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فيديو مرتضى منصور يتوعد بفضح الخطيب ويُدخل تركي آل الشيخ على الخط

باسل النجار
كتب باسل النجار
مرتضى منصور watanserb.com
مرتضى منصور ومحمود الخطيب وتركي آل الشيخ
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وطن – يتصدر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، المثير للجدل نتائج البحث بمحركات جوجل ومواقع التواصل في مصر منذ، الأمس، بعد صدور حكم الحبس ضده بتهمة سب وقذف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

مرتضى منصور ومحمود الخطيب

وكان مستشار “الأهلي” القانوني، أعلن أن محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، أصدرت حكما نهائيا ضد مرتضى منصور، بالحبس شهرا وتغريمه 10 آلاف جنيه.

وفي أول رد منه على الحكم الصادر بحقه، ظهر مرتضى منصور وهو يلعب “تنس الطاولة” في نادي الزمالك، رافضا التعليق حيث قال: “ده ردي انا مش فاضيلكم لما افضي اجيلكم.”

وكانت تقارير إخبارية مصرية كشفت أن مسؤولين بالدولة عرضوا على الطرفين إنهاء الخلافات بينهما، إلا أن “الخطيب” رفض ذلك.

وعاد مرتضى منصور أمس لمهاجمة محمود الخطيب، في تصريحات تلفزيونية وتوعده بالكشف عن أسراره خلال الفترة المقبلة، مقحما اسم تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومستشار ابن سلمان، في الأزمة.

وقال رئيس نادي الزمالك، إنه مستعد ألا يتحدث عن محمود الخطيب بشرط.

تركي آل الشيخ والساعات الرولكس للأهلي

وهذا الشرط بحسب مرتضى هو أن يخرج رئيس النادي الأهلي للجميع، ويؤكد أنه حصل على 10 ساعات ذهب رولكس من رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ. بالإضافة إلى 263 مليون جنيه.

وتابع أنه فى حال حديثه عن ذلك لن أتحدث عنه مرة أخرى إعلاميا أو صحفيا، حسب قوله.

وزعم “منصور” كذلك أن محمود الخطيب “مفهم جماهير الأهلي أنه تم الحكم عليا وأني مسجون.”

واستطرد: “عايز أقول للخطيب أن حكم الحبس اللي بيبقى من يومين لـ 3 شهور المحكمة بتسمح للمحكوم عليه أنه يقضيهم في البيت أو المستشفي، يعني يوم ما هتحبس فيك هروح أنام علي سريري”، حسب قوله.

واختتم مرتضى حديثه مهاجما لجنة الحكام قائلا: “يبدو أن لجنة الحكام شربت شاي بالياسمين وأصبحت تتأثر ببيانات الأهلى وترتعش من الخطيب”.

هل يوقف طعن مرتضى منصور حكم حبسه؟

من جانبهم لفت خبراء بالقانون إلى أن مرتضى منصور، توجد أمامه مرحلة للطعن أمام محكمة النقض، لكن ذلك لن يوقف تنفيذ عقوبة حبسه.

موضحين أن حال تقدم المتهم بطعن أمام النقض فلا يمكن نظره إلا بحضور “منصور” محبوسًا أمام المحكمة.

وبهذا فإن حكم إيقاف التنفيذ الصادر ضد مرتضى منصور سابقًا “سنة” لن يُلغى وسيظل كما هو، باعتبار أن الحكم الصادر بحبس “منصور” شهر في قضية مختلفة تمامًا عن الحكم السابق.

كما أن الواقعة التي صدر بها حكم سابق بالحبس شهر ضد “منصور”، قد ارتكبت ـ بحسب الخبراء ـ في وقت سابق وليس بعد صدور حكم حبسه عام مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، حيث أن الحكم لا يعتبر جديد لأن حكم أول درجة صدر قبل حكم إيقاف التنفيذ.

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باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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