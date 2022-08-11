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حاخام جديد في السعودية.. ما علاقته بمشروع يهودي في “نيوم”؟

خالد الأحمد
كتب خالد الأحمد
حاخام يهودي watanserb.com
حاخام يهودي جديد يدعى "Chaim Danziger" في السعودية
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وطن – يبدو أن أرض المملكة العربية السعودية، باتت مرتعاً مباحاً لحاخامات اليهود يصولون ويجولون فيه كيفما يشاؤون، بعهد ولي العهد وحاكم البلاد الفعلي الأمير محمد بن سلمان.

حاخام يهودي جديد في السعودية

فبعد أسابيع قليلة من ظهور الحاخام الإسرائيلي “يعقوب يسرائيل هرتسوغ“، بجانب مقبرة “شهداء أحد” في المدينة المنورة بالمملكة، وهي الصور التي فجرت موجة غضب بمواقع التواصل، ظهر حاخام جديد في أرض الحرمين يدعى “Chaim Danziger“.

وتداول نشطاء صورة للحاخام الذي كان ابن سلمان قد نصبه “كحاخاما رئيسيا لليهود في السعودية”.

حيث بدا فيها مع عائلته في قاعة تحمل علم المملكة وصور للملك سعود والملك عبد العزيز بن سعود، ومحمد بن سلمان.

مشروع نيوم

ويبدو أن وجود هذا الحاخام على أرض الحرمين الشريفين ليس بغرض ديني، كما يتبادر إلى الذهن بل من أجل مشروع اقتصادي وتجاري كبير يأتي في سياق ما يُسمى برؤية السعودية 2030.

إذ سبق أن ظهر الحاخام المذكور على قناة “i24NEWS” العبرية ليقول إن فكرة مشروع “نيوم” طرحت عليه قبل سنوات. وهي المدينة الجديدة الموجودة قيد الإنشاء ويفترض أن تكون مدينة المستقبل في السعودية.

وأضاف الحاخام Danziger أنه سأل أين ستكون الأديان الأخرى في هذه المدينة الجديدة ولكنه لم يتلق جواباً محدداً.

واستدرك أنه فهم حينها إلى أين تتجه المملكة العربية السعودية بشأن تصورها لعام 2030.

وكان مركز “Atlantic Council” الأمريكي للدراسات، قد أشار لمحادثات حول مساهمة الشركات الإسرائيلية في بناء نيوم.

فيما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية عن تنسيق بين الحاخام يعقوب مع مهندسة يهـودية تعمل في مشروع نيوم، حول إمكانية تأسيس شركة لتصنيع طعام “الكوشر” اليهودي.

ومدينة نيوم ليست مشروعًا تنمويًا أو تطويريًا سياحيًا كما روّج بن سلمان لها، بل “ستُعامل كدولة خاصة داخل الدولة، منفصلة عن القواعد التي تحكم بقية المملكة”، كما صرّح بذلك رئيس السياحة في نيوم Andrew McEvoy، لتكون حجر الأساس لإسرائيل في المملكة.

تهيئة الرأي العام في المملكة

وأعرب نشطاء عن اعتقادهم بإن مهمة الحاخامChaim Danziger كغيره من الحاخامات اليهود في المملكة العربية السعودية ذات شقين: علني وسري.

الأول يتمثل بتهيئة الرأي العام في المملكة لتقبّل التطبيع مع إسرائيل.

أما الثاني والأخطر فيتمثل في تنفيذ وإقامة تجمّعات فعلية لـ الإسرائيليين في المملكة بمساعدة ابن سلمان، عن طريق مدينته نيوم ثم التمدّد تدريجيًا وصولًا للحرمين.

غضب واستياء

ولقيت صورة الحاخام اليهودي إلى جانب صور مؤسسي السعودية ومحمد بن سلمان، استياء وغضباً لدى عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي” تويتر”.

حيث علقت “نورة الحربي”:”حاخام يهودي جديد مع تدشين فرع مؤسسة Chabad في الرياض لنشر الديانة اليهودية.”

وأضافت:”كل يوم والسعودية إلى اليهود أقرب وعن الإسلام أبعد”.

تكريس التطبيع التدريجي

وفي السياق ذاته قال الكاتب السعودي “تركي الشلهوب”، إن هناك معلومات تفيد بأن مؤسسة Chabad للديانة اليهودية تخطط لإنشاء فرعٍ لها في السعودية.

وتابع:” اليوم الحاخام القيادي في هذه المؤسسة Chaim Danziger في أرض الحرمين هو وعائلته!”.

وعبر “عبد الحكيم بن عبدالعزيز الدخيّل: عن اعتقاده بأن سماح السلطات السعودية لمؤسسة Chabad للديانة اليهودية بالتغلغل في المملكة وإقامة حاخام دائم لها في بلاد الحرمين ينذر بخطورة المرحلة وبنوايا تكريس التطبيع التدريجي”.

وعقب “اسماعيل بوزريح” بنبرة ساخرة:” حاخام يهودي آخر يزور السعودية مع عائلته.. القادم سيكون قوافل، المدينة وجهتهم بني قريظة وبني النضير.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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