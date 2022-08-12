أبو جوليا يرزق بمولود ويسميه على اسم أبيه (شاهد)

- Advertisement -

وطن – رزق الشيف الفلسطيني محمد اسبيتة، المشهور على مواقع التواصل الإجتماعي، أبو جوليا، بمولوده الأول، وأسماه خالد .

وكتب أبو جوليا على “ستوري” حسابه الرسمي في انستغرام: “الحمد لله الذي بحمده تتم النعم. رزقت بمولود ذكر أسميته على اسم والدي. شكراً على سؤالكم وبارك الله فيكم والعاقبة عند اللي عايز”.

ويحظى أبو جوليا بمتابعة الملايين على مواقع التواصل الاجتماعي، ليصبح أشهر شيف عربي على منصة فيسبوك، حيث يقدّم وصفات طبخ على طريقته الخاصّة.

وأبو جوليا، شاب غزي انتقل إلى العاصمة البريطانية لندن حيث تتابع زوجته الطبيبة دراسة الماجستير.

وقال إنه عمل في بادئ الأمر بلندن في مجال الترجمة. إلا أن شغفه بالطبخ دفعه للبحث عن فرص في هذا المجال. فتمكن من العمل في أحد مطاعم الشيف البريطاني الشهير جيمي أوليفر لمدة سنة ونصف.

وقرر بعدها التوقف عن العمل لعدم شعوره بتحقيق ما أراد “كان العمل بعيدا عن الشغف، شعرت أنني مجرد عامل أنهي دوامي وأذهب لمنزلي”. ومن هنا عاد لمجال الترجمة فعمل في مستشفى متخصص لعلاج الأطفال من مرضى السرطان.بحسب “القدس العربي”

ومع بدء جائحة كورونا، أصبح أبو جوليا يقضي وقتا أطول في المنزل، وهو ما دفعه للطبخ بشكل أكبر. ومن ثم بدأ بتعلم برامج المونتاج ومن بعد ذلك انطلقت الأمور بشكل “لا يصدق”، على حد تعبيره.

ويشتهر “أبو جوليا” بعبارة” حبايبنا اللزم” التي يرددها في فيديوهاته التي ينشرها على مواقع التوال الاجتماعي، فهي شائعة بين الشباب والأصحاب في غزة، وتجري على لسانه بشكل طبيعي، من باب التودد للشخص المقابل وتسهيل الكلام معه وكسر أي جمود في اللقاء.

وكلمة “اللزم” تعني المقرب والعزيز، وكلها احترام للآخر.

أم جوليا

وعن دور زوجته معه ومساندتها له، يحكي أبو جوليا: “أحيانا تساعدني زوجتي في تصوير الفيديوهات والقصص اليومية المصورة (ستوريز) على منصات التواصل الاجتماعي وفي أي مهام جانبية أحتاج إليها. لكنها لا تتدخل في صنع المحتوى وطريقة عرضه، لأن عندي تصوّري الخاص لبناء المحتوى وتسلسل مشاهده وحبكته بشكل عام”. بحسب “الجزيرة”

واحتراما لرغبة زوجتي -يتابع أبو جوليا- فهي لا تشاركني الظهور في الفيديوهات التي أنشرها.

وقال: “أما في حياتنا اليومية، فنتشارك الطبخ بين أكلاتي المعدّة للجمهور وأكلاتها الصحية، وبين تجربة الأكلات الجديدة عند الخروج معا”.

وخلال العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة والذي استمر 3 أيام، وأدى لاستشهاد 49 فلسطينياً وإصابة المئات، وجّه “أبو جوليا” رسالةً مؤثرة لأهله وسكان القطاع .