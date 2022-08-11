من هم مشاهير مواقع التواصل في الكويت الذين تقرر إحالتهم لنيابة الأموال العامة؟!

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وطن- فجر حساب “جلاد المشاهير” الشهير على “سناب شات” مفاجأة مدوية حول أسماء عدد من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت من المقرر إحالتهم لنيابة الأموال العامة بسبب تضخم ثرواتهم.

ونشر “جلاد المشاهير” المتخصص في نشر فضائح المشاهير قائمة لعدد من مشاهير “سناب شات” وذلك في إطار ما تم إعلانه قبل أيام عن توجه حكومي لإعادة فتح ملف غسيل الأموال الخاص بالمشاهير.

وقال “جلاد المشاهير” عبر خاصية الاستوري في “سناب شات” أن الأسماء المقرر إحالتها لنيابة الأموال العامي هي: يعقوب بوشهري، وفوز الفهد، وفرح الهادي، والدكتورة خلود وزوجها أمين الغباشي، وفقا لقوله.

النيابة العامة تطلب ملفات دعاوى 19 من المشاهير

وقبل أيام كشفت صحيفة ”القبس“ المحلية، أن النيابة العامة طلبت من إدارة التنفيذ الجنائي، إرسال ملفات دعاوى 19 من المشاهير الناشطين على مواقع التواصل، تمهيدا لإدراجها في جدول النيابة، وإحالتها إلى التحقيق ثم إلى المحكمة المختصة لوجود شبهة غسل أموال بحقهم.

وبحسب الصحيفة، تم استبعاد عدد من الذين جرى استدعاؤهم في عام 2020 لعدم ثبوت تورطهم في شبهات ”غسل الأموال“.

وأوضحت أن هؤلاء المشاهير سيتم استدعاؤهم خلال الفترة القليلة المقبلة، للتحقيق معهم بعد ورود ملفاتهم، ووجود تحريات جديدة في هذا الشأن.

توصيات للبنوك للتحقق من عمليات غسيل أموال

ولفتت إلى أن توصيات وردت إلى البنوك من وحدة التحريات المالية بتقديم تقارير غسيل أموال المشاهير من جديد والتدقيق فيها، لا سيما التضخمات الأخيرة التي شهدتها حسابات البعض أخيرا، وهل تحقق ذلك عبر عمليات غسل أموال من داخل الكويت أو خارجها.

ويأتي إعادة فتح الملف، الذي سبق وأثار جدلا في الكويت، وعرف إعلاميا باسم ”مشاهير غسيل الأموال“، بعد إنجاز مجموعة من الجهات الرقابية دراسة حول أسباب حفظ البلاغات السابقة ضد بعض المتهمين، ومكامن الضعف فيها، وبالتالي سيجري تقديم بلاغات مختلفة على أسس قانونية جديدة.

وكانت النيابة عن عملت في فبراير/شباط 2021 على تكوين لجنة سُباعية من خبراء حسابيين بهدف التدقيق في حسابات المتهمين بغسيل أموالهم وتتبع حركة المبالغ في حسابات المتهمين في قضايا غسيل الأموال من الشركات والمشاهير على مواقع التواصل، استنادا إلى أقوالهم في النيابة العامة، وسعت الللجنة لإنجاز التقرير تمهيداً لتسليمه إلى النيابة العامة بالقضية التي شغلت الرأي العام الكويتي.