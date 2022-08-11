إيناس طالب تقاضي مجلة “إيكونوميست” البريطانية بعد استخدام صورتها كنموذج لـ”السمنة”!

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وطن– خرجت الفنانة العراقية، إيناس طالب عن صمتها تجاه استخدام صورتها من قبل مجلة بريطانية، لتقرير عن السمنة في العالم العربي.

تعدى على الخصوصية

وأعلنت إيناس طالب، أنها ستقاضي مجلة “الإيكونوميست” البريطانية، بعد استخدام صورتها دون موافقة منها.

وأكدت إيناس طالب في مداخلة عبر برنامج “تفاعلكم” على قناة “العربية”، أن صورتها تم استخدامها بدون إذنها. مما يمثل تعدي على خصوصيتها.

وأشارت الفنانة العراقية إلى أن الصورة تم تعديلها باستخدام برنامج الفوتوشوب وتم استخدامها خارج السياق المحدد لها.

لم تكن تعلم

وقالت إيناس إنها تفاجأت بصورتها على تقرير المجلة في نهاية يوم عمل.

وأوضحت الفنانة أنها علمت بالأمر بعدما تلقت رسائل من أصدقائها ليخبروها بالأمر.

وأردفت: “اتفاجئت واستغربت لأنها صورة قديمة أعادوا استخدامها في المقال في سياق بعيد تمامًا عن الموضوع”.

إهانة للمرأة العراقية

وتابعت: “المقال به إهانة كبيرة للمرأة العربية بوجه العموم والمرأة العراقية تحديدًا”.

وأكدت إيناس أنها تثق بنفسها وتعرف قيمة ذاتها مشيرة أن لها هويتها الخاصة وصورتها التي ارتبط بها مع الجمهور.

وكانت مجلة “ذي إيكونوميست” قد وضعت صورة إيناس، على تقرير حول السمنة في العالم العربي تحت عنوان “لماذا النساء أسمن من الرجال في العالم العربي؟”.

وطالب ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مجلة “ذي إيكونوميست” بتقديم اعتذار وتغيير الصورة التي ما زالت رئيسية ضمن هذا التقرير.

من هي إيناس طالب؟

يذكر أن إيناس بدأت مشوارها الفني عام 1995، حين شاركت مهرجان مسرحي، حصلت فيه على جائزة أفضل ممثلة واعدة.

وفي نفس العام رشحها المخرج عماد بهجت لتلعب دور كُلثم في مسلسل عمر بن أبي ربيعة. وكان معه الفنان رياض شهيد والمخرج حامد المالكي.

و أول مرة وقفت فيها إيناس امام الكاميرا كانت مع المخرجة رجاء كاظم في مسلسل بدوي بعنوان «اللهيب» من إنتاج عراقي وهي في سن السادسة عشرة.

وبعدها شاركت إيناس في مسلسل «الهرب إلى الوهم» للمخرج جلال كامل والذي أدت فيه دور فتاة عمياء.

و أهم أعمالها كانت في مسلسل مناوي باشا التي عدت فيه دور «سعاد خاتون» بنت بهجت افندي. وقدمت أدوار البطولة في «رجال الظل» و«أرجوحة النار» والتي كانت أول أعمال بطولة مطلقة لها مع المخرج جمال عبد جاسم.