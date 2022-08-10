محمد احتارين.. تفاصيل صادمة عن ارتباط اللاعب المغربي في “إياكس” الهولندي بالمافيا!

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وطن – كشف موقع “سوفوت” الفرنسي أن اللاعب المغربي محمد إحاتارين المنضم إلى أياكس أمستردام الهولندي في “الميركاتو” الشتوي الماضي من المحتمل أنه يعيش ساعاته الأخيرة في أمستردام.

ونقل الموقع عن صحيفة “دي تليغراف” قولها أن بطل هولندا قد ينهي عقده بسبب صلاته المزعومة بالمافيا، مؤكدة إنه قريب جدًا من الأشخاص المتورطين في عدد من الجرائم.

وأشار الموقع إلى أن هذا لا يعني أنه ارتكب أعمالًا إجرامية بنفسه ، كما يوضح جون فان دن هوفيل ، ضابط شرطة سابق وصحفي متخصص في الشؤون الجنائية لصحيفة باتافيان اليومية.

تردد المجرمين على منزل إحتارين وعائلته

وبحسب “هوفيل”، يتردد العديد من الأشخاص ذوي الخلفيات الجنائية على محمد إحتارين وعائلته.

وأشار أن أحد أعضاء Mocro Maffia ، وهي جماعة إجرامية من أصل مغربي تعمل في منطقة البنلوكس، وصل إلى محاكمته بسيارة أعارها إحتارين له، بينما يزور الأخير المجرمين بانتظام في السجن.

وبحسب الموقع، فإنه على الرغم من نفي “إحتارين” لما ورد في صحيفة “دي تليجراف” فقد غاب عن معسكر ما قبل الموسم في النمسا في يوليو ولم يتلق رقمًا للموسم المقبل.

وفي نفس السياق، زعم فان دي هوفيل الصحفي في “دي تليجراف” الهولندية، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعطي فيها إحتارين السيارة لهذه المجموعة.

حرق سيارة إحتارين من قبل المافيا

وكشف دي هوفيل عن مفاجأة صادمة، حين روى أن المافيا قامت بحرق إحدى سيارات إحتارين في الماضي، وكان ذلك منذ وقت طويل.

وقال دي هوفيل في تحقيق له: “أستطيع أن أؤكد أن اللاعب ليس مشتبهاً في التحقيقات، لكن هناك مخاوف تتعلق بتواصله مع أشخاص آخرين”.

وأضاف: “لقد ذهب معهم إلى ماربيا (مدينة ساحلية في مدينة ملقا الإسبانية) ودبي، وعندما ساءت علاقته معهم نشأ صراع بينهم أدى في النهاية إلى وصول تهديدات إليه، ويبدو أن ذلك منعه من التدريب مع أياكس”.

ارتباط إحتارين بفتاة هولندية

وذكرت الصحيفة أن إحتارين ملاحق من المافيا، بسبب ارتباطه بشابة هولندية من أصول مغربية، ورفض عائلتها وجود تلك العلاقة، مؤكدة أنها تحاول بشتى الطرق إبعاد اللاعب عن صديقته.

NOWAY IHATTAREN IS A PED0PHILE 😭😭😭😭 pic.twitter.com/wCI5K4nCRj — Wilqd 🌟 #ReyesDeEuropa (@TchouaMagic) August 3, 2022

وسبق لإحتارين أن مر بظروف نفسية معقدة للغاية، حين قارب من اتخاذ قرار باعتزال كرة القدم وهو في عمر 17 عاماً، بسبب معاناته من الاكتئاب عقب وفاة والده عام 2019، متأثراً بمرض السرطان.