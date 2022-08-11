الخميس, أغسطس 11, 2022
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أول رد رسمي من قطر على حادث ذبح سائح بتونس وتفجر مفاجأة عن هويته

باسل النجار
كتب باسل النجار
ذبح سائح قطري watanserb.com
أول رد رسمي قطري على ذبح سائح في تونس
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وطن – في مفاجأة جديدة بشأن حادث ذبح سائح خليجي في تونس وتحديدا في بنزرت بالعتيقة، نفت قطر على لسان سفارتها في تونس ما نشرته وسائل الإعلام بشأن جنسية القتيل وأنه قطري.

قطر ترد على نسب السائح المقتول في تونس لها

وفي بيان نشرته سفارة قطر بتونس، أكدت السفارة أن السائح الخليجي ضحية جريمة القتل بدافع الشرف ليس قطريا.

وجاء في بيان السفارة الذي رصدته (وطن) على حسابها الرسمي بتويتر:”تنفي سفارة دولة قطر لدى الجمهورية التونسية، ما تداولته وسائل إعلام عن أن المجني عليه في حادثة بنزرت يحمل الجنسية القطرية.”

وتابعت السفارة القطرية بتونس أنها “تعبر عن تعازيها لأسرة الضحية وذويه.”

السائح ذبحه شاب تونسي في بنزرت بدافع الشرف

ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي في قطر ودول الخليج، ضجت بنبأ نشرته وسائل الإعلام التونسية عن قتل سائح زعمت أنه قطري في تونس، ذبحا في مدينة العتيقة ببنزرت.

وبتتبع (وطن) لتفاصيل هذا الخبر في الإعلام التونسي، اتضح أن السائح المقتول هو من مواليد 1963 وقدم إلى تونس قبل أسبوعين.

إذاعة “موزاييك” نقلت عن مصدر أمني، أن القاتل هو شاب تونسي تعقب الضحية، حتى تمكن منه وذبحه أمام المارة على مدخل مدينة “العتيقة”.

ولكن بيان السفارة القطرية في تونس بالأعلى، نفى بشكل قطعي أن السائح الذي تم قتله ليس قطريا، كما زعمت وسائل الإعلام التونسية.

وبحسب هذا المصدر الأمني فإن هذا الشاب عمره 40 عاما، وأقدم على جريمته بدافع الشرف.

جريمة بدافع الشرف

حيث علم الشاب القاتل بحسب المصدر التونسي، أن شقيقته على علاقة بالسائح المشار إليه، فرتب لجريمته وأقدم على قتله بدافع الانتقام و”غسل العار”.

هذا وتمكنت قوات الأمن التونسية من إلقاء القبض على الشاب القاتل، فور حدوث الجريمة وتم ضبطه واصطحابه لمركز الشرطة وبدء التحقيق معه.

ولم يتم الكشف عن هوية السائح الخليجي (59 عاما) الذي تم ذبحه في بنزرت، حتى الآن كما لم تنشر السلطات التونسية أي تفاصيل أخرى بشأن الجريمة.

من جانبها نقلت القناة “التاسعة” التونسية عن مصدر أمني، تأكيده أن ضحية جريمة القتل التي هزت مدينة العتيقة، هو سائح خليجي حل بتونس منذ أكثر من أسبوعين. وأن الشاب أقدم على ذبحه بالسكين في مشهد صادم نشر الذعر بين المواطنين هناك.

المصدروطن - رصد تويتر + موزاييك
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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