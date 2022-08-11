الخميس, أغسطس 11, 2022
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حياتنا

لماذا عليك تجنب استعمال الأكواب الزجاجية في غرف الفنادق؟ مضيفة تجيب

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
لماذا عليك تجنب استعمال الأكواب الزجاجية في غرف الفنادق؟ مضيفة تجيب watanserb.com
تقول المضيفة "لا تشرب أبدًا من الأكواب الموجودة في غرفة الفندق لأنه عادة ما يقع استبدالها عند التنظيف."
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وطن– نشرت مضيفة الطيران لورين لويس مقطع فيديو على تيك توك حذرت فيه متابعيها البالغ عددهم قرابة 332 ألف، من الأكواب الزجاجية الموجودة في غرف الفنادق.

وفقََا لصحيفة دايلي ستار البريطانية، قالت لورين، التي عادة ما تشارك على حسابها الذي تحت اسم  @laurenloois نصائح خاصة بالسفر، أن هناك عددًا من الأشياء تفعلها من أجل تجنب المرض أثناء السفر.

وواحدة من أكثر نصائحها كانت ألا تشرب من أكواب غرف الفنادق أبدًا.

في الفيديو، قالت لورين “لا تشرب أبدًا من الأكواب الموجودة في غرفة الفندق لأنه عادة ما يقع استبدالها عند التنظيف. لذا استخدم فقط الأكواب البلاستيكية والتي تستخدم مرة واحدة”.

كما تنصح المضيفة بالاتصال بمكتب الإستقبال بالفندق لإحضار أكواب نظيفة إلى غرفتك.

فرشاة الأسنان

وفي نفس السياق، تحدثت لورين عن عادة أخرى يقوم بها المسافر وهي وضع فرشاة الأسنان على المنضدة أو جانب الحوض.

ولتجنب الإتصال بجميع البكتيريا والأوساخ، أظهرت لورين في الفيديو كيف استطاعت تحويل كوب بلاستيكي مخصص للشرب الى كوب يتسع لوضع فرشاة الاسنان داخله.

المصدردايلي ستار، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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