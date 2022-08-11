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طالبان تجلد مراسل “العربية” واعتداء على كريستيان بيسري (فيديو)

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
الاعتداء على طاقم العربية watanserb.com
عناصر من طالبان يعتدون على طاقم العربية في افغانستان
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وطن – أجبر عناصر من طالبان فريق قناة “العربية” على مغادرة مكان التصوير وإغلاقه، بعد أن قاموا بضرب المصور وجلده بالسوط في مشهد نقلته القناة السعودية على الهواء مباشرة.

الاعتداء على طاقم “العربية” في أفغانستان

ولم ينته الإعتداء عند هذا الحد بل شوهد عناصر آخرون بلباس مدني، وهم يلاحقون سيارة الطاقم ويحاولون دخولها تحت تهديد السلاح.

وجرت الحادثة أثناء توزيع مساعدات إنسانية على آلاف السكان في العاصمة الأفغانية كابل، حيث يسمع صوت موفدة العربية والحدث “كريستيان بيسري“، وهي تقول إن أحد عناصر طالبان قال لهم: يمكن أن تصوروا، والآخر كان يضرب المصور بالسوط الذي كان بيده.

وكانت مراسلة العربية تصيح وهي تطلب من عناصر طالبان عدم ضرب المصور، وقالت إنهم يضربوه بالسوط.

وأظهر مشهد تال الطاقم وهم داخل السيارة ويسمع صوت “بيسري” وهي تقول إنهم مضطرون لمغادرة المكان.

وتوجهت لمذيعة القناة في الاستوديو قائلة، إن الملفت أن موظفي منظمة الغذاء سمحوا لهم بعد الحديث معهم بالتصوير شريطة أن لا يظهر لوغو-شعار- المنظمة –وعلى هذا الأساس تابعوا التصوير.

“ذبيح الله مجاهد”

وكانت الموفدة “كريتسين بيسري” قد أجرت مقابلة حصرية مع المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد، كشف فيه تفاصيل التحقيقات التي تجريها الحركة في مقتل “أيمن الظواهري” وأدلى بمعلومات عن مكان جثة زعيم القاعدة ومكان دفنه.

ولقي حادث الاعتداء وشجاعة المذيعة التي أكملت مهمتها الصحفية من داخل السيارة رغم الضرب والاعتداء تفاعل الكثير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي. بين من أشاد بشجاعة طاقم “العربية” ومن شتم القناة التي لطالما شوهت صورة طالبان حسب قولهم.

وفي هذا السياق علق “فيصل الوثيبي” بنبرة تشف :”تستاهلون أكثر والله .. زي ماتجيبون تقارير عن طالبان ورونا شطارتكم مع مليشيات ايران وطقوسهم وتخلفهم”.

وقال “أبو ناجي الحر”: “صهاينة العربية لا مكان لهم الا عند موظفيهم اليهود في فلسطين المحتلة”.

صدام ثقافي

بينما تساءل سيمون قدير: “ماذا تتوقعون من دولة العصابات المسلحة. دولة الإرهاب”.

واستدرك: “مع الأسف أمريكا تتحمل المسؤلية.. وكذلك الشعب الافغاني الذي لم يعتمد على نفسه طيلة ٢٢ عاماً. لم يشكل قوة عسكرية نظامية قوية لصد المليشيات التي دخلت المدن جميعا خلال ٦ ايام. بمجرد اعلان خروج الامريكان.”

وطالب “سعود القرشي”، طالبان بتحديث فكرها وفكر منسوبيها، إن أرادت أن تصبح دولة ولها كيانها، حسب قوله.

أما “علي بن محيل البدواوي” فأعرب عن اعتقاده بأن الإعتداء كان بسبب الحجاب وعدم ارتداء المذيعة له: “يبوكم تلبسوا الحجاب هناك صدام ثقافي بين المذيعة وبين عناصر الحركة”.

وأشاد “زيدان نجد” بشجاعة فريق العربية ومراسلتها كريستيان بيسري قائلاً: “مهاجمة فريق الحدث من قِبل مسلحي طالبان .. المغامرات مستمرة كريستيان بيسري في وجه المدفع خلال أشهر قليلة من أوكرانيا إلى كابل.”

وعلقت الصحفية “غنوة يتيم: “اتزان وهدوء واستكمال التغطية وسط كل هذا الجنون”.

يذكر أن المتحدث باسم طالبان في أفغانستان، ذبيح الله مجاهد قدم في آب 2021 خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الحركة في العاصمة الأفغانية كابول بعد سقوط البلاد في أيدي مقاتليها، تطمينات وتعهدات باحترام حرية الصحافة وبعدم اضطهاد الصحافيين.

كما أكد أن النساء سيسمح لهن بمواصلة عملهن شرط وضعهن الحجاب أو غطاء للشعر.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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