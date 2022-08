شاهد اغتيال إبراهيم النابلسي.. كاميرا مثبتة في خوذة أحد جنود الاحتلال توثق العملية

وطن – نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقطع فيديو من العملية العسكرية التي شنها في مدينة نابلس وتحديدا في البلدة القديمة، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين بينهم إبراهيم النابلسي القيادي في كتائب شهداء الأقصى.

والفيديو تم التقاطه من كاميرا مثبتة في الخوذة الخاصة بأحد جنود جيش الاحتلال.

وأظهر الفيديو، العملية الإسرائيلية تحت نيران كثيفة في وضح النهار، مع استخدام وسائل إطلاق النار المختلفة من قبل جيش الاحتلال.

وبيّن مقطع فيديو آخر، لحظة انتشال جثمان أحد الشهداء الفلسطينيين الثلاثة الذين ارتقوا جراء العملية الإسرائيلية، وقد تبين أنه متفحم تماما.

The moment when the body of a Palestinian martyr was pulled out from the house that had been attacked and bombed with missiles by the Israeli occupation forces in the Old City of Nablus.#نابلس pic.twitter.com/5bI5JKKwVn

— Basma AL bayed (@BayedBasma) August 9, 2022