالنقاط الثلاثة الثمينة لهذا الموسم.