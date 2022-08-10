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اقتصاد

سعر الدولار في السودان اليوم الخميس 11 أغسطس 2022.. ارتفاع جنوني لليورو والإسترليني

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
سعر الدولار في السودان watanserb.com
سعر الدولار في السودان
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وطن- سجل سـعر الدولار في السودان اليوم الخميس 11 أغسطس 2022، استقرار ملحوظا في تعاملات البنوك وذلك وفقا لنشرة بنك الخرطوم لأسعار الصرف الصباحية، على الرغم من الارتفاع الذي سجلته السوق السوداء في تعاملات الأربعاء.

سعر الدولار في السودان اليوم

سجل سعر الدولار في السودان اليوم 568 جنيها للشراء، و572.26 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السودان اليوم

سجل سعر اليورو اليوم الخميس في السودان 584.188 جنيه للشراء و588.56 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم

سجل سعر الجنيه الإسترليني في السودان اليوم الخميس 692.44 جنيه للشراء و697.64 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه السوداني اليوم 149.51 جنيه للشراء و150.63 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في السودان لدى البنوك الرسمية 154.76 جنيه للشراء و155.92 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري اليوم في السودان

كما سجل سعر الريال القطري اليوم في السودان لدى البنوك نحو 155.27 جنيه للشراء و156.44 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني في السودان اليوم

بلغ سعر الريال العماني في السودان اليوم الخميس 1475.70 جنيه للشراء و1486.77 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني اليوم في السودان

سجل سعر الدينار البحريني اليوم الخميس 1507.03 جنيه للشراء، و1518.33 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السودان

سجل سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم في السوق الرسمية سعر 1832.48 جنيه للشراء و1851.48 جنيها للبيع.

التخلف عن سداد الديون

يواجه السودان خطر التخلف من سداد الديون واتساع حجم العجز المالي، وذلك مع اقتراب الموعد المحدد للوصول إلى نقطة النهاية للوفاء بمتطلبات الاستفادة من مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون “هيبك”.

وكان من المقرر أن يكمل السودان في يونيو الماضي الشروط النهائية للاستفادة من إعفاء نحو 50 مليار دولار من ديونه المقدرة بـ64 مليار دولار، والتي شكلت عائقا كبيرا أمام تقدم اقتصاد البلاد الذي يعاني من مشكلات هيكلية خطيرة، بسبب الفساد الكبير الذي شاب مؤسسات الدولة والعقوبات الاقتصادية التي فرضها المجتمع الدولي.
خسائر تقدر بـ 700 مليار دولار

ووفقا لتقديرات كشف عنها اقتصاديون فقد خسر الاقتصاد السوداني نحو 700 مليار دولار بشكل مباشر وغير مباشر من جراء تلك العقوبات، التي استمرت أكثر من 27 عاما، قبل أن ترفع في نهاية 2020.

ارتفاع كبير بسعر الدولار في السودان يربك السوق السوداء

المصدررصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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