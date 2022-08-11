ميريام فارس ستشعل كأس العالم في قطر بالرقص وأغنية جديدة (فيديو)

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وطن – فاجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها بتواجد رسمي لها في كأس العالم 2022 البطولة المرتقبة بالدوحة “مونديال قطر”.

أغنية مريام فارس لكأس العالم في قطر 2022

وفي هذا السياق كشفت مريام فارس، عن تعاون لها مع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وفي حديث خاص مع مراسل قناة “سكاي نيوز“، على هامش حفلها الأخير بجزيرة قبرص، قالت مريام: “لا أستطيع أن نفي أخبار تعاوني مع الفيفا أو قول إنها أنباء غير صحيحة.”

وأكدت الفنانة اللبنانية أنه بالفعل يتم التحضير حاليا لعمل فني خاص لمناسبة “مونديال قطر 2022”.

وأوضحت: “نحن بالفعل في طور التحضير حاليا لأكثر من أغنية، وسيتم بعد ذلك اختيار واحدة منها لإصدارها في فترة كأس العالم”.

وأطلت ميريام فارس على جمهور في قبرص بإطلالة ساخنة، حيث اردت فستاناً مكشوفا باللون الأخضر والأسود، كشف أجزاء كبيرة من جسدها.

حفل مريام فارس في قبرص

وشاركت ميريام جمهورها عبر انستغرام، مجموعة صور وثقت أجواء هذا الحفل، وعلقت على هذه الصور بقولها: “أحببت كل لحظة بهذه الليلة الرائعة في قبرص”.

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ويشار إلى أن أحدث أعمال ميريام فارس، هي أغنية “قومي” باللهجة الخليجية.

وطرحت الفنانة اللبنانية هذه الأغنية على طريقة الفيديو كليب “بيوتيوب”، وحققت نجاحا كبيرا.

كما طرحت ميريام في شهر يونيو الماضي، فيلما وثائقيا بعنوان “غدارة يا دنيا”، واستعرضت فيه قصة تحضير ألبومها الجديد، والأزمات التي مرت بها أثناء حمل طفلها الثاني “ديف” وسط انتشار جائحة كورونا، ومعاناة أسرتها مع الحجر الصحي.

“فيفا” تدرس تغيير موعد افتتاح مونديال قطر

وكانت وكالة “أسوشيتدبرس”، قالت في تقرير لها، الخميس، إن بطولة كأس العالم في قطر قد تبدأ قبل يوم واحد مما هو مخطط له. حيث يدرس الفيفا اقتراحًا للسماح للدولة المضيفة بمواجهة الإكوادور في 20 نوفمبر ، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر للوكالة.

وبحسب المصدر يمكن اتخاذ القرار في غضون أيام، من قبل لجنة مكونة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وقادة هيئات كرة القدم القارية الست.

وقال المصدر إن اقتراح إقامة بطولة مدتها 29 يومًا بدلاً من 28 يومًا كان مدعومًا من السلطات القطرية والكونميبول، وهو مجلس إدارة كرة القدم في أمريكا الجنوبية ، واشترك الاتحادان القطري والإكوادوري لكرة القدم في المحادثات.

الموعد المقرر

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم يوم 21 نوفمبر، أي يوم الإثنين ، على أن تكون المباراة بين هولندا والسنغال الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي في الدوحة. قطر والإكوادور أيضا في المجموعة الأولى ، ولكن هذا الاجتماع كان من المقرر عقده بعد ست ساعات في نفس اليوم.

وتم الانتهاء من جدول المباراة ، مع حفل الافتتاح الرسمي في المباراة الثالثة ، حيث كان من المقرر أن تلعب قطر ، بعد القرعة في الدوحة في 1 أبريل.