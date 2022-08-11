علامة مفاجئة للسرطان قد تبدأ في ملاحظتها فور الإستيقاظ من النوم

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وطن– تختلف أعراض السرطان باختلاف الجزء المصاب من الجسم والمكان الذي انتشر فيه السرطان.

يمكن أن تنتشر الخلايا السرطانية في أي جزء من الجسم، مما يعني أن أعراض السرطان واسعة النطاق.

وقد تختلف هذه الأعراض ولكن صحيفة إكسبرس البريطانية حذرت من علامة منبهة للسرطان قد تظهر عند الإستيقاظ صباحا.



وفقًا لجامعة كاليفورنيا سان فرانسيسكو هيلث (UCSF)، فإن “التغيير المفاجئ والدائم في مستوى الطاقة لديك، بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه يمكن أن يشير إلى سرطان الدم – سرطان خلايا الدم البيضاء.”

ويعد التعب شائع جدًا لدى المصابين بالسرطان. يمكن أن يكون من أكثر الأعراض إثارة للقلق.

يوضح مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن “التعب المرتبط بالسرطان يمكن أن يؤثر عليك جسديًا وعاطفيًا وعقليًا”.

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، تشمل العلامات الأخرى لسرطان الدم ما يلي:

المظهر الباهت

ضيق التنفس

كثرة العدوى

كدمات أو نزيف غير عادي ومتكرر، مثل نزيف اللثة أو نزيف الأنف

نقص الوزن دون محاولة

كما تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية: “على الرغم من أنه من غير المحتمل أن يكون سرطان الدم هو السبب، إلا أنه يجب الحذر من هذه الأعراض”.

وتضيف: “إذا اعتقد طبيبك أنك قد تكون مصابًا بسرطان الدم، فسوف يرتب لك اختبارات الدم للتحقق من إنتاج خلايا الدم لديك.”

وإذا أشارت الاختبارات إلى وجود مشكلة، فسيتم إحالتك إلى أخصائي في علاج أمراض الدم لإجراء مزيد من الاختبارات والعلاج.

هل يجب أن تقلق؟

ليس من الواضح بالضبط ما الذي يسبب سرطان الدم، وفي معظم الحالات، لا يوجد سبب محدد.

ومع ذلك، قد تزيد بعض عوامل الخطر من خطر إصابتك بسرطان الدم وتختلف وفقًا للاختلاف الذي تعاني منه.