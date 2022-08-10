هل يمكن للجراد شم الخلايا السرطانية؟ دراسة تجيب

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وطن– كشف باحثون في جامعة ولاية ميتشيغان أن الجراد لا يستطيع فقط، باستخدام حاسة الشم، التمييز بين الخلايا السرطانية والخلايا البشرية السليمة، بل يمكنه أيضًا التمييز بين الخلايا السرطانية المختلفة.

كما توصلوا إلى أن الجراد يمكن أن يستخدم للكشف عن السرطان في مراحله الأولى، وفقا لما أوردته صحيفة ميرور البريطانية.



تشم الحشرات الاختلافات بين الخلايا السليمة والخلايا السرطانية، مما يفتح الباب لاكتشاف المرض في وقت مبكر، الامر الذي بامكانه أن يحسن من فرص الشفاء.

ترسل أدمغة هذه الحشرات مستشعرات كيميائية مختلفة عندما يشمون الخلايا السرطانية، والتي يمكن للباحثين استخدامها لإنشاء آلات اكتشاف جديدة.

ثورة في علاج السرطان

ومن جهته، يقول مهندس الطب الحيوي ديباجيت ساها من جامعة ولاية ميتشيغان:”نظريًا، يمكنك التنفس من خلال جهاز، وسيكون قادرًا على اكتشاف وتمييز أنواع السرطان المتعددة وحتى المرحلة التي يمر بها المرض.”

متابعا “ومع ذلك، فإن مثل هذا الجهاز لم يقترب من الاستخدام في بيئة سريرية.”

كما أضاف ساها أن العلماء يقولون أنهم إذا نجحوا، فقد يكون لهذا تأثير كبير على معدلات نجاة السرطان في جميع أنحاء العالم من خلال تسريع اكتشاف المرض.

قرر الباحثون محاولة استخدام الجراد لاكتشاف الخلايا السرطانية كما استخدمها العلماء لعقود في تجارب مماثلة.

ووجدوا أن أدمغة الجراد تلتقط “الروائح” الكيميائية المختلفة في الخلايا السرطانية، مقارنة بالخلايا السليمة.

لم تستطع الحشرات اكتشاف السرطان فحسب، بل رصدت أيضًا خطوطًا مختلفة من السرطان عن بعضها البعض.

يخطط العلماء لاستخدام النتائج لإنشاء جهاز كشف محمول. ويمكن للأطباء أن يطلبوا من المرضى التنفس فيه، مما يسرع الكشف مبكرا عن المرض.



ويقول عالم الأحياء الدقيقة كريستوفر كونتاغ، من جامعة ولاية ميتشيغان: “الاكتشاف المبكر للسرطان مهم جدا، ويجب أن نستخدم كل أداة ممكنة للوصول إليه، سواء كانت مصممة أو تم توفيرها لنا بملايين السنين من الانتقاء الطبيعي. وإذا نجحنا، سيكون السرطان مرضا قابلا للعلاج”.