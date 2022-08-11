سبب وفاة لينا الهاني أخت سارة الهاني في الكويت وصورة قبل الوفاة مباشرة

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وطن – كشفت وسائل إعلام عن وفاة اليوتيوبر الشهيرة ليـنا الهاني، شقيقة الفنانة سـارة الهاني، في حادث أليم بالكويت.

وفاة لـينا الهاني في الكويت

وتصدر اسم ليـنا الهاني محركات البحث، حيث أراد النشطاء معرفة سبب وفاتها وتفاصيل الحادث المروع.

وسائل إعلام كويتية محلية ذكرت أن لينا توفيت في حادث سير، حيث اصطدمت سيارتها بأخرى على طريق سريع، ما أدى لوفاتها فورا.

وكان آخر ما نشرته ليـنا الهاني، هي صورة حديثة لها عبر خاصية “إنستا ستوري”.

وظهرت لينا في الصورة داخل سيارتها قبل وفاتها بساعات قليلة.

وتم تداول الصورة الأخيرة للـينا الهاني بشكل واسع بين المتابعين الذين عبروا عن صدمتهم من خبر وفاتها.

وأثار خبر وفاة ليـنا الهاني ضجة كبيرة بين أوساط المجتمع الكويتي.

وعلق الكثيرون على خبر الوفاة داعيين لها بالرحمة.

وفي هذا السياق شاركت إحدى صديقاتها فيديو يجمع بينهم وعلقت: “كتير بحبك يا لينا ربي يرحمك ويغفرلك، يالله اشكثر كتني طيبة وخلوقة والكل يحبك.”

كتير بحبك يا لينا ربي يرحمك ويغفرلك يالله شكثر كنتي طيبة وخلوقه والكل بحبك 💔😭

الله يصبر قلب بناتج ياحبيبتي

مو قادر مخي يستوعب شلون بغمضة عين راحت لاحول ولاقوة إلا بالله 💔#لينا_الهاني pic.twitter.com/lm79DWz9zD — ♎︎ دلالي نجـيب القـبندي (@DaLaLiiNQ) August 11, 2022

وتابعت صديقة لينا الهاني: “الله يصبر قلب بناتج يا حبيبتي.. مو قادر موخي يستوعب شلون بغمضة عين راحت لا حول ولا قوة إلا بالله”.

من هي لينا الهاني؟

جدير بالذكر أن لـينا الهاني من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت.

ولدى لينا عدد كبير من المعجبين والمتابعين لها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل.

ولينا الهاني أيضا أم لطفلين، ومديرة متجر “LUXURIA”.

كما كانت مشهورة مواقع التواصل الراحلة تهتم كثيرًا بعمل أختها الفنانة سارة الهاني.

وسارة هي الفائزة بالمرتبة الأولى ببرنامج “ستوديو الفن” دورة 2001/ 2002 وتميزت بكونها أصغر فنانة لبنانية تفوز باللقب.