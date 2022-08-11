طالبان تجلد مراسل “العربية” واعتداء على كريستيان بيسري (فيديو)

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وطن – أجبر عناصر من طالبان فريق قناة “العربية” على مغادرة مكان التصوير وإغلاقه، بعد أن قاموا بضرب المصور وجلده بالسوط في مشهد نقلته القناة السعودية على الهواء مباشرة.

الاعتداء على طاقم “العربية” في أفغانستان

ولم ينته الإعتداء عند هذا الحد بل شوهد عناصر آخرون بلباس مدني، وهم يلاحقون سيارة الطاقم ويحاولون دخولها تحت تهديد السلاح.

بعد قيامهم بضرب المصور على الهواء مباشرة.. عناصر من #طالبان تجبر فريق #العربية على مغادرة المكان وإغلاق الكاميرا.. وآخرون بلباس مدني لاحقوا سيارة الطاقم وحاولوا دخولها تحت تهديد السلاح pic.twitter.com/67M44czaKN — العربية (@AlArabiya) August 10, 2022

وجرت الحادثة أثناء توزيع مساعدات إنسانية على آلاف السكان في العاصمة الأفغانية كابل، حيث يسمع صوت موفدة العربية والحدث “كريستيان بيسري“، وهي تقول إن أحد عناصر طالبان قال لهم: يمكن أن تصوروا، والآخر كان يضرب المصور بالسوط الذي كان بيده.

وكانت مراسلة العربية تصيح وهي تطلب من عناصر طالبان عدم ضرب المصور، وقالت إنهم يضربوه بالسوط.

وأظهر مشهد تال الطاقم وهم داخل السيارة ويسمع صوت “بيسري” وهي تقول إنهم مضطرون لمغادرة المكان.

وتوجهت لمذيعة القناة في الاستوديو قائلة، إن الملفت أن موظفي منظمة الغذاء سمحوا لهم بعد الحديث معهم بالتصوير شريطة أن لا يظهر لوغو-شعار- المنظمة –وعلى هذا الأساس تابعوا التصوير.

“ذبيح الله مجاهد”

وكانت الموفدة “كريتسين بيسري” قد أجرت مقابلة حصرية مع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، كشف فيه تفاصيل التحقيقات التي تجريها الحركة في مقتل “أيمن الظواهري” وأدلى بمعلومات عن مكان جثة زعيم القاعدة ومكان دفنه.

ولقي حادث الاعتداء وشجاعة المذيعة التي أكملت مهمتها الصحفية من داخل السيارة رغم الضرب والاعتداء تفاعل الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. بين من أشاد بشجاعة طاقم “العربية” ومن شتم القناة التي لطالما شوهت صورة طالبان حسب قولهم.

وفي هذا السياق علق “فيصل الوثيبي” بنبرة تشف :”تستاهلون أكثر والله .. زي ماتجيبون تقارير عن طالبان ورونا شطارتكم مع مليشيات ايران وطقوسهم وتخلفهم”.

تستاهلون أكثر والله .. زي ماتجيبون تقارير عن طالبان ورونا شطارتكم مع مليشيات ايران وطقوسهم وتخلفهم — FAISAL ALOTIBI (@Ef4Z7) August 10, 2022

وقال “أبو ناجي الحر”: “صهاينة العربية لا مكان لهم الا عند موظفيهم اليهود في فلسطين المحتلة”.

صهاينة العربية لا مكان لهم الا عند موظفيهم اليهو..د في فلسطين المحتلة — أبو ناجي الحر (@librepenseur25) August 10, 2022

صدام ثقافي

بينما تساءل سيمون قدير: “ماذا تتوقعون من دولة العصابات المسلحة. دولة الإرهاب”.

واستدرك: “مع الأسف أمريكا تتحمل المسؤلية.. وكذلك الشعب الافغاني الذي لم يعتمد على نفسه طيلة ٢٢ عاماً. لم يشكل قوة عسكرية نظامية قوية لصد المليشيات التي دخلت المدن جميعا خلال ٦ ايام. بمجرد اعلان خروج الامريكان.”

ماذا تتوقعون من دولة العصابات المسلحة. دولة الإرهاب. ⁉️ َع الأسف أمريكا تتحمل المسؤلية… وكذلك الشعب الافغاني الذي لم يعتمد على نفسه طيلة ٢٢ عام. لم يشكل قوة عسكرية نظامية قوية لصد المليشيات التي دخلت المدن جميعا خلال ٦ ايام. بمجرد اعلان خروج الامريكان. — Seyamend Kadir (@KadirSeyamend) August 11, 2022

وطالب “سعود القرشي”، طالبان بتحديث فكرها وفكر منسوبيها، إن أرادت أن تصبح دولة ولها كيانها، حسب قوله.

أما “علي بن محيل البدواوي” فأعرب عن اعتقاده بأن الإعتداء كان بسبب الحجاب وعدم ارتداء المذيعة له: “يبوكم تلبسوا الحجاب هناك صدام ثقافي بين المذيعة وبين عناصر الحركة”.

يبوكم تلبسوا الحجاب هناك صدام ثقافي بين المذيعة وبين عناصر الحركة 😅 — علي بن محيل البدواوي (@Emaratii) August 11, 2022

وأشاد “زيدان نجد” بشجاعة فريق العربية ومراسلتها كريستيان بيسري قائلاً: “مهاجمة فريق الحدث من قِبل مسلحي طالبان .. المغامرات مستمرة كريستيان بيسري في وجه المدفع خلال أشهر قليلة من أوكرانيا إلى كابل.”

مهاجمة فريق الحدث من قِبل مسلحي طالبان .. المغامرات مستمرة كريستيان بيسري في وجه المدفع خلال أشهر قليلة من أوكرانيا إلى كابل @cristianbaysari

pic.twitter.com/h4OeuPePGf — زيدان نجد (@Zidane__Najd) August 10, 2022

وعلقت الصحفية “غنوة يتيم: “اتزان وهدوء واستكمال التغطية وسط كل هذا الجنون”.

اتزان وهدوء واستكمال التغطية وسط كل هذا الجنون@cristianbaysari https://t.co/BYzka8xtQ8 — Ghinwa Yatim (@GhinwaYatim) August 11, 2022

يذكر أن المتحدث باسم طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد قدم في آب 2021 خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الحركة في العاصمة الأفغانية كابول بعد سقوط البلاد في أيدي مقاتليها، تطمينات وتعهدات باحترام حرية الصحافة وبعدم اضطهاد الصحافيين.

كما أكد أن النساء سيسمح لهن بمواصلة عملهن شرط وضعهن الحجاب أو غطاء للشعر.