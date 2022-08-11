مستوطن إسرائيلي يدهس قيادي في فتح ويهشم عظامه (فيديو)

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وطن – قام أحد المستوطنين الصهاينة بدهس عضو المجلس الثوري لحركة فتح “بيان طبيب” أثناء وقفة منددة بالاستيطان شرق قلقيلية.

مستوطن يدهس بيان طبيب

وأظهر مقطع فيديو أثناء مسيرة كانت تنطلق نحو منطقة “النبي الياس” شرق مدينة قلقيلية، رداً عن اعتداءات المستوطنين المستمرة.

وأثناء قطع الطبيب للشارع، ظهرت سيارة فضية اللون لأحد المستوطنين تمر وقامت بصدمه.

حيث تمت رؤيته وهو يرتفع لأمتار أمام السيارة قبل أن يهوي على الأرض مصاباً بجروح عدة.

المستوطن تعمد دعس الطبيب

وذكر التلفزيون الرسمي الفلسطيني أن “بيان طبيب” أصيب بجراح مختلفة جراء دهسه من قبل مستوطن خلال وقفة سلمية تنديدًا باعتداءات المستوطنين.

وقال موقع “الحياة برس” إن المستوطن تعمد دعس الطبيب خلال مشاركته في التظاهرة التي انطلقت باتجاه قرية النبي الياس، قبل أن يلوذ بالفرار من المكان.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي “بيان طبيب” وهو مدمى الوجه داخل سيارة إسعاف.

فيما يسمع صوت أحد الأشخاص وهو يقول إصابة عضو المجلس الثوري بيان طبيب أبو ثائر من قبل المستوطنين.

⭕ مستوطن يدهس الناشط في مقاومة الاستيطان بيان طبيب pic.twitter.com/pGa4uFRgms — صوت الأقصى – عاجل (@Alaqsavoice_Brk) August 11, 2022

الجريمة النكراء

وأدان محافظ قلقيلية اللواء “رافع رواجبة” الاعتداء على عضو المجلس الثوري بيان الطبيب.

ووصف رواجبة في بيان صدر عن مكتبه، قيام أحد المستوطنين بدعس الطبيب أثناء وقفة ومسيرة شعبية سلمية بـ “الجريمة النكراء”.

وأضاف البيان أن جيش الاحتلال المسلح بالحقد وبالدمار أطلق العنان للمستوطن ليعيثوا في الارض قتلا وتدميرا، ويمارسوا كافة أشكال الأرهاب المنظم بحق المدنيين العزل.

وأشار الى أن موجة الإرهاب ارتفعت وتيرتها مع قرب إنتخابات دولة الإحتلال.

وبالتالي أصبح الدم الفلسطيني مستباح من أجل كسب أصوات المتطرفين، داعيا كافة الاحرار في العالم للوقوف الى جانب شعبنا نصرة للحق الفلسطيني الراسخ.

وكان طبيب قد نشر على صفحته في “فيسبوك” دعوة لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح اقليم قلقيلية ولجان المقاومة الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفصائل العمل الوطني، للمشاركة في التظاهرة السلمية على طريق نابلس قلقيلية يوم الخميس الموافق للتاريخ ٨/١١ الساعة الخامسة والنصف مساء.

وعادة ما تقمع قوات الجيش الإسرائيلي المسيرات الأسبوعية المناهضة للاستيطان في القرى التابعة لمحافظة قلقيلية في الضفة الغربية، المطالبة ب‍فتح شارع رئيس بالبلدة أغلقته سلطات الاحتلال إبان انتفاضة الأقصى العام 2003.