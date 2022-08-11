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رياضة

إشادة واسعة بعد تعاطف بوغبا مع أطفال غزة (صور)

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إشادة واسعة من موقف بوغبا في التضامن مع أطفال غزة watanserb.com
بول بوغبا نجم يوفنتوس الإيطالي
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وطن – حظيّ موقف النجم الفرنسي المسلم بول بوغبا 29 عاماً، لاعب نادي بوفنتوس الإيطالي، بالإشادة الواسعة والاحترام من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بعد التعاطف مع أطفال غزة.

ونشر الفرنسي بوغبا، عبر حسابه الشخصي عبر خاصية (الستوري)، على موقع (الانستغرام)، عدد من صور أطفال غزة الذي ارتقوا شهداء خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على القطاع خلال الأيام القليلة الماضية.

تعاطف بوغبا مع أطفال غزة

وعلق نجم يوفنتوس الإيطالي بوغبا، على صورة أطفال فلسطين (غزة)، الذين استشهدوا جراء قصف طائرا الاحتلال الإسرائيلي المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ، في عدوانها الأخير على غزة. الذي انتهى بوقف إطلاق النار بعد جهود مصرية وقطرية وأممية.

وقال بول بوغبا بكلمات قليلة تعبراً عن تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية، قائلاً: ” حفظ الله أهل غزة”، كما وأرفق رمز ليدين مرفوعة إلى السماء.

كما وعلق بوغبا على صورة أطفال شهداء غزة جراء العدوان من قبل الاحتلال الإسرائيلي، ” وجوه الأطفال الذين قتلوا في غزة”.

الإشادة الواسعة من موقف بوغبا

ونال موقف الفرنسي بوغبا الإشادة الواسعة من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اعتاد عليه اللاعب. حيث سبق وأن رفع العلم الفلسطيني مع فريقه السابق مانشستر يونايتد داخل قلعة ملعب (أولد ترافورد). تعبيراً عن دعمه للقضية الفلسطينية.

وجاء موقف بوغبا الداعم والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، حينما رفع العلم الفلسطيني، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة العام الماضي.

وارتقى أكثر من 17 شهيداً من أطفال فلسطين في غزة، كان أخرهم استشهاد الطفلة ليان الشاعر من محافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، الخميس، متأثرة بجراحها. جراء العدوان الأخير من قبل الاحتلال الإسرائيلي على غزة. وفق ما ذكرته وزارة الصحة الفلسطينية.

غياب بوغبا عن كأس العالم 2022

وفي سياق آخر، ما زال نجم منتخب الديوك الفرنسي بوغبا، مهدد بالغياب عن المشاركة مع صفوف منتخب بلاده في نسخة مونديال كأس العالم 2022 قطر القادمة.

كما وجاء ذلك بعد تعرض بوغبا للإصابة قوية خلال خوض المباريات الودية. مع نادي يوفنتوس قبيل بدء الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي الممتاز مع السيدة العجوز، في الولايات المتحدة الأمريكية.

لكن تقارير صحفية آخرى، أشارت بأن بول بوغبا لاعب يوفنتوس رفض خوض عملية جراحية التي ستبعده عن الملاعب لعدة أشهر، كما وفضل خوض البرنامج التأهيلي للاستشفاء من الإصابة. بعيداً عن إجراء العملية الجراحية لمدة 3 أسابيع قادمة.

وعاد الفرنسي بوغبا إلى ناديه السابق يوفنتوس هذا الصيف، بعد انتهاء عقده مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي حتى صيف 2026.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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