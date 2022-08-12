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رياضة

إشبيلية يتعثر في بداية مشواره بالدوري الإسباني أمام أوساسونا (فيديو)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة إشبيلية وأوساسونا في الدوري الإسباني
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وطن – تلقى فريق إشبيلية الخسارة أمام منافسه أوساسونا، في افتتاح منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم، بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ميدان ملعب (إستاد السادار).

وأحرز فريق أوساسونا أولى أهداف المباراة في الدقيقة ال9 عن طريق إزيكييل أفيلا، ليدرك فريق إشبيلية هدف التعادل من توقيع اللاعب رافا مير في الدقيقة ال11.

كما وسجل أيمار أوروز هدف الفوز لصالح فريق أوساسونا في الدقيقة ال74 من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة.

مباراة إشبيلية وأوساسونا

وشهدت المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين طيلة مجريات دقائق اللقاء، حيث وصلت عدد تسديدات فريق أوساسونا باتجاه شباك المرمى الخصم إشبيلية إلى 12 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط.

واستحوذ صاحب الأرض أوساسونا على الكرة داخل أرضية ملعب المباراة بنسبة تصل إلى 34%، كما ووصل استحواذ الفريق المنافس إشبيلية إلى 66% في المباراة.

تشكيلة إشبيلية ضد أوساسونا

ولعب المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه أوساسونا، حيث تواجد في حراسة المرمى المغربي ياسين بونو.

بينما في دفاع التشكيلة آتى كلاً من: نافاس، كريم رقيق، ماركوس أكونيا، نيمانيا غوديلج، كما وفي خط الوسط جاء كلاً من اللاعبين، توماس ديلاني، فيرناندو ريجيس، أليخاندرو غوميز.

واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، رافا مير، لوكاس أوكامبوس، خيسوس كورونا.

كما ويستعد فريق إشبيلية لمواجهة بلد الوليد، الجمعة، في الجولة الثانية من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

وبهذه الخسارة جاء فريق إشبيلية بشكل مؤقت في أدنى ترتيب جدول ترتيب الدوري الإسباني. بدون أي من النقاط، بينما اعتلى أوساسونا الصدارة بالنقاط الثلاثة الثمينة لهذا الموسم.

المصدروطن + صفحة إشبيلية + أوساسونا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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