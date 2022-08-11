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ما علاقة رياض محرز بقضية اغتصاب هزت بريطانيا؟!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
رياض محرز و قضية اغتصاب بريطانيا watanserb.com
رياض محرز و قضية اغتصاب بريطانيا
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وطن- كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنه تم إخبار هيئة المحلفين في قضية الاغتصاب المتهم فيها لاعب السيتي بنجامين ماندي أنه يمكنهم استدعاء رياض محرز كشاهد في القضية.

وقالت الصحيفة أنه يمكن استدعاء أربعة من زملاء مدافع مانشستر سيتي ، بنجامين ماندي، كشهود في محاكمة الجرائم الجنسية في محكمة تشيستر كراون.

ماندي ينفي التهم الموجهة إليه

ودفع ماندي بأنه غير مذنب في ثماني تهم بالاغتصاب وتهمة واحدة تتعلق بمحاولة اغتصاب وتهمة واحدة بالاعتداء الجنسي على سبع نساء تتراوح أعمارهن بين 17 و 29 عاما ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة يوم الاثنين.

وسُئل المحلفون المحتملون يوم الأربعاء عما إذا كانت لديهم صلات بأربعة نجوم في السيتي – رياض محرز ، وجاك غريليش ، وجون ستونز ، وكايل ووكر – الذين يمكن الإشارة إليهم في القضية أو استدعائهم لتقديم أدلة.

كما تم ذكر مهاجم تشيلسي رحيم سترلينج ، الذي انتقل إلى ستامفورد بريدج من بطل الدوري الإنجليزي الممتاز مقابل 50 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، في المحكمة حيث من المحتمل أن يتم ذكر اسمه خلال الإجراءات.

وأدى 14 محلفا من ثمانية رجال وست نساء اليمين قبل محاكمة من المقرر أن تستمر 15 أسبوعا. سيتم فصل اثنين من المحلفين بعد فتح القضية.

وصول ماندي إلى المحكمة

وكان “ماندي” ، 28 عامًا ، قد وصل إلى المحكمة الأربعاء مرتديًا حلة زرقاء ووقف في قفص الاتهام مع مترجم وزميله المدعى عليه لويس ساها ماتوري.

وأنكر ماتوري، 40 عامًا ، من إكليس ، سالفورد ، ثماني تهم بالاغتصاب وأربع تهم بالاعتداء الجنسي على ثماني نساء.

ويُزعم أن ماندي هاجم النساء خلال الحفلات في قصره في بريستبري على مدى ثلاث سنوات من عام 2018.

وتم إيقاف اللاعب الفرنسي الدولي من قبل سيتي بعد اتهامه من قبل الشرطة في أغسطس 2021.

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المصدرديلي ميل ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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