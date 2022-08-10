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رياضة

فرجاني ساسي مهددٌ بالغياب عن كأس العالم 2022

فارس أبو شيحة
كتب فارس أبو شيحة
إصابة فرجاني ساسي والغياب عن مونديال كأس العالم 2022 watanserb.com
إصابة فرجاني ساسي والغياب عن مونديال كأس العالم 2022
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وطن – ترددت في الآونة الأخيرة الأنباء عن مخاوف من غياب فرجاني ساسي 30 عاماً، عن صفوف المنتخب التونسي ( نسور قرطاج)، في المشاركة بمونديال كأس العالم 2022 قطر.

وقالت صحيفة العربي الجديد، بأن التونسي فرجاني ساسي أصيب في التدريبات مع نادي الدحيل القطري، حيث أنه لا يتدرب في الوقت الحالي مع النادي بسبب الإصابة.

غياب فرجاني ساسي عن كأس العالم 2022

وأضافت الصحيفة، ” التونسي ساسي، سيغيب بشكل أولى عن الملاعب لمدة 3 أسابيع قادمة ويزيد. وفق التقارير الطبية بعد تشخيص حالته بشكل مبدئي”.

من جهته، قال سالم المرى مدير الكرة بنادي الدحيل القطري في تصريح له عبر برنامج ( كورة كل يوم)، ” فرجاني ساسي من أفضل اللاعبين في الفريق خلال فترة الإعداد، كما في الدوري القطري الممتاز”.

إصابة التونسي ساسي

كما وأردف المرى، ” ساسي تعرض لإصابة خفيفة خلال الفترة الماضية، كما من المتوفع أن يغيب عن الفريق لمدة تترواح من 2-3 أسابيع قادمة”.

وأردف، ” فرجاني ساسي من نجوم الدوري القطري، وعقده مستمر لمدة موسمين مع نادي الدحيل”.

وذكرت تقارير صحفية آخرى، بأن نادي الدحيل القطري سيعوض غياب التونسي ساسي، بالتعاقد مع النجم الجزائري عدلان قديورة المتواجد في دولة قطر. حيث أنه سيخضع للفحص الطبي تمهيداً للتعاقد معه.

مونديال كأس العالم 2022 قطر

ويتخوف المنتخب التونسي من تكرار سيناريو الإصابات لأبرز نجوم نسور قرطاج، قبيل بدء مونديال كأس العالم 2022. المقرر إقامته في دولة قطر (الدوحة) لأول مرة في الوطن العربي.

وكان نسخة مونديال كأس العالم 2018 في روسيا، شهدت غياب طه ياسين الخنيسي ويوسف المساكني بسبب الإصابة.

كما وقدم التونسي ساسي، المستوى الرائع مع منتخب تونس (نسور قرطاج)، في بطولة كأس (كيرين كاب) الدولية الودية. التي أقيمت في شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث تم اختياره أفضل لاعب في الدورة حينها.

ومن المقرر أن تنطلق مراسم فعاليات مونديال كأس العالم 2022 قطر، في ال21 من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني. وحتى ال18 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبلين.

المصدروطن + العربي الجديد + برنامج كورة كل يوم
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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