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الهدهد

الأمن البحريني يستدعى شبانا داسوا علم الاحتلال بأرجلهم للتحقيق!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
شبان داسوا علم الاحتلال في البحرين watanserb.com
شبان داسوا علم الاحتلال في البحرين
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وطن- في واقعة جديدة، واتساقا مع حالة الانبطاح والإرتماء في أحضان الصهاينة، استدعت الأجهزة الأمنية البحرينية عددا من شباب قرية الدراز للتحقيق معهم بسبب قيامهم بالدوس على علم دولة الاحتلال الإسرائيلي في مسيرة العزاء التي أقيمت في ذكرى عاشوراء.

ونشرت قناة البحرين صورا لشباب قرية الدراز أثناء دوسهم على علم دولة الكيان الصهيوني الذي تم وضعه في مسار مسيرة العزاء وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للعدوان الأخير على قطاع غزة.
ويأتي هذا التصرف المشين لخدمة الصهاينة بعد أيام قليلة من إصدار هيئة البحرين للسياحة والمعارض تعميما للفنادق تطلب فيه برمجة أجهزة الاستقبال التلفزيونية وإضافة قناة “i24” الإسرائيلية.

ووفقا لتقرير مصور بثته قناة “اللؤلؤة” المعارضة، فإن القرار جاء بموجب توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الاتصال الوطني البحريني مع الشبكة العبرية.

وأكد تقرير القناة، على ان هذه الخطوة تمثل خطوة جديدة في فرض التطبيع على المواطن البحريني، بل وتمكين دولة الاحتلال في التدخل في السيادة البحرينية.

الامن البحريني يقمع مظاهرات رافضة للتطبيع

وكان الأمن البحريني قد واجه في أكتوبر الماضي احتجاجات متواصلة ضد التطبيع الرسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، وزيارة وزير خارجية تل أبيب حينها يائير لابيد إلى المنامة.

وقالت صفحات بحرينية معارضة وأخرى رافضة للتطبيع، إن الأمن قمع مظاهرة رافضة للتطبيع في جزيرة سترة جنوبي العاصمة المنامة.

بدوره، أصدر ائتلاف الخليج لمقاومة التطبيع، بيانا قال فيه إنه يرفض احتفاء المسؤولين البحرينيين بزيارة لابيد، الذي افتتح سفارة في المنامة، ويحيي المواقف الرافضة التي عبر عنها الشعب البحريني ومؤسساته المدنية لهذه الزيارة، ويعبر عن دعمه لتلك المواقف والتحركات.

وأعلنت البحرين تطبيع العلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول عام 2020 كجزء من “معاهدة إبراهام” التي جرت بواسطة الولايات المتحدة ومهدت لتطبيع 4 دول عربية العلاقات مع إسرائيل.

ومنذ التطبيع تعمل المنامة وتل أبيب على تعزيز العلاقات الثنائية. ففي فبراير/شباط، وقعت إسرائيل اتفاق تعاون علمي وتكنولوجي مع البحرين، أعقبه اتفاق للتعاون في الابتكارات الصحية والطبية والبحوث الطبية.

شاهد.. البحرين تجبر جميع الفنادق في البلاد على إضافة قناة”i24″ الإسرائيلية

 

المصدرتوتير ، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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