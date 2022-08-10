مفاجأة.. “فيفا” تدرس تغيير موعد افتتاح مونديال قطر لهذا السبب!

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وطن – قالت وكالة “أسوشييتدبرس” الأمريكية إن بطولة كأس العالم في قطر قد تبدأ قبل يوم واحد مما هو مخطط له حيث يدرس الفيفا اقتراحًا للسماح للدولة المضيفة بمواجهة الإكوادور في 20 نوفمبر ، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر للوكالة.

وبحسب المصدر يمكن اتخاذ القرار في غضون أيام من قبل لجنة مكونة من رئيس الفيفا جياني إنفانتينو وقادة هيئات كرة القدم القارية الست.

وقال المصدر إن اقتراح إقامة بطولة مدتها 29 يومًا بدلاً من 28 يومًا كان مدعومًا من السلطات القطرية والكونميبول ، وهو مجلس إدارة كرة القدم في أمريكا الجنوبية ، واشترك الاتحادان القطري والإكوادوري لكرة القدم في المحادثات.

الموعد المقرر

ومن المقرر أن تبدأ بطولة كأس العالم يوم 21 نوفمبر ، أي يوم الإثنين ، على أن تكون المباراة بين هولندا والسنغال الساعة 1:00 ظهرا بالتوقيت المحلي في الدوحة. قطر والإكوادور أيضا في المجموعة الأولى ، ولكن هذا الاجتماع كان من المقرر عقده بعد ست ساعات في نفس اليوم.

وتم الانتهاء من جدول المباراة ، مع حفل الافتتاح الرسمي في المباراة الثالثة ، حيث كان من المقرر أن تلعب قطر ، بعد القرعة في الدوحة في 1 أبريل.

وتم استبعاد انطلاق البطولة يوم الأحد قبل عدة سنوات ، عندما تم الاتفاق على جدول أقصر مدته 28 يومًا بعد محادثات مع بطولات الدوري المؤثرة في أوروبا التي ستلعب مباريات الأندية حتى 13 نوفمبر. يستدعي التنسيق لعب أربع مباريات يوميًا خلال مرحلة المجموعات.

ومع ذلك ، فإن المباراة بين قطر والإكوادور سيكون لها عدد قليل من اللاعبين من الأندية الأوروبية وستمنح البلد المضيف يومًا خاصًا لافتتاح البطولة.

وبطولة كأس العالم 2022 هي الأولى في تاريخها الممتد 92 عامًا التي تقام خارج الصيف. وأقيمت الطبعات الـ 21 الأخرى بين نهاية مايو ونهاية يوليو.

تغيير الميعاد لتجنب الحرارة

وقرر الفيفا في عام 2015 تجنب الحرارة الحارقة في الصيف القطري ونقل الحدث إلى نوفمبر وديسمبر ، على الرغم من معارضة معظم فرق كرة القدم الأوروبية ، التي كانت مترددة في إغلاق بطولاتها المحلية لعدة أسابيع بارزة.

وتم الاتفاق على جدول 21 نوفمبر – 18 ديسمبر حتى تتمكن الأندية الأوروبية من اللعب في عطلة نهاية الأسبوع من 12 إلى 13 نوفمبر قبل الإفراج عن لاعبيها في 32 فريقًا لكأس العالم.

وتقام المباراة النهائية يوم الأحد ، وهو اليوم الوطني لدولة قطر ، والذي من شأنه أن يمنح أسبوعا كاملا للاعبين للعودة إلى أنديتهم قبل مباريات 26 ديسمبر في يوم الملاكمة التقليدي للدوري الممتاز.

وقدمت قطر ملفها لاستضافة شهري يونيو ويوليو ، واعدة بتقنية تبريد مبتكرة لمكافحة الحرارة المتوقع أن تصل إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت) خلال كأس العالم الأول الذي أقيم في الشرق الأوسط.

وبعد أكثر من أربع سنوات ، قام FIFA بتغيير مواعيد البطولة بحيث يتم لعبها في درجات حرارة تتراوح بين 25 إلى 30 درجة مئوية (77 إلى 86 درجة فهرنهايت).