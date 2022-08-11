إشادة واسعة بعد تعاطف بوغبا مع أطفال غزة (صور)

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وطن – حظيّ موقف النجم الفرنسي المسلم بول بوغبا 29 عاماً، لاعب نادي بوفنتوس الإيطالي، بالإشادة الواسعة والاحترام من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد التعاطف مع أطفال غزة.

ونشر الفرنسي بوغبا، عبر حسابه الشخصي عبر خاصية (الستوري)، على موقع (الانستغرام)، عدد من صور أطفال غزة الذي ارتقوا شهداء خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع خلال الأيام القليلة الماضية.

تعاطف بوغبا مع أطفال غزة

وعلق نجم يوفنتوس الإيطالي بوغبا، على صورة أطفال فلسطين (غزة)، الذين استشهدوا جراء قصف طائرا الاحتلال الإسرائيلي المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في عدوانها الأخير على غزة. الذي انتهى بوقف إطلاق النار بعد جهود مصرية وقطرية وأممية.

نجم نادي #يوفنتوس الإيطالي بول بوغبا يتضامن مع أهالي قطاع #غزة ضد العدوان الإسرائيلي pic.twitter.com/nDQWOHWzeE — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) August 9, 2022

وقال بول بوغبا بكلمات قليلة تعبراً عن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية، قائلاً: ” حفظ الله أهل غزة”، كما وأرفق رمز ليدين مرفوعة إلى السماء.

كما وعلق بوغبا على صورة أطفال شهداء غزة جراء العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ” وجوه الأطفال الذين قتلوا في غزة”.

بول بوغبا على انستغرام.. شكرا بوغبا.. شو صار له لما نشر عن ظلم غزة؟ ولا شي.. كسب موقفا أخلاقيا وإنسانيا.. هذه رسالة للآخرين.. ينتهي كل شيء وتبقى المواقف الأخلاقية.. pic.twitter.com/AiB3sIMq4o — معتصم ️ (@Muatsim) August 10, 2022

الإشادة الواسعة من موقف بوغبا

ونال موقف الفرنسي بوغبا الإشادة الواسعة من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتاد عليه اللاعب. حيث سبق وأن رفع العلم الفلسطيني مع فريقه السابق مانشستر يونايتد داخل قلعة ملعب (أولد ترافورد). تعبيراً عن دعمه للقضية الفلسطينية.

وجاء موقف بوغبا الداعم والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، حينما رفع العلم الفلسطيني، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة العام الماضي.

"حفظ الله أطفال غزة".. بهذه الكلمات عبّر النجم الفرنسي المسلم #بول_بوغبا عن تضامنه مع الشهداء الأطفال في قطاع #غزة. وأرفق قائد خط نادي #يوفنتوس الإيطالي مع تلك العبارة عبر "ستوري انستغرام" صوراً لأطفال استُشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على غزة قبل أيام. pic.twitter.com/NRoyNN9wfV — TRT عربي (@TRTArabi) August 11, 2022

وارتقى أكثر من 17 شهيداً من أطفال فلسطين في غزة، كان أخرهم استشهاد الطفلة ليان الشاعر من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، الخميس، متأثرة بجراحها. جراء العدوان الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

غياب بوغبا عن كأس العالم 2022

وفي سياق آخر، ما زال نجم منتخب الديوك الفرنسي بوغبا، مهدد بالغياب عن المشاركة مع صفوف منتخب بلاده في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر القادمة.

كما وجاء ذلك بعد تعرض بوغبا للإصابة قوية خلال خوض المباريات الودية. مع نادي يوفنتوس قبيل بدء الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز مع السيدة العجوز، في الولايات المتحدة الأمريكية.

بول بوغبا عبر إنستغرام: حفظ الله أهل غزة. pic.twitter.com/CXE3czVbjv — الجزيرة – رياضة (@AJASports) August 9, 2022

لكن تقارير صحفية آخرى، أشارت بأن بول بوغبا لاعب يوفنتوس رفض خوض عملية جراحية التي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، كما وفضل خوض البرنامج التأهيلي للاستشفاء من الإصابة. بعيداً عن إجراء العملية الجراحية لمدة 3 أسابيع قادمة.

وعاد الفرنسي بوغبا إلى ناديه السابق يوفنتوس هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى صيف 2026.