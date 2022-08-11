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الفيفا تغير موعد انطلاق كأس العالم 2022 قطر .. وهذه أولى المباريات الافتتاحية

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
الفيفا يغير موعد انطلاق كأس العالم 2022 قطر watanserb.com
الفيفا يغير موعد انطلاق كأس العالم 2022 قطر
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وطن – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، تغيير موعد انطلاق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، في نسخته ال22، المقرر إقامته في دولة قطر.

وقال الاتحاد الدولي (FIFA)، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تقديم موعد انطلاق نهائيات مونديال قطر 2022، ليوم واحد فقط. على أن تبدأ مراسم الافتتاح البطولة العالمية في ال20 من شهر نوفمبر القادم، بدلاً أن كان مقرراً في ال21.

تغيير موعد انطلاق كأس العالم 2022 قطر

وأردف الفيفا في بيانه، ” لقد تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب استاد البيت، يوماً واحداً بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس إدارة الفيفا”.

كما وأضاف، “هذا التغيير جاء ليحافظ على التقليد المتبع في نسخ مونديال كأس العالم السابقة، بتنظيم حفل الافتتاح قبيل أولى المباريات. حيث سيكون الدولة المستضيفة طرف فيها أو المنتخب حامل اللقب”.

المباراة الافتتاحية في مونديال كأس العالم 2022

وتابع البيان، ” لقد جرى تغيير توقيت موعد إقامة مباراة السنغال وهولندا في ال21 من شهر نوفمبر، من الواحدة ظهراً إلى السابعة مساءً بتوقيت دولة قطر المستضيفة على استاد ملعب الثمامة”.

كما واستكمل، ” مجلس الفيفا قرر بالإجماع، بإقامة المباراة الافتتاحية للبطولة بين قطر المستضيف والإكوادور في استاد البيت، الأحد، ال20 من شهر نوفمبر. على أن يكون ذلك اليوم مباراة واحدة فقط”.

وكان في وقت سابق، كانت أولى المباريات لبطولة كأس العالم 2022، بين السنغال وهولندا، على أن تكون افتتاح البطولة بين الدولة المستضيفة قطر وإكوادور بعدها على استاد البيت في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

تذاكر مونديال كأس العالم 2022

وفي سياق متصل، أشار اتحاد الفيفا ( FIFA ) بشأن حاملي التذاكر، ” سيجرى إبلاغ المشجعين من حملي تلك التذاكر بشأن جدولة موعد المباراتين المشار إليهما، من خلال التواصل معهم عبر البريد الإلكتروني”.

وأضح الفيفا، بأن تلك التذاكر ستكون صالحة بغض النظر عن تغيير التاريخ أو توقيت تلك المباريات. كما وسيتعامل الفيفا مع كل مباراة على حدة بشأن تغيير موعدها.

قرعة مونديال قطر 2022

وتضم مجموعات كأس العالم 2022، بعد إجراء القرعة في وقت سابق من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، في دولة قطر، وهي على النحو التالي:

(1) قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا.

(2) إيران، إنجلترا، أمريكا، ويلز.

(3) السعودية، الأرجنتين، المكسيك، بولندا.

(4) فرنسا، أستراليا، تونس، الدنمارك.

(5) ألمانيا، إسبانيا، اليابان، كوستاريكا.

(6) كندا، بلجكيا، المغرب، كرواتيا.

(7) البرازيل، صربيا، الكاميرون، سويسرا.

(8) البرتغال، غانا، الأوروغواي، كوريا الجنوبية.

ويشار بأن نسخة مونديال كأس العالم 2022، يتواجد بها 4 منتخبات عربية أفريقية وآسيوية. إلى جانب حرمان مصر والجزائر من المشاركة في تلك النسخة بعد الخسارة أمام السنغال والكاميرن في التصفيات النهائية.

المصدروطن + الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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