الكويت توجه تحذيرا عاجلا لمواطنيها في الإمارات

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وطن- وجهت سفارة الكويت لدى أبوظبي، اليوم الخميس، تحذيرا لمواطنيها، من استخدام الطائرات دون طيار “درون”، في الأراضي الإماراتية.

وقال بيان صادر عن السفارة، إنها تهيب بمواطنيها المتوجهين إلى دولة الإمارات بعدم جلب أو حيازة أو استخدام أي نوع من “درون”، داخل الأراضي الإماراتية تجنبا للمسائلة القانونية والقضائية.

سفارة الكويت في الامارات للمواطنين: لا تستخدموا طائرة الدرون داخل الإمارات

• عدم جلب أو حيازة أو استخدام هذه الطائرات تجنباً للمسائلة القانونية والقضائية.

• ضرورة الإلتزام بالقوانين وأخذ الموافقة المسبقة من «الطيران المدني» الإماراتية. pic.twitter.com/mWSbOjBGDM — المجلس (@Almajlliss) August 11, 2022

وشددت السفارة، على ضرورة الالتزام بالقوانين المعمول بها في الإمارات في هذا الصدد، والتسجيل وأخذ الموافقة المسبقة من الهيئة العامة للطيران المدني، بحسب وكالة الأنباء الكويتية “كونا”.

وبحسب البيان، يمكن للمواطنين الإطلاع على الشروط والأحكام المعمول بها بخصوص طائرات “درون” من خلال موقع الهيئة العامة للطيران المدني.

السفارة الكويتية في #أبوظبي تدعو مواطنيها القادمين إلى #الإمارات لتجنب اصطحاب أواستخدام طائرات "الدرون" داخل الأراضي الإماراتية إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة؛ تجنبا للمساءلة القانونية pic.twitter.com/80uK2c8Pgl — العربية الكويت (@AlarabiyaKuwait) August 11, 2022

ومطلع هذا العام، أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية وقف عمليات الطيران لملاك وممارسي وهواة الطائرات بدون طيار.

وتتضمن هذه الطائرات، مستخدمي الطائرات دون طيار (الدرون) والطائرات الرياضية الخفيفة بمختلف أشكالها وأنواعها بما فيها ممارسة الرياضات الجوية والشراعية في الوقت الراهن.

وزارة الداخلية تصدر بياناً تحذيريًا لهواة وممارسي وملاك الطائرات بدون طيار



MOI stops drone flying operations for owners, practitioners and enthusiasts#تحذير #Warning pic.twitter.com/YGTjjC4Zlm — وزارة الداخلية (@moiuae) January 22, 2022

وآنذاك، قالت الداخلية الإماراتية، إن سبب قرارها يعود إلى الممارسات الخاطئة التي تم رصدها في الآونة الأخيرة من عدم التقيد بممارسة هذه الرياضة بالمناطق الجغرافية، التي تم تحديدها بالتصاريح التي تم إصدارها للمستخدمين، حيث تم استخدام المناطق التي لا يسمح بها بممارسة هذه الرياضة.

وطالبت الوزارة أفراد المجتمع بالالتزام بتعليمات سلطات الدولة، ممثلة بوزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني، وذلك حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات والأجواء من جراء الاستخدام الخاطئ و غير الآمن لتلك الهواية.

وطائرات الدرون هي في الأساس روبوتات تطير في الجو، ولا يكون الطيار على متنها، وتحمل جهاز كمبيوتر، يتم التحكم به وبالتالي الطائرة عن بعد من خلال جهاز التحكم.

وبعض طائرات الدرون متقدمة جدًا من الناحية التكنولوجية ويمكن استخدامها لتطير مسافات طويلة.

زيتم التحكم في بعض أنواع طائرات الدرون بواسطة تطبيق يمكن تحميله على الهاتف الذكي أو الجهاز اللوحي أو الكمبيوتر.

بينما يتم التحكم في بعض الأنواع بواسطة جهاز تحكم عن بعد مماثل لأجهزة التحكم المصممة لألعاب الفيديو.