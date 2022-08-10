مفاجأة عن تغيير موعد بدء كأس العالم في قطر!

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وطن – يفصلنا عن موعد بدء كأس العالم في قطر 2022 ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر، وكما هو الحال دائمًا، تستمر تغييرات التقويم في هذا الحدث الذي يتابعه الملايين، ومع ذلك، هذه المرة سيكون التغيير في المباراة الافتتاحية، وهذا يعني أن تاريخ البدء من هذا الحدث العظيم سوف يتأثر أيضا.

وفقًا لتقرير من موقع “أرجنتينا دياريو أولي” الأرجنتيني، فإن الفيفا يدرس بجدية تغيير موعد بدء افتتاح كأس العالم، المقرر حاليًا يوم الاثنين 21 نوفمبر في استاد البيت، إلى الأمام يومًا ما ونقلها إلى يوم الأحد 20 نوفمبر، لتكون المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في اليوم.كما نقلت مجلة “ماركا” الإسبانية

لماذا ستتم إعادة جدولة مباراة قطر والإكوادور؟

يعود سبب هذا التغيير إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل الافتتاح، والتي أصبحت تقليدًا منذ مونديال ألمانيا 2006.

حاليًا، قبل مباراة قطر والإكوادور (الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، من المقرر أن يتم تحديد موعد مباراة هولندا والسنغال (الساعة 5 صباحًا بالتوقيت الشرقي) وإنجلترا وإيران (الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

الاقتراح هو أن مباراة قطر والإكوادور ستقام الآن في 20 نوفمبر في الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي وأن مباراة هولندا والسنغال ستقام في 21 نوفمبر في الساعة 11 صباحًا، مع الحفاظ على وقت بدء مباراة إنجلترا وإيران، كما هو الحال حاليًا في هذه الحالة، يوم المباراة مع مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي.

من يوافق على تغييرات جدول كأس العالم؟

وفقًا لـللموقع الأرجنتيني فإنه من أجل الموافقة على هذا التغيير، يجب التصويت لصالحه من قبل مكتب مجلس FIFA، الذي يتألف من رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية الستة .

يذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت عن تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز التسوق بالعاصمة القطرية الدوحة، احتفالاً بانطلاق العد التنازلي لـ100 يوم لبدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في أواخر العام الجاري.

تزامناً مع #باقي١٠٠يوم على انطلاق مونديال #قطر2022 😍 ندعوكم للاحتفال معنا عبر المشاركة في سلسلة من الفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز التسوق لفرصة الفوز بتذاكر افتتاح كأس العالم في استاد البيت — Road to 2022 (@roadto2022) August 9, 2022

وتتواصل الفعاليات الترفيهية من 11 إلى 13 أغسطس/آب الجاري في عدد من المراكز التجارية، مثل دوحة فستيفال سيتي، وبلاس فاندوم، وقطر مول، وتشمل أنشطة في رياضة كرة قدم، وهدايا مميزة، وألعاباً إلكترونية، وعروضاً للجاليات المقيمة في قطر.