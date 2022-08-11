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سعودي مقيم بقطر وزواج عرفي.. تفاصيل صادمة عن السائح المقتول ذبحا في تونس

باسل النجار
كتب باسل النجار
جنسية السائح المقتول watanserb.com
مقطع فيديو يوضح جريمة قتل سائح سعودي في تونس
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وطن – كشفت وسائل إعلام تونسية تفاصيل جديدة بشأن السائح الخليجي الذي تم قتله في تونس ذبحا، على يد شاب ذكر في التحقيقات أنه قتله بدافع الشرف، حيث كان على علاقة بأخته.

السائح الذي قتل ذبحا في تونس سعودي مقيم بقطر

وكانت وسائل الإعلام التونسية زعمت أن السائح المقتول قطري الجنسية وتم تداول الخبر في العالم كله على هذا الأساس، حتى أصدرت السفارة القطرية بتونس بيانا نفت فيه هذا الأمر.

وأكدت السفارة القطرية في بيانها الذي تابعته (وطن) أن السائح المذكور ليس قطريا، كما زعمت العديد من وسائل الإعلام.

وعن هوية السائح الحقيقية بعد البيان القطري، ذكرت إذاعة “إي أف أم” التونسية أنها تحصلت من مصادر مطلعة على معطيات حصرية حول هوية الرجل المقتول ببنزرت في العتيقة.

ونقلت الإذاعة عن مصادرها أن الضحية هو مواطن سعودي مقيم في قطر.

وكان مصدر أمني تونسي ذكر أن السائح المقتول عمره (59 عاما)، وأن الشاب القاتل ذكر انه على علاقة غير شرعية بأخته فقرر الانتقام منه.

زواج عرفي

مصادر إذاعة “إي أف أم” التونسية الخاصة، كشفت أيضا نقلا عن ذات المصادر أن الضحية تعرف على الفتاة التونسية في السعودية.

موضحة أنهما تزوجا عرفيا وكان يلتقيها سرا في تونس حيث وقعت الجريمة.

كما لفتت المصادر إلى أن الجاني وقع تحريضه من قبل أصدقائه واستفزازه.

عسكري تونسي متقاعد

وأفادت الإذاعة أيضا بأن القاتل عسكري تونسي متقاعد.

موضحة أنه علم بوجود علاقة بين الرجل الخليجي ـ السعودي الأصل والمقيم بقطر ـ وشقيقته فعمد إلى ذبحه أمام المارة.

وبينت المصادر أن المتهم كان يصرخ ويقول أثناء تنفيذ جريمته: “الشرف.. الشرف”.

فيديو ذبح السائح الخليجي في بنزرت بتونس

وتداولت وسائل إعلام تونسية مقطعا مصورا وثق جريمة ذبح السائح الخليجي في تونس ببنزرت، عقب حدوثها حيث حضرت قوات الأمن على الفور لمكان الحادث وعاينت جثة القتيل.

وكانت سفارة قطر في تونس نفت بشكل قاطع، ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام التونسية من مزاعم بأن السائح القتيل الذي ذبحه شاب تونسي بدافع الشرف، يحمل الجنسية القطرية.

والليلة الماضية شهد مدخل بنزرت في العتيقة جريمة مروعة نشرت الذعر بين المواطنين، حيث أقدم شابا (40 عاما) على ذبح قتل سائح خليجي (59 عاما) ذبحا بالسكين.

ويوثق الفيديو المتداول جثة القتيل على الأرض مدرج في دمائه، وعناصر الشرطة يطوقون المكان ويجمعون الأدلة ويعاينون الجثة.

هذا وتمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على الشاب القاتل، فور حدوث الجريمة وتم ضبطه واصطحابه لمركز الشرطة وبدء التحقيق معه.

وبينما أمرت النيابة العامة في تونس برفع الجثة ونقلها للمستشفى لأجل لتشريحها، تم التحفظ على الشاب التونسي القاتل ذمة التحقيقات لحين إحالته للنيابة العامة.

وانتقل وقع الجريمة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالتعليقات المستنكرة لجريمة قتل السائح الخليجي والتنديد بها.

وتسببت هذه الجريمة بحالة هلع ورعب بين سكان “بنزرت” وهي مدينة تونسية معروفة بهدوئها وإقبال السياح عليها.

المصدرإذاعة "إي أف أم" + فيسبوك
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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