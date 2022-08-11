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حياتنا

علامة مفاجئة للسرطان قد تبدأ في ملاحظتها فور الإستيقاظ من النوم

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
علامة مفاجئة للسرطان قد تبدأ في ملاحظتها فور الإستيقاظ من النوم watanserb.com
يعد التعب شائع جدًا لدى المصابين بالسرطان
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وطنتختلف أعراض السرطان باختلاف الجزء المصاب من الجسم والمكان الذي انتشر فيه السرطان.

يمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية في أي جزء من الجسم، مما يعني أن أعراض السرطان واسعة النطاق.

وقد تختلف هذه الأعراض ولكن صحيفة إكسبرس البريطانية حذرت من علامة منبهة للسرطان قد تظهر عند الإستيقاظ صباحا.

وفقًا لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هيلث (UCSF)، فإن “التغيير المفاجئ والدائم في مستوى الطاقة لديك، بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه يمكن أن يشير إلى سرطان الدم – سرطان خلايا الدم البيضاء.”

ويعد التعب شائع جدًا لدى المصابين بالسرطان. يمكن أن يكون من أكثر الأعراض إثارة للقلق.

يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن “التعب المرتبط بالسرطان يمكن أن يؤثر عليك جسديًا وعاطفيًا وعقليًا”.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تشمل العلامات الأخرى لسرطان الدم ما يلي:

  • المظهر الباهت
  • ضيق التنفس
  • كثرة العدوى
  • كدمات أو نزيف غير عادي ومتكرر، مثل نزيف اللثة أو نزيف الأنف
  • نقص الوزن دون محاولة

كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون سرطان الدم هو السبب، إلا أنه يجب الحذر من هذه الأعراض”.

وتضيف: “إذا اعتقد طبيبك أنك قد تكون مصابًا بسرطان الدم، فسوف يرتب لك اختبارات الدم للتحقق من إنتاج خلايا الدم لديك.”

وإذا أشارت الاختبارات إلى وجود مشكلة، فسيتم إحالتك إلى أخصائي في علاج أمراض الدم  لإجراء مزيد من الاختبارات والعلاج.

هل يجب أن تقلق؟

ليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب سرطان الدم، وفي معظم الحالات، لا يوجد سبب محدد.

ومع ذلك، قد تزيد بعض عوامل الخطر من خطر إصابتك بسرطان الدم وتختلف وفقًا للاختلاف الذي تعاني منه.

المصدرإكسبرس البريطانيةـ ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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