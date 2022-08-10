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مثلية وإلحاد وزواج وصليب.. تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الشقيقتين السعوديتين في أستراليا

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
إسراء وآمال السهلي watanserb.com
الشقيقتان المقتولتان في سيدني إسراء وآمال السهلي
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وطن – نشر موقع “نيوز” الإخباري الأسترالي تفاصيل جدية حول واقعة وفاة الشقيقتين السعوديتين إسراء وآمال السهلي اللتين تم العثور عليهما ميتين في شقتهما في سيدني قبل شهرين، موضحا أن هناك قلقا من أن محققًا خاصًا كان يتابعهما وتم رفض طلبهما للحصول على تأشيرات الحماية الدائمة.

وبحسب الموقع فقد انتقلت إسراء عبد الله السهلي ، 24 عامًا ، وأمل ، 23 عامًا ، إلى أستراليا من المملكة العربية السعودية في عام 2017 ، وتم اكتشاف جثتيهما في غرفتي نوم منفصلتين في 7 يونيو من هذا العام، وتعتقد السلطات أنهن توفين منذ أكثر من شهر، حيث كانتا قد طلبن اللجوء في أستراليا.

وقال شخص مرتبط بالقضية القانونية لـ ABC إن الشقيقتين اعتقدتا أن محققًا خاصًا كان يتابعهما ، بينما قال مدير مبنى شقتهما إنهما أعربا عن قلقهما بشأن تلاعب شخص بأمر Uber Eats.

مثلية وإلحاد وزواج قسري

وفقًا لمصدر مطلع على الطلب ، تقدمت إحداهن للحصول على التأشيرة على أساس أنها مثلية والأخرى على أساس أنها ملحدة، كما كان هناك ادعاء آخر بأن إحدى الأخوات كانت تهرب من زواج قسري.

ولفت الموقع إلى أن تأشيرة الحماية من الفئة الفرعية 866 مخصصة للأشخاص الذين وصلوا إلى أستراليا بتأشيرة صالحة ويريدون طلب اللجوء.

وأشار الموقع إلى ما ذكرته صحيفة الغارديان الأسبوع الماضي بأن الأختين حضرن حدثًا خاصًا بالفتيات فقط في يناير حيث أخبرن معارفهن بأن النساء المثليات “يعشن في خوف” في المملكة العربية السعودية.

العثور على قلادات على شكل صليب

كما كشفت حلقة موجز الخلفية على قناة ABC التي تم إصدارها يوم الأحد أيضًا عن العثور على “قلادات على شكل صليب” في الشقة ، ولاحظ الجيران وجود “غريب” يتسكع في الردهة ، وكانت الأخوات قلقات من أن طعام الوجبات الجاهزة “تم العبث به”.

وقال مدير المبنى الذي عاشا فيه منذ نوفمبر من العام الماضي، مايكل بيرد ، للصحفية راشيل براون إنه تلقى بريدًا إلكترونيًا من الأخوات في الساعات الأولى من صباح يوم 26 يناير.

خشية من أنهما تحت المراقبة

وقال: “كانتا يسألن بشكل أساسي عما إذا كنا قد رأينا أي شيء مريب على الكاميرات”.

وزعمن أنهن رأين شخصًا يتربص بين سيارة متوقفة وسيارة أخرى، لكن هذا لم يكن على مرأى من الكاميرات الأمنية للمبنى.

وقال السيد بيرد: “كانت الفتيات خائفات للغاية، وخائفات للغاية من شيء ما ولسنا متأكدين مما كان عليه – شيء أو شخص ما”.

يشار إلى أنه في مارس / آذار ، اتصل بالشرطة لإجراء فحص للرعاية الاجتماعية بعد أن اتصل به سباك يعمل على إصلاح تسرب في الشقة وقال إن هناك خطأ ما ، وأن النساء لم يتفوهن بكلمة واحدة أثناء تواجده هناك وبدا خائفا، مضيفا أن الأختين أخبرا الشرطة لاحقا أنهن بخير.

المصدرنيوز الاسترالي
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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