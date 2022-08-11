شاكيرا وبيكيه لا يريدان المحاكمة: ما هو غير معروف عن انفصالهما

- Advertisement -

وطن-تؤكد المصادر القريبة جدا من الزوجين أنهما يريدان حل المشاكل التي بينهما وديًا وبالاتفاق المتبادل.

انتشرت شائعات عن انفصال شاكيرا وبيكيه سريعا منذ أسابيع إلى أن أكدت المغنية ذلك في بيان رسمي على أنها ستنتهي علاقتها مع بيكيه بعد مرور اثني عشر عامًا أثمرت عن إنجاب طفلين.

وبحسب صحيفة “الكونفيدنسيال” الإسبانية، فإن ما يهم شاكيرا وبيكيه حاليا؛ هو الحفاظ على استقرار الأطفال وتوازنهما العاطفي والنفسي.

يُذكر أنه منذ 4 يونيو الماضي، باتت الأخبار بشأن الحياة الخاصة للاعب برشلونة وصديقاته بعد شائعات الانفصال، الخبز اليومي للصحافيين حول العالم. وهكذا أصبح المراسلون والمصورون له بالمرصاد مترقبين زلاته على الرغم من أن بعض هذه الأخبار زائفة.

العلاقة بين شاكيرا وبيكيه

وفقا لما ترجمته “وطن“، قيل إن شاكيرا أمرت بتشييد جدار في حديقة منزل الأسرة حتى لا تتواصل مع أهله الذين يتشاركون الأرض معهم. وفي خطط البناء الأولية، تم التخطيط لشاليهين مستقلين من المنزل الرئيسي منذ البداية: أحدهما لوالدي بيكيه المقربين جدا من ابنهما والآخر لعائلة شاكيرا. لكن لم يحدث ما كان مُخططا له.

في سياق آخر، فإن صور الأصدقاء المزعومين الذين دخلوا شقة اللاعب في برشلونة، كانت حقيقية، وفق ما نشره سيلفا توليس حصريًا في Vanitatis من صحيفة الكونفيدنسيال الإسبانية، كما تأكد أن بيكيه تردد على شقة العزوبية الخاصة به في شارع Muntaner.

وعلى الرغم من تشديد الحراسة عليه من قبل المصورين، لم تكن هناك صور للرياضي العائد عند الفجر، لكن هذا ما قيل في بعض البرامج من قبل أشخاص زعموا أنهم جيران له. في المقابل، أكد لاعب كرة القدم أنه لا يعرفهم ولم يرهم ولو لمرة واحدة في حياته.

في سياق متصل، أقر الأصدقاء الذين عرفوه قبل علاقته بشاكيرا أنه كان زير نساء في شبابه، لاسيما عندما كان أصغر سنا من الآن، ناهيك بأنه لم يكن لديه أي التزام عاطفي تجاه أي شخص.

ويقولون أنه عندما وقع في الحب مع شاكيرا تغير كل شيء. كان من الواضح له أنه يريد التركيز على علاقته بها وتكوين أسرة. وأكدوا أنه منذ ذلك الحين، عاش حياة هادئة يسعى فيها إلى التركيز على علاقته بزوجته وأطفاله ومسيرته الرياضية ومشاريعه التجارية.

في سياق آخر، قيل أنه من أسباب الانفصال المشكلات الاقتصادية المزعومة لمدافع برشلونة والمناقشات حول حضانة الأطفال.

خصوصية بيكية وأطفاله

يأتي الهدوء دائمًا بعد العاصفة وهذا ما حدث في المجال الخاص للاعب برشلونة. لطالما أراد بيكيه الحفاظ على خصوصيته وخصوصية عائلته قبل كل شيء. حتى والديه، اللذان تربطه بهما علاقة وثيقة، لم يعرفوا شيئًا عن الانفصال. لكنه لم يستطع أن يكتم السر أكثر، فأخبر صديقًا مقربًا منه كثيرا بمجرد استنفاد جميع الخيارات.

أوضح المقربين منه أنه في ذلك الوقت، كان بيكيه حزينًا ومملًا، ولم يكن يبدو في افضل. لقد كان متفائلا وفجأة أصبح يائسا. وهذا في الحقيقة لأن كلاهما قد اتخذ بالفعل قرار الانفصال.

هذا وطبقا لما أوضحته الصحيفة أيضا، فإن بيكية لا يبحث عن التشهير بالقضية ولا يريد أن يتكلم أحد عن أخبار انفصاله، لأن حسب اعتقاده أن كل ما حصلت عليه الصحافة مجرد أخبار زائفة وغير صحيحة. كما لا يريد أن يعرض أطفاله للخطر ويكونا مادة سهلة للصحافة الصفراء.

في سياق متصل، يؤكد بيكيه أن علاقته جيدة بأبنائه ولا يستطيع العيش بدونهما ودائما ما يأخذهما في رحلات صيفية ويقضي معهم الكثير الوقت.

المفاوضات الأخيرة بين شاكيرا وبيكيه

فيما يتعلق بالمفاوضات والاتفاقيات التي تم إجراؤها، لا يوجد عرض من شاكيرا لرحلات مجانية لبيكيه لزيارتهم في ميامي (إذا قررت العيش هناك نهائيا) أو أموال لسداد الديون لوزارة الخزانة. الملاءة الاقتصادية لشاكيرا قوية جدًا تمامًا مثل اللاعب. ولقد أكدت جهات للصحيفة الإسبانية، أن القضية الاقتصادية لم يتم التفكير فيها حتى في المفاوضات.

وختاما، العائق الوحيد أمام الاتفاق النهائي هو التفاوض على الوقت الذي سيقضيه كل فرد مع الأطفال. كلاهما يريد الأفضل ويبذلان أقصى جهودهما لكي لا ينجر عن الانفصال عدم توازن عاطفي ونفسي بالنسبة للأطفال. تعترف المصادر القريبة جدًا بأن بيكيه، يريد حل كل هذه المشاكل وديًا وبالاتفاق المتبادل.

ويؤكد هؤلاء الأصدقاء: “ستكون نتائج الانفصال صعبة للغاية لكليهما وربما ستعود التكهنات والمعلومات غير المؤكدة للواجهة من جديد”.