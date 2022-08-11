فاجعة عمانية.. غرق أسرة مكونة من 5 أشخاص في شاطئ السوادي (شاهد)

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وطن- أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، بغرق أسرة مكونة من خمسة أشخاص في شاطئ السوادي بولاية بركاء.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة لحادث غرق عائلة مكونة من خمسة أشخاص في شاطئ السوادي بولاية بركاء”.

وأضافت: “نتج عن الحادث وفاة الأب وطفل، وإنقاذ الأم وطفلة بحالة صحية جيدة ،وجار البحث عن طفل آخر مفقود”.

استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #جنوب_الباطنة لحادث غرق عائلة مكونة من خمسة أشخاص في شاطئ السوادي بولاية #بركاء.

نتج عن الحادث وفاة الأب وطفل، وإنقاذ الأم وطفلة بحالة صحية جيدة ،وجار البحث عن طفل آخر مفقود. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/kSsMxUNb3j — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 11, 2022

وفي تغريدة لاحقة، ذكرت الهيئة: “العثور على الطفل المفقود (٧سنوات) في شاطئ السوادي بولاية بركاء وهو مفارق للحياة”.

ودعت الهيئة، الجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة ومراقبة الأطفال تجنباً لحوادث الغرق المفجعة.

العثور على الطفل المفقود (٧سنوات) في شاطئ السوادي بولاية #بركاء وهو مفارق للحياة. وتدعو الهيئة الجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة ومراقبة الأطفال تجنباً لحوادث الغرق المفجعة. https://t.co/w9djQiC6Fi pic.twitter.com/JMF1HG7juU — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 11, 2022

وختمت الهيئة: “نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، وتشكر جميع المواطنين الذين ساهموا في عمليات البحث والإنقاذ”.

وتتقدم الهيئة بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين. وتشكر جميع المواطنين الذين ساهموا في عمليات البحث والإنقاذ.#هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 11, 2022

وكانت الهيئة قد أفادت أمس الأول الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة استجابت لبلاغ غرق مواطن في مجرى وادي الحوقين بولاية الرستاق حيث جرى انتشاله من قبل المواطنين ونقله للمستشفى وهو مفارق للحياة.

استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة #جنوب_الباطنة لبلاغ غرق مواطن في مجرى وادي الحوقين بولاية #الرستاق حيث جرى انتشاله من قبل المواطنين ونقله للمستشفى وهو مفارق للحياة. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/RFepT3NzNR — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) August 9, 2022

وكثيرا ما تحذر هيئة الدفاع المدني العمانية مما تسميه نزيف الأرواح للمستمر من جراء السباحة في البرك والعيون المائية والسدود والشواطئ، ودائما ما تحث المواطنين على المحافظة على أرواحهم.

لا يزال نزيف الأرواح مستمر ،جراء السباحة في البرك والعيون المائية والسدود والشواطئ،فحافظوا على أرواحكم التي هي أمانة بين أيديكم. #هيئة_الدفاع_المدني_والإسعاف pic.twitter.com/EM7rNdYuZV — الدفاع المدني والإسعاف – عُمان (@CDAA_OMAN) July 17, 2022

في شأن عماني آخر، نشرت هيئة الأرصاد مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية، وجود السحب الركامية شمال ووسط بحر العرب واستمرار رصد منطقة ضغط جوي منخفض بالقرب من السواحل الغربية للهند مع احتمال تطوره إلى منخفض مداري خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة.