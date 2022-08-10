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محمد احتارين.. تفاصيل صادمة عن ارتباط اللاعب المغربي في “إياكس” الهولندي بالمافيا!

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
محمد إحاتارين watanserb.com
اللاعب المغربي محمد إحاتارين
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وطن – كشف موقع “سوفوت” الفرنسي أن اللاعب المغربي محمد إحاتارين المنضم إلى أياكس أمستردام الهولندي في “الميركاتو” الشتوي الماضي من المحتمل أنه يعيش ساعاته الأخيرة في أمستردام.

ونقل الموقع عن صحيفة “دي تليغراف” قولها أن بطل هولندا قد ينهي عقده بسبب صلاته المزعومة بالمافيا، مؤكدة إنه قريب جدًا من الأشخاص المتورطين في عدد من الجرائم.

وأشار الموقع إلى أن هذا لا يعني أنه ارتكب أعمالًا إجرامية بنفسه ، كما يوضح جون فان دن هوفيل ، ضابط شرطة سابق وصحفي متخصص في الشؤون الجنائية لصحيفة باتافيان اليومية.

تردد المجرمين على منزل إحتارين وعائلته

وبحسب “هوفيل”، يتردد العديد من الأشخاص ذوي الخلفيات الجنائية على محمد إحتارين وعائلته.

وأشار أن أحد أعضاء Mocro Maffia ، وهي جماعة إجرامية من أصل مغربي تعمل في منطقة البنلوكس، وصل إلى محاكمته بسيارة أعارها إحتارين له، بينما يزور الأخير المجرمين بانتظام في السجن.

وبحسب الموقع، فإنه على الرغم من نفي “إحتارين” لما ورد في صحيفة “دي تليجراف” فقد غاب عن معسكر ما قبل الموسم في النمسا في يوليو ولم يتلق رقمًا للموسم المقبل.

وفي نفس السياق، زعم فان دي هوفيل الصحفي في “دي تليجراف” الهولندية، أن هذه ليست المرة الأولى التي يعطي فيها إحتارين السيارة لهذه المجموعة.

محمد احتارين

حرق سيارة إحتارين من قبل المافيا

وكشف دي هوفيل عن مفاجأة صادمة، حين روى أن المافيا قامت بحرق إحدى سيارات إحتارين في الماضي، وكان ذلك منذ وقت طويل.

وقال دي هوفيل في تحقيق له: “أستطيع أن أؤكد أن اللاعب ليس مشتبهاً في التحقيقات، لكن هناك مخاوف تتعلق بتواصله مع أشخاص آخرين”.

وأضاف: “لقد ذهب معهم إلى ماربيا (مدينة ساحلية في مدينة ملقا الإسبانية) ودبي، وعندما ساءت علاقته معهم نشأ صراع بينهم أدى في النهاية إلى وصول تهديدات إليه، ويبدو أن ذلك منعه من التدريب مع أياكس”.

ارتباط إحتارين بفتاة هولندية

وذكرت الصحيفة أن إحتارين ملاحق من المافيا، بسبب ارتباطه بشابة هولندية من أصول مغربية، ورفض عائلتها وجود تلك العلاقة، مؤكدة أنها تحاول بشتى الطرق إبعاد اللاعب عن صديقته.

وسبق لإحتارين أن مر بظروف نفسية معقدة للغاية، حين قارب من اتخاذ قرار باعتزال كرة القدم وهو في عمر 17 عاماً، بسبب معاناته من الاكتئاب عقب وفاة والده عام 2019، متأثراً بمرض السرطان.

المصدرسوفوت + دي تليغراف
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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