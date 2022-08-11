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سبب وفاة لينا الهاني أخت سارة الهاني في الكويت وصورة قبل الوفاة مباشرة

باسل النجار
كتب باسل النجار
لينا الهاني watanserb.com
اليوتيوبر الكويتية الشهيرة ليـنا الهاني
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وطن – كشفت وسائل إعلام عن وفاة اليوتيوبر الشهيرة ليـنا الهاني، شقيقة الفنانة سـارة الهاني، في حادث أليم بالكويت.

وفاة لـينا الهاني في الكويت

وتصدر اسم ليـنا الهاني محركات البحث، حيث أراد النشطاء معرفة سبب وفاتها وتفاصيل الحادث المروع.

وسائل إعلام كويتية محلية ذكرت أن لينا توفيت في حادث سير، حيث اصطدمت سيارتها بأخرى على طريق سريع، ما أدى لوفاتها فورا.

وكان آخر ما نشرته ليـنا الهاني، هي صورة حديثة لها عبر خاصية “إنستا ستوري”.

وظهرت لينا في الصورة داخل سيارتها قبل وفاتها بساعات قليلة.

لينا الهاني داخل سيارتها قبل وفاتها بساعات قليلة

وتم تداول الصورة الأخيرة للـينا الهاني بشكل واسع بين المتابعين الذين عبروا عن صدمتهم من خبر وفاتها.

وأثار خبر وفاة ليـنا الهاني ضجة كبيرة بين أوساط المجتمع الكويتي.

وعلق الكثيرون على خبر الوفاة داعيين لها بالرحمة.

وفي هذا السياق شاركت إحدى صديقاتها فيديو يجمع بينهم وعلقت: “كتير بحبك يا لينا ربي يرحمك ويغفرلك، يالله اشكثر كتني طيبة وخلوقة والكل يحبك.”

وتابعت صديقة لينا الهاني: “الله يصبر قلب بناتج يا حبيبتي.. مو قادر موخي يستوعب شلون بغمضة عين راحت لا حول ولا قوة إلا بالله”.

من هي لينا الهاني؟

جدير بالذكر أن لـينا الهاني من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، في الكويت.

ولدى لينا عدد كبير من المعجبين والمتابعين لها عبر صفحاتها الشخصية بمواقع التواصل.

ولينا الهاني أيضا أم لطفلين، ومديرة متجر “LUXURIA”.

كما كانت مشهورة مواقع التواصل الراحلة تهتم كثيرًا بعمل أختها الفنانة سارة الهاني.

وسارة هي الفائزة بالمرتبة الأولى ببرنامج “ستوديو الفن” دورة 2001/ 2002 وتميزت بكونها أصغر فنانة لبنانية تفوز باللقب.

سارة ولينا الهاني
المصدروطن - رصد تويتر
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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