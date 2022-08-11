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سد النهضة.. إثيوبيا تعلن رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني وتوجه رسالة لمصر والسودان

باسل النجار
كتب باسل النجار
إثيوبيا و تشغيل التوربين الثاني watanserb.com
إثيوبيا و تشغيل التوربين الثاني
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وطن- أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في تصريحات تلفزيونية، من موقع سد النهضة الإثيوبي، إنه تم تدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب إثيوبيا.

أبي أحمد أضاف أنه تمت تعبئة 22 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة من غير إلحاق الضرر بدول المصب (مصر والسودان)، وفق قوله.

وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة، من خلال تشغيل توربينة من بين توربينتين تم تركيبهما بالسد مؤخرا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للتوربينة الثانية 270 ميجاوات.

فيما ينتظر أن يتم إنتاج الطاقة من التوربينة الثانية لاحقا ليصل إجمالي الإنتاج الأولي والثاني من التوربينتين ما يعادل 540 ميجاوات، وفق موقع مصراوي المحلي.

وبحسب أديس أبابا، وصلت أعمال البناء الكلية بالسد إلى 83.9%، فيما وصلت الأعمال المدنية إلى 95٪ والأعمال الكهروميكانيكية إلى 61%.

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي، كلمة لدول المصب (مصر والسودان) عن أهمية التفاوض والحوار والاتفاق معا لتحقيق المنفعة المشتركة، وقال: “لا خيار سوى ذلك”.

وأضاف: “على الرغم من أن عملية الملء الثالث أكدت على حجز نحو 22 مليار متر مكعب من المياه، ومكنت من توليد الإنتاج الثاني للطاقة، فإن العملية تمت دون أن نلحق ضررا بدول المصب..هدفنا هو إنتاج الطاقة من أجل التنمية دون الإضرار بدول المصب”.

وأشار إلى أن عملية إطلاق المياه تجري بصورة طبيعية على مجرى النهر، وفق قوله.

ونقلت وسائل إعلام عن هيئة البث الإثيوبية قولها إن التوربين الثاني في سد النهضة بدأ في توليد الطاقة الكهربائية، فيما جرت مراسم تشغيل التوربين الثاني جرت بحضور كبار المسؤولين الحكوميين.

وسيبدأ السد بإنتاج الكهرباء عبر الوحدة التاسعة بطاقة 270 ميجاوات، فيما تولد الوحدة العاشرة حاليا نفس القدر ليصبح الإجمالي 540 ميجاوات.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة، أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7 مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث.

الإعلان الإثيوبي يأتي بعد يوم من إرسال مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، عبر الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، بشأن “اعتزام إثيوبيا، بقرار انفرادي، استئناف الملء الثالث لسد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد”.

وقالت القاهرة إنّ هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله، ويتجاهل بذلك تجاهلاً تاماً بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015″.

وأضافت أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أنّ عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أنّ المعنى العادي لنص الاتفاق مقروء في سياقه، وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلاً مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانوناً مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.

فيما لم يصدر أي تعقيب رسمي من القاهرة أو الخرطوم، على ما أعلنته إثيوبيا اليوم بشأن بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.

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المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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