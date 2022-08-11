ما علاقة رياض محرز بقضية اغتصاب هزت بريطانيا؟!

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وطن- كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه تم إخبار هيئة المحلفين في قضية الاغتصاب المتهم فيها لاعب السيتي بنجامين ماندي أنه يمكنهم استدعاء رياض محرز كشاهد في القضية.

وقالت الصحيفة أنه يمكن استدعاء أربعة من زملاء مدافع مانشستر سيتي ، بنجامين ماندي، كشهود في محاكمة الجرائم الجنسية في محكمة تشيستر كراون.

ماندي ينفي التهم الموجهة إليه

ودفع ماندي بأنه غير مذنب في ثماني تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة تتعلق بمحاولة اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 17 و 29 عاما ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة يوم الاثنين.

وسُئل المحلفون المحتملون يوم الأربعاء عما إذا كانت لديهم صلات بأربعة نجوم في السيتي – رياض محرز ، وجاك غريليش ، وجون ستونز ، وكايل ووكر – الذين يمكن الإشارة إليهم في القضية أو استدعائهم لتقديم أدلة.

كما تم ذكر مهاجم تشيلسي رحيم سترلينج ، الذي انتقل إلى ستامفورد بريدج من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 50 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، في المحكمة حيث من المحتمل أن يتم ذكر اسمه خلال الإجراءات.

وأدى 14 محلفا من ثمانية رجال وست نساء اليمين قبل محاكمة من المقرر أن تستمر 15 أسبوعا. سيتم فصل اثنين من المحلفين بعد فتح القضية.

وصول ماندي إلى المحكمة

وكان “ماندي” ، 28 عامًا ، قد وصل إلى المحكمة الأربعاء مرتديًا حلة زرقاء ووقف في قفص الاتهام مع مترجم وزميله المدعى عليه لويس ساها ماتوري.

وأنكر ماتوري، 40 عامًا ، من إكليس ، سالفورد ، ثماني تهم بالاغتصاب وأربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثماني نساء.

ويُزعم أن ماندي هاجم النساء خلال الحفلات في قصره في بريستبري على مدى ثلاث سنوات من عام 2018.

وتم إيقاف اللاعب الفرنسي الدولي من قبل سيتي بعد اتهامه من قبل الشرطة في أغسطس 2021.