حادث مروع جدا.. الدفاع المدني السعودي ينشر صور سقوط سيارة من مطل جبلي في الطائف

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وطن – نشرت السلطات السعودية، الأربعاء، صورا من موقع سقوط سيارة تقل 3 أشخاص من مطل جبلي في منطقة الطائف

جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي للدفاع المدني السعودي.

وأظهرت الصور وجود العديد من آليات الإنقاذ وعناصر الإنقاذ في الموقع الوعر.

وقال الدفاع المدني: “باشر مدني الطائف بلاغًا عن سقوط مركبة من منحدر في الهدا، يوجد فيها (3) أشخاص تم إخراجهم وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان”.

باشر مدني #الطائف بلاغًا عن سقوط مركبة من منحدر في الهدا، يوجد فيها (3) أشخاص تم إخراجهم وهم في حالة وفاة – نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة ولذويهم الصبر والسلوان. pic.twitter.com/EjDcEH1TDB — الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) August 10, 2022

وكانت فرق الدفاع المدني قد باشرت حادثة سقوط مركبة بداخلها ثلاثة أشخاص من مطل جبلي في “الهدا” مدينة الطائف غرب السعودية.

وبحسب إعلام سعودي، تلقى الدفاع المدني بمحافظة الطائف، بلاغًا يفيد بسقوط مركبة من نوع مازدا، وبداخلها ثلاثة أشخاص، من مطل جبلي بالهدا حيث انتقلت فِرق الدفاع المدني لمباشرة الواقعة.

وعثرت السلطات على الجثة الأولى، وبعد بحث ثم العثور على الجثتين الآخريين.

يذكر أن الموقع الذي سقطت منه المركبة يوجد به ضباب كثيف يعيق الرؤية ما تسبب في سقوط المركبة.

في سياق متصل، أوضحت محافظة الطائف، في بيان لها، أن الحـادث وقع في منطقة شديدة الوعورة وعلى ارتفاع ما يقارب 1.9 ألف متر عن سطح البحر.

وأظهر مقطع فيديو طائرة مروحية تحلق في المنطقة التي سقطت فيها السيارة ضمن محاولات انتشال جـثث المتوفين.

#فديو

تتواصل الجهود لانتشال ضحايا حادث الهدا الذي وقع في منطقة شديدة الوعورة وعلى ارتفاع مايقارب ١٩٠٠ م عن سطح البحر https://t.co/M2S1ZyC8ob pic.twitter.com/hhYohAiH2a — محافظة الطائف (@gov_taif) August 9, 2022

وسبق أن دعت المديرية العامة للدفاع المدني، لأخذ الحيطة والحذر نظراً للتقلبات الجوية التي يشهدها عدد من مناطق المملكة خاصة الجنوبية والغربية، ومنها هطول الأمطار وجريان السيول.