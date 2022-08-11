سد النهضة.. إثيوبيا تعلن رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني وتوجه رسالة لمصر والسودان

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وطن- أعلنت إثيوبيا، اليوم الخميس، رسميا بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، في تصريحات تلفزيونية، من موقع سد النهضة الإثيوبي، إنه تم تدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب إثيوبيا.

أبي أحمد أضاف أنه تمت تعبئة 22 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة من غير إلحاق الضرر بدول المصب (مصر والسودان)، وفق قوله.

🔴 #عااااااااجل : #إثيوبيا_تنتصر : المدير العام لمشروع سد النهضة الإثيوبي المهندس كفلي هورو، من موقع سد النهضة يعلن ان عملية بناء #سد_النهضة وصل 95% والأعمال الكهربائية وصلت 61%.🇪🇹 ألف مبروووك إثيوبيا وجميع الشعوب الأفريقية الحرة. ✊🏾#النيل_للجميع ✊🏾#الى_الامام_إثيوبيا 🇪🇹🇪🇹🇪🇹 pic.twitter.com/4xohzc4HC4 — Ethiopia – اثيوبيا (@ArabicEthiopia) August 11, 2022

وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة، من خلال تشغيل توربينة من بين توربينتين تم تركيبهما بالسد مؤخرا، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية للتوربينة الثانية 270 ميجاوات.

فيما ينتظر أن يتم إنتاج الطاقة من التوربينة الثانية لاحقا ليصل إجمالي الإنتاج الأولي والثاني من التوربينتين ما يعادل 540 ميجاوات، وفق موقع مصراوي المحلي.

وبحسب أديس أبابا، وصلت أعمال البناء الكلية بالسد إلى 83.9%، فيما وصلت الأعمال المدنية إلى 95٪ والأعمال الكهروميكانيكية إلى 61%.

ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي، كلمة لدول المصب (مصر والسودان) عن أهمية التفاوض والحوار والاتفاق معا لتحقيق المنفعة المشتركة، وقال: “لا خيار سوى ذلك”.

وأضاف: “على الرغم من أن عملية الملء الثالث أكدت على حجز نحو 22 مليار متر مكعب من المياه، ومكنت من توليد الإنتاج الثاني للطاقة، فإن العملية تمت دون أن نلحق ضررا بدول المصب..هدفنا هو إنتاج الطاقة من أجل التنمية دون الإضرار بدول المصب”.

وأشار إلى أن عملية إطلاق المياه تجري بصورة طبيعية على مجرى النهر، وفق قوله.

ونقلت وسائل إعلام عن هيئة البث الإثيوبية قولها إن التوربين الثاني في سد النهضة بدأ في توليد الطاقة الكهربائية، فيما جرت مراسم تشغيل التوربين الثاني جرت بحضور كبار المسؤولين الحكوميين.

وسيبدأ السد بإنتاج الكهرباء عبر الوحدة التاسعة بطاقة 270 ميجاوات، فيما تولد الوحدة العاشرة حاليا نفس القدر ليصبح الإجمالي 540 ميجاوات.

ندعو الأشقاء والجيران في اثيوبيا إلى ربط اليمن بالشبكة الكهربائية التي يتم توليدها من سد النهضة .

أصبحت اثيوبيا اقرب من مأرب بسبب المرتزقة عليهم لعنة الله https://t.co/1nBfJ21Wvb — مجدي عقبة (@MjdyQbt) August 11, 2022

وبحسب وسائل إعلام مصرية، كشفت صورة فضائية حديثة التقطت لسد النهضة، أن إثيوبيا تمكنت من تخزين كميات مياه بلغت 7 مليارات متر مكعب خلال عملية الملء الثالث.

الإعلان الإثيوبي يأتي بعد يوم من إرسال مصر رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، عبر الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة، بشأن “اعتزام إثيوبيا، بقرار انفرادي، استئناف الملء الثالث لسد النهضة الكبير في موسم الأمطار الحالي، والوصول بمستوى المياه إلى 600 متر في قسم التدفق السفلي للسد”.

وقالت القاهرة إنّ هذا القرار يأتي في غياب اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على القواعد المنظمة لملء سد النهضة وتشغيله، ويتجاهل بذلك تجاهلاً تاماً بيان رئيس مجلس الأمن الدولي الصادر في سبتمبر 2021، ويشكل خرقاً مادياً متكرراً لاتفاق إعلان المبادئ عام 2015″.

من حق مصر والسودان اتخاذ أي خطوات،للرد المشروع على استكمال أثيوبيا خطواتها الاحادية بملأ سد النهضة وبدء تشغيلها أيضا للخطوة الاستفزازية الأكبرالمتمثلة بتوليد الطاقة الكهربائية من السد،دون أي مراعاة لتراجع حصص مياة النيل على مصر والسودان

وأتوقع تحرك مصري للرد وعدم مرور الأمر بسلام — ماجد الداعري (@Aldaare_majed) August 11, 2022

وأضافت أن اتفاق إعلان المبادئ لا ينص على أنّ عمليتي بناء سد النهضة وتعبئته ستجريان في وقت واحد، ولا يوجد في الواقع أي لبس في أنّ المعنى العادي لنص الاتفاق مقروء في سياقه، وفي ضوء موضوع الاتفاق والغرض منه هو فعلاً مطالبة إثيوبيا بإبرام اتفاق ملزم قانوناً مع مصر والسودان، بشأن القواعد التي تحكم ملء السد وتشغيله قبل بدء عمليات الملء والتشغيل.

فيما لم يصدر أي تعقيب رسمي من القاهرة أو الخرطوم، على ما أعلنته إثيوبيا اليوم بشأن بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة.