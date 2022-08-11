لماذا عليك تجنب استعمال الأكواب الزجاجية في غرف الفنادق؟ مضيفة تجيب

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وطن– نشرت مضيفة الطيران لورين لويس مقطع فيديو على تيك توك حذرت فيه متابعيها البالغ عددهم قرابة 332 ألف، من الأكواب الزجاجية الموجودة في غرف الفنادق.

وفقََا لصحيفة دايلي ستار البريطانية، قالت لورين، التي عادة ما تشارك على حسابها الذي تحت اسم @laurenloois نصائح خاصة بالسفر، أن هناك عددًا من الأشياء تفعلها من أجل تجنب المرض أثناء السفر.

وواحدة من أكثر نصائحها كانت ألا تشرب من أكواب غرف الفنادق أبدًا.

في الفيديو، قالت لورين “لا تشرب أبدًا من الأكواب الموجودة في غرفة الفندق لأنه عادة ما يقع استبدالها عند التنظيف. لذا استخدم فقط الأكواب البلاستيكية والتي تستخدم مرة واحدة”.

كما تنصح المضيفة بالاتصال بمكتب الإستقبال بالفندق لإحضار أكواب نظيفة إلى غرفتك.

فرشاة الأسنان

وفي نفس السياق، تحدثت لورين عن عادة أخرى يقوم بها المسافر وهي وضع فرشاة الأسنان على المنضدة أو جانب الحوض.

ولتجنب الإتصال بجميع البكتيريا والأوساخ، أظهرت لورين في الفيديو كيف استطاعت تحويل كوب بلاستيكي مخصص للشرب الى كوب يتسع لوضع فرشاة الاسنان داخله.

