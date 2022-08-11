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الهدهد

فاجعة عمانية.. غرق أسرة مكونة من 5 أشخاص في شاطئ السوادي (شاهد)

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
غرق أسرة عمانية watanserb.com
غرق أسرة عمانية
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وطن- أفادت هيئة الدفاع المدني والإسعاف في سلطنة عمان، بغرق أسرة مكونة من خمسة أشخاص في شاطئ السوادي بولاية بركاء.

وقالت الهيئة في تغريدة عبر حسابها بموقع “تويتر”: “استجابت فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة لحادث غرق عائلة مكونة من خمسة أشخاص في شاطئ السوادي بولاية بركاء”.

وأضافت: “نتج عن الحادث وفاة الأب وطفل، وإنقاذ الأم وطفلة بحالة صحية جيدة ،وجار البحث عن طفل آخر مفقود”.

وفي تغريدة لاحقة، ذكرت الهيئة: “العثور على الطفل المفقود (٧سنوات) في شاطئ السوادي بولاية بركاء وهو مفارق للحياة”.

ودعت الهيئة، الجميع بضرورة اتباع إرشادات السلامة وعدم السباحة في الأماكن غير المخصصة ومراقبة الأطفال تجنباً لحوادث الغرق المفجعة.

وختمت الهيئة: “نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي المتوفين، وتشكر جميع المواطنين الذين ساهموا في عمليات البحث والإنقاذ”.

وكانت الهيئة قد أفادت أمس الأول الثلاثاء، بأن فرق الإنقاذ بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الباطنة استجابت لبلاغ غرق مواطن في مجرى وادي الحوقين بولاية الرستاق حيث جرى انتشاله من قبل المواطنين ونقله للمستشفى وهو مفارق للحياة.

وكثيرا ما تحذر هيئة الدفاع المدني العمانية مما تسميه نزيف الأرواح للمستمر من جراء السباحة في البرك والعيون المائية والسدود والشواطئ، ودائما ما تحث المواطنين على المحافظة على أرواحهم.

في شأن عماني آخر، نشرت هيئة الأرصاد مستجدات الحالة الجوية في بحر العرب.

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية، وجود السحب الركامية شمال ووسط بحر العرب واستمرار رصد منطقة ضغط جوي منخفض بالقرب من السواحل الغربية للهند مع احتمال تطوره إلى منخفض مداري خلال الـ ٢٤ ساعة المقبلة.

منخفض السيل الخصيب.. توقعات الحالة الجوية في عموم محافظات سلطنة عمان اليوم الثلاثاء

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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