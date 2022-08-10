الأربعاء, أغسطس 10, 2022
الرئيسيةالهدهدتونس: المحكمة الإدارية تلغي قرارات قيس سعيد بإعفاء القضاة
الهدهد

تونس: المحكمة الإدارية تلغي قرارات قيس سعيد بإعفاء القضاة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إعفاء القضاة watanserb.com
المحكمة الإدارية التونسية تلغي قرار قيس سعيد بإعفاء القضاة
- Advertisement -

وطن – قضت المحكمة الإدارية في تونس، الأربعاء، بقبول دعوى إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة ورفضت إيقاف التنفيذ لقرارات أخرى، وهي القرارات التي كان قد أصدرها الرئيس التونسي قيس سعيد.

وكان قيس سعيّد قد أصدر أمراً رئاسياً في أول يونيو الماضي، قرر بموجبه إعفاء 57 قاضيا، مع التنصيص على النفاذ الفوري، وذلك بتهم بينها تغيير مسار قضايا وتعطيل تحقيقات في ملفات إرهاب وارتكاب فساد مالي وأخلاقي، فيما كان قد نفى القضاة هذه الاتهامات.

وقال الناطق الرسمي باسم المحكمة عماد الغابري، إنّ الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرّر وقف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء القضاة.

وأضاف في تصريحات إذاعية، نقلها “العربي الجديد“، أن قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها.

وأضاف المتحدث، أنّ التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضياً الذين تم إعفاؤهم، تم بحسب خصوصية كل ملف، ودراسته حالة بحالة.

وأوضح الغابري أنه رُفض هذا القرار لعدد كبير من القضاة الـ57 الذين كان سعيّد أعفاهم من مهامهم، في حين رُفض بعض الطعون الأخرى، من دون أن يوضح عددها.

ووفق المتحدث، ستعلن المحكمة الإدارية رسميا عن قراراتها بخصوص الطعون المقدمة في الأمر الرئاسي القاضي بإعفاء 57 قاضيا، وستتولى إعلام محامي أصحاب الطعون رسميا.

في غضون ذلك، أكد الغابري في تصريح لإذاعة “موزاييك“، أنَّ التعاطي القضائي مع ملفات القضاة المعفيين، كان حسب خصوصية كل ملف وكانت مآلات الأحكام قبول تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني ومن جهة أخرى رفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة آخرين والتي كانت معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء.

وأضاف أن منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية واضح وصريح وينص أنه في حال إعلام الأطراف الإدارية المعنية بتوقيف التنفيذ، فإنها تتولى فورا تعليق تنفيد قرارات الإعفاء، أي بمعنى عودة الوضعية على ما هي عليه قبل قرار الإعفاء.

وتابع: “لا أستطيع تقديم إحصائيات لأنها معطيات شخصية لكن ستتولى المصالح الإدارية للمحكمة اليوم إعلام كافة الأطراف بالأحكام للمرور إلى طور التنفيذ”.

في سياق متصل، صرح رئيس جمعية القضاة مراد المسعودي، أن حوالي 47 ملف طعن قدمها قضاة شملهم قرار الإعفاء تم قبول إيقاف التنفيذ فيها بانتظار تجديد الاستئناف لبقية القضاة.

وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد أكدت قبل نحو أسبوع، أنها بصدد التباحث في الخطوات التصعيدية المقبلة ضد قرارات سعيّد.

وقالت الجمعية، إن القضاة المضربين عن الطعام رفعوا إضرابهم بسبب تدهور وضعهم الصحي، مضيفة أن أزمة إعفاء القضاة مستمرة في غياب الحل السياسي والإنصاف القضائي.

والثلاثاء قبل الماضي، نظمت الجمعية مؤتمرا صحفيا، بحضور عدد من القضاة والشخصيات الوطنية والحقوقية ومناضلين من المجتمع المدني، طالبوا خلاله برفع المظلمة عن القضاة والتعجيل بصدور قرار من قبل المحكمة الإدارية في الطعون المقدمة.

وصرح رئيس الجمعية أنس الحمادي، بأن القضاة رفعوا الإضراب عن الطعام اضطرارا وليس اختيارا، وبعد توصيات من الأطباء بإنهاء الإضراب، وخاصة في ظل مخاوف حقيقية على حياتهم، وفي ظل التردي الخطير لصحتهم.

وأضاف أن الفريق الطبي فرض تعليق الإضراب عن الطعام.

وقال رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي في تصريح لـ”العربي الجديد” إن “القضاة رفعوا الإضراب عن الطعام اضطراراً وليس اختياراً، وبعد توصيات من الأطباء بإنهاء الإضراب، وخاصة في ظل مخاوف حقيقية على حياتهم، وفي ظل التردي الخطير لصحتهم”، مبيناً أن “الفريق الطبي فرض تعليق الإضراب عن الطعام”.

وتعاني تونس، منذ 25 يوليو2021، أزمة سياسية حادة حين بدأ سعيّد فرض إجراءات استثنائية منها إقالة الحكومة وتعيين أخرى وحل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم قضائية.

المصدرالعربي الجديد + موزاييك
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

القبض على فنانة تونسية شهيرة في أحضان عشيقها بشقة الزوجية

الهدهد

تونس: صورة قيس سعيد على مئذنة مسجد تثير جدلا عاصفا

الهدهد

صحيفة فرنسية: مصر وتونس على خطى سريلانكا

الهدهد

قيس سعيد يصدر قرارا يخص دخول الجزائريين إلى تونس

الهدهد

فضيحة مدوية.. الولايات المتحدة تكشف عن تزوير في استفتاء الدستور التونسي

الهدهد

ميدل إيست آي: رغم تراجع شعبيته نجح “سعيد” في خطته وهدفه التالي هو النقابات

الهدهد

عريس التونسية لمياء اللباوي يُكذبها بأول ظهور له ويفجر مفاجأة (فيديو)

حياتنا

هيفاء وهبي بفيديو رقص مثير في تونس يشعل ضجة واسعة! (شاهد)

الهدهد

بعد الاستفتاء على الدستور.. سعيد يكشف خطوته الجديدة للهيمنة على السلطات

الهدهد

فيديو مرعب لاعتداء شبان على عائلة تونسية على شاطئ البغدادي بولاية المنستير

تقارير

الاستفتاء على الدستور بتونس.. الإقبال ضعيف جدا وقيس سعيد في ورطة

الهدهد

فضيحة.. شعار مجلة إباحية خلال عملية الاستفتاء على الدستور في تونس (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

تحدي بصري فشل فيه 98٪ من الناس: هل يمكنك العثور على الكلمة المخفية؟

الإمارات تلغي حكما بسجن محامي “خاشقجي” عاصم غفور وتغرمه بهذا المبلغ!

حليمة بولند تنجو من موت محقق (فيديو)

«لانجيا» .. فيروس جديد يظهر في الصين!

 كاظم الساهر يرتعب بسبب تصرف امرأة أثناء غنائه في دار الأوبرا المصرية ثم يلبي طلبها بهدوء! (فيديو)

مثلية وإلحاد وزواج وصليب.. تفاصيل جديدة في واقعة وفاة الشقيقتين السعوديتين في أستراليا

مفاجأة عن تغيير موعد بدء كأس العالم في قطر!

المهاجرون في مصر.. عددهم تسعة ملايين و”هذه الجنسيات” تتصدر

كيف تعرف أن شخصا يكذب عليك؟ 5 حيل تستخدمها وكالة المخابرات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي

تصرف صادم من زوج الفنانة التونسية ريم الرياحي بعد القبض عليها في أحضان عشيقها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC