حاخام جديد في السعودية.. ما علاقته بمشروع يهودي في “نيوم”؟

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وطن – يبدو أن أرض المملكة العربية السعودية، باتت مرتعاً مباحاً لحاخامات اليهود يصولون ويجولون فيه كيفما يشاؤون، بعهد ولي العهد وحاكم البلاد الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

حاخام يهودي جديد في السعودية

فبعد أسابيع قليلة من ظهور الحاخام الإسرائيلي “يعقوب يسرائيل هرتسوغ“، بجانب مقبرة “شهداء أحد” في المدينة المنورة بالمملكة، وهي الصور التي فجرت موجة غضب بمواقع التواصل، ظهر حاخام جديد في أرض الحرمين يدعى “Chaim Danziger“.

حاخام جديد في أرض الحرمين!!!!! pic.twitter.com/gDhACihRh0 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 10, 2022

وتداول نشطاء صورة للحاخام الذي كان ابن سلمان قد نصبه “كحاخاما رئيسيا لليهود في السعودية”.

حيث بدا فيها مع عائلته في قاعة تحمل علم المملكة وصور للملك سعود والملك عبد العزيز بن سعود، ومحمد بن سلمان.

حاخام يهودي جديد ( حاييم دانزينجر ) مقيم في مدينة جدة مع اسرته الآن تم تغطية الرياض وجدة باقي حاخامات لباقي مناطق المهلكة ننتظر ياسادة القادم …………….. pic.twitter.com/52JYVK5X9E — عبدالرحمن راضي السحيمي ( ابو بتال ) (@e7_9s) August 9, 2022

مشروع نيوم

ويبدو أن وجود هذا الحاخام على أرض الحرمين الشريفين ليس بغرض ديني، كما يتبادر إلى الذهن بل من أجل مشروع اقتصادي وتجاري كبير يأتي في سياق ما يُسمى برؤية السعودية 2030.

إذ سبق أن ظهر الحاخام المذكور على قناة “i24NEWS” العبرية ليقول إن فكرة مشروع “نيوم” طرحت عليه قبل سنوات. وهي المدينة الجديدة الموجودة قيد الإنشاء ويفترض أن تكون مدينة المستقبل في السعودية.

وأضاف الحاخام Danziger أنه سأل أين ستكون الأديان الأخرى في هذه المدينة الجديدة ولكنه لم يتلق جواباً محدداً.

واستدرك أنه فهم حينها إلى أين تتجه المملكة العربية السعودية بشأن تصورها لعام 2030.

وكان مركز “Atlantic Council” الأمريكي للدراسات، قد أشار لمحادثات حول مساهمة الشركات الإسرائيلية في بناء نيوم.

فيما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن تنسيق بين الحاخام يعقوب مع مهندسة يهـودية تعمل في مشروع نيوم، حول إمكانية تأسيس شركة لتصنيع طعام “الكوشر” اليهودي.

ومدينة نيوم ليست مشروعًا تنمويًا أو تطويريًا سياحيًا كما روّج بن سلمان لها، بل “ستُعامل كدولة خاصة داخل الدولة، منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة”، كما صرّح بذلك رئيس السياحة في نيوم Andrew McEvoy، لتكون حجر الأساس لإسرائيل في المملكة.

تهيئة الرأي العام في المملكة

وأعرب نشطاء عن اعتقادهم بإن مهمة الحاخامChaim Danziger كغيره من الحاخامات اليهود في المملكة العربية السعودية ذات شقين: علني وسري.

الأول يتمثل بتهيئة الرأي العام في المملكة لتقبّل التطبيع مع إسرائيل.

أما الثاني والأخطر فيتمثل في تنفيذ وإقامة تجمّعات فعلية لـ الإسرائيليين في المملكة بمساعدة ابن سلمان، عن طريق مدينته نيوم ثم التمدّد تدريجيًا وصولًا للحرمين.

غضب واستياء

ولقيت صورة الحاخام اليهودي إلى جانب صور مؤسسي السعودية ومحمد بن سلمان، استياء وغضباً لدى عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر”.

حاخام يهودي جديد مع تدشين فرع مؤسسة Chabad في #الرياض لنشر الديانة اليهودية.. كل يوم و #السعودية الى اليهود أقرب وعن الإسلام أبعد pic.twitter.com/ZCpP38MrG1 — نورة الحربي (@n_alharbi12) August 10, 2022

حيث علقت “نورة الحربي”:”حاخام يهودي جديد مع تدشين فرع مؤسسة Chabad في الرياض لنشر الديانة اليهودية.”

وأضافت:”كل يوم والسعودية إلى اليهود أقرب وعن الإسلام أبعد”.

تكريس التطبيع التدريجي

وفي السياق ذاته قال الكاتب السعودي “تركي الشلهوب”، إن هناك معلومات تفيد بأن مؤسسة Chabad للديانة اليهودية تخطط لإنشاء فرعٍ لها في السعودية.

صحيفة לציבור الدينية العبرية كانت قد نشرت في وقتٍ سابق معلومات تفيد بأن مؤسسة Chabad للديانة اليهودية تخطط لإنشاء فرعٍ لها في #السعودية، اليوم الحاخام القيادي في هذه المؤسسة Chaim Danziger في أرض الحرمين هو وعائلته! pic.twitter.com/RCVxdRoQzI — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) August 10, 2022

وتابع:” اليوم الحاخام القيادي في هذه المؤسسة Chaim Danziger في أرض الحرمين هو وعائلته!”.

وعبر “عبد الحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل: عن اعتقاده بأن سماح السلطات السعودية لمؤسسة Chabad للديانة اليهودية بالتغلغل في المملكة وإقامة حاخام دائم لها في بلاد الحرمين ينذر بخطورة المرحلة وبنوايا تكريس التطبيع التدريجي”.

وعقب “اسماعيل بوزريح” بنبرة ساخرة:” حاخام يهودي آخر يزور السعودية مع عائلته.. القادم سيكون قوافل، المدينة وجهتهم بني قريظة وبني النضير.