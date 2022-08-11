أصغر عراف هندي يحذر..حرب عالمية ثالثة قادمة وهذا موعدها

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وطن- حقق العراف الهندي الصغير، أبيغاي أناند، شهرة كبيرة بتبؤاته التي أدهشت الكثير من الناس.

ويعود لنا هذه المرة بنبؤة مخيفة جدا إلى حد ما مفادها أن العالم سيشهد حربََا عالمية ثالثة من 2029 إلى 2032، وفقا لما أورده موقع archyde.



هل العالم على موعد مع حرب عالمية؟

بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان، أجرى الحزب الشيوعي الصيني تدريبات عسكرية لمدة أربعة أيام متتالية

ويمكن القول أن الوضع في منطقة المحيطين الهندي والهادئ متوتر كثيرا. كما يزداد إنتشار فيروس جدري القرود وفيروس لانجيا في مناطق عديدة.

ووفقًا لمركز الأبحاث المشترك التابع للمفوضية الأوروبية، اندلعت في صيف عام 2022 العديد من الحرائق في أكثر من 10 دول.

كما ارتفع الوباء في اليابان، لتحتل يالتالي المرتبة الأولى في العالم من حيث الخطورة.

ورجع كذلك الوباء في الصين حيث أعلنت سانيا، جزيرة هاينان، إغلاق المدينة في يونيو، وتقطعت السبل بـ80 ألف مسافر في المطار.

في 7 أغسطس 2022، تفشى فيروس لانجيا: LayV في مدينة خنان بالصين، وأصاب 35 شخصًا.

ومن جهة أخرى، تنبأ أناند في الماضي بـ:

بأن اللقاحات ليست دواء شافيا



التوترات الجيوسياسية

الكوارث المناخية المتطرفة

تسبب الغزو الروسي الأوكراني الذي حدث في 24 فبراير في حدوث تضخم عالمي، وأزمة غذائية، وأزمة طاقة، وتوترات جيوسياسية وسط استمرار الزلازل والفيضانات ودرجات الحرارة المرتفعة والانفجارات البركانية وما إلى ذلك، ووفقا للعراف، فإن الوضع المرئي وغير المرئي في العالم غير مستقر.

