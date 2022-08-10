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رياضة

مفاجأة عن تغيير موعد بدء كأس العالم في قطر!

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
تغيير موعد بدء كأس العالم في قطر watanserb.com
موعد بدء افتتاح كأس العالم حاليًا يوم الاثنين 21 نوفمبر في استاد البيت
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وطن – يفصلنا عن موعد بدء كأس العالم في قطر 2022 ما يزيد قليلاً عن ثلاثة أشهر، وكما هو الحال دائمًا، تستمر تغييرات التقويم في هذا الحدث الذي يتابعه الملايين، ومع ذلك، هذه المرة سيكون التغيير في المباراة الافتتاحية، وهذا يعني أن تاريخ البدء من هذا الحدث العظيم سوف يتأثر أيضا.

وفقًا لتقرير من موقع “أرجنتينا دياريو أولي” الأرجنتيني، فإن الفيفا يدرس بجدية تغيير موعد بدء افتتاح كأس العالم، المقرر حاليًا يوم الاثنين 21 نوفمبر في استاد البيت، إلى الأمام يومًا ما ونقلها إلى يوم الأحد 20 نوفمبر، لتكون المباراة الافتتاحية بين قطر والإكوادور في اليوم.كما نقلت مجلة “ماركا” الإسبانية

استاد البيت
استاد البيت يستضيف المباراة الإفتتاحية لكأس العام في قطر

لماذا ستتم إعادة جدولة مباراة قطر والإكوادور؟

يعود سبب هذا التغيير إلى الحقيقة المربكة المتمثلة في لعب مباراتين قبل الافتتاح، والتي أصبحت تقليدًا منذ مونديال ألمانيا 2006.

حاليًا، قبل مباراة قطر والإكوادور (الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، من المقرر أن يتم تحديد موعد مباراة هولندا والسنغال (الساعة 5 صباحًا بالتوقيت الشرقي) وإنجلترا وإيران (الساعة 8 صباحًا بالتوقيت الشرقي).

الاقتراح هو أن مباراة قطر والإكوادور ستقام الآن في 20 نوفمبر في الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي وأن مباراة هولندا والسنغال ستقام في 21 نوفمبر في الساعة 11 صباحًا، مع الحفاظ على وقت بدء مباراة إنجلترا وإيران، كما هو الحال حاليًا في هذه الحالة، يوم المباراة مع مباراة الولايات المتحدة ضد ويلز الساعة 2 مساءً بالتوقيت المحلي.

من يوافق على تغييرات جدول كأس العالم؟

وفقًا لـللموقع الأرجنتيني فإنه من أجل الموافقة على هذا التغيير، يجب التصويت لصالحه من قبل مكتب مجلس FIFA، الذي يتألف من رئيس FIFA جياني إنفانتينو ورؤساء الاتحادات القارية الستة .

يذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث أعلنت عن تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في عدد من مراكز التسوق بالعاصمة القطرية الدوحة، احتفالاً بانطلاق العد التنازلي لـ100 يوم لبدء منافسات بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في أواخر العام الجاري.

وتتواصل الفعاليات الترفيهية من 11 إلى 13 أغسطس/آب الجاري في عدد من المراكز التجارية، مثل دوحة فستيفال سيتي، وبلاس فاندوم، وقطر مول، وتشمل أنشطة في رياضة كرة قدم، وهدايا مميزة، وألعاباً إلكترونية، وعروضاً للجاليات المقيمة في قطر.

المصدرأرجنتينا دياريو أولي - ماركا - ترجمة وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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