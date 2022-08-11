تفاصيل ذبح سائح قطري في تونس حتى الموت بدافع الشرف و”غسل العار”

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وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في قطر ودول الخليج، بنبأ نشرته وسائل الإعلام التونسية عن قتل سائح قطري في تونس، ذبحا في مدينة العتيقة ببنزرت.

مقتل سائح قطري في تونس وتفاصيل خطيرة

وبتتبع (وطن) لتفاصيل هذا الخبر في الإعلام التونسي، اتضح أن السائح القطري المقتول هو من مواليد 1963 وقدم إلى تونس قبل أسبوعين.

إذاعة “موزاييك” نقلت عن مصدر أمني، أن القاتل هو شاب تونسي تعقب الضحية ـ السائح القطري ـ حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة “العتيقة”.

وبحسب هذا المصدر الأمني فإن هذا الشاب عمره 40 عاما، وأقدم على جريمته بدافع الشرف.

جريمة بدافع الشرف

حيث علم الشاب القاتل بحسب المصدر التونسي، أن شقيقته على علاقة بالسائح القطري المشار إليه، فرتب لجريمته وأقدم على قتله بدافع الانتقام و”غسل العار”.

هذا وتمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على الشاب القاتل، فور حدوث الجريمة وتم ضبطه واصطحابه لمركز الشرطة وبدء التحقيق معه.

ولم يتم الكشف عن هوية السائح القطري (59 عاما) الذي تم ذبحه في بنزرت، حتى الآن كما لم تنشر السلطات التونسية أي تفاصيل أخرى بشأن الجريمة.

من جانبها نقلت القناة “التاسعة” التونسية عن مصدر أمني، تأكيده أن ضحية جريمة القتل التي هزت مدينة العتيقة، هو سائح قطري حل بتونس منذ أكثر من أسبوعين. وأن الشاب أقدم على ذبحه بالسكين في مشهد صادم نشر الذعر بين المواطنين هناك.

وتباشر النيابة العامة ببنزرت باشرت التحقيقات مع قاتل السائح التونسي.

كما يتم الآن عملية عرض جثة القتيل القطري على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وكذلك عدد الطعنات التي تلقاها.

ووقعت الجريمة في تمام الساعة العاشرة والنصف ليلًا بتوقيت تونس المحلي، الليلة الماضية في “بنزرت” حيث يقيم السائح القطري.

وفي انتظار أن تكشف التحقيقات الجارية عن الملابسات الكاملة للجريمة والأسباب التي دفعت القاتل التونسي إلى ارتكاب هذه الجريمة البشعة.

وبينما أمرت النيابة العامة في تونس برفع الجثة ونقلها للمستشفى لأجل لتشريحها، تم التحفظ على الشاب التونسي القاتل ذمة التحقيقات لحين إحالته للنيابة العامة.

وتسببت هذه الجريمة بحالة هلع ورعب بين سكان “بنزرت” وهي مدينة تونسية معروفة بهدوئها، وإقبال المصطافين والسياح عليها.

وانتقل وقع الجريمة إلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالتعليقات المستنكرة لجريمة قتل السائح القطري والتنديد بها مطالبين السلطات بكشف كل تفاصيل الجريمة وتوقيع أشد العقوبة على القاتل.