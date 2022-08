إشبيلية يتعثر في بداية مشواره بالدوري الإسباني أمام أوساسونا (فيديو)

وطن – تلقى فريق إشبيلية الخسارة أمام منافسه أوساسونا، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ميدان ملعب (إستاد السادار).

وأحرز فريق أوساسونا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال9 عن طريق إزيكييل أفيلا، ليدرك فريق إشبيلية هدف التعادل من توقيع اللاعب رافا مير في الدقيقة ال11.

كما وسجل أيمار أوروز هدف الفوز لصالح فريق أوساسونا في الدقيقة ال74 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات فريق أوساسونا باتجاه شباك المرمى الخصم إشبيلية إلى 12 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

واستحوذ صاحب الأرض أوساسونا على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة تصل إلى 34%، كما ووصل استحواذ الفريق المنافس إشبيلية إلى 66% في المباراة.

