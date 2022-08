الفيفا تغير موعد انطلاق كأس العالم 2022 قطر .. وهذه أولى المباريات الافتتاحية

وطن – أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، تغيير موعد انطلاق مراسم افتتاح مونديال كأس العالم 2022، في نسخته ال22، المقرر إقامته في دولة قطر.

وقال الاتحاد الدولي (FIFA)، في بيان رسمي نشره عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، تقديم موعد انطلاق نهائيات مونديال قطر 2022، ليوم واحد فقط. على أن تبدأ مراسم الافتتاح البطولة العالمية في ال20 من شهر نوفمبر القادم، بدلاً أن كان مقرراً في ال21.

وأردف الفيفا في بيانه، ” لقد تم تقديم المباراة الافتتاحية وحفل نهائيات كأس العالم على ملعب استاد البيت، يوماً واحداً بعد قرار بالإجماع اتخذه مجلس إدارة الفيفا”.

Bureau of the FIFA Council confirms #WorldCup 2⃣0⃣2⃣2⃣ opening ceremony and match 🇶🇦 v. 🇪🇨 brought forward one day as stand-alone event to 20 November, at 19.00. 🇸🇳 v. 🇳🇱 rescheduled from 13.00 to 19.00 on 21 November. pic.twitter.com/GsktwYNYCl

— FIFA Media (@fifamedia) August 11, 2022