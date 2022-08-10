بـ 16 دولاراً .. شركة تابعة للخطوط الجوية التركية تعلن عن تخفيض مذهل على سعر رحلاتها الداخلية

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وطن – أعلنت شركة خطوط الأناضول الجوية “AnadoluJet” التابع لشركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، عن حملة جديدة على رحلاتها الداخلية، حيث سيتمكن الركاب من السفر على الرحلات الداخلية المجدولة مقابل 299 ليرة تركية أي مايساوي تقريبا 16 دولار .

وقالت خطوط الأناضول، في بيان، إن الحملة ستكون صالحة للتذاكر التي يتم حجزها بين 9 و10 آب/أغسطس الجاري، وتاريخ السفر فيها بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2022 و15 كانون الثاني/يناير 2023 .

وتابعت أن الحملة تتضمن الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية عبر كافة المطارات التركية، ما عدا مطار قبرص التركي.بحسب موقع “تركيا عاجل”

شركة خطوط الأناضول الجوية

شركة خطوط الأناضول الجوية، هي شركة طيران إقليمية تركية ومقرها في أنقرة.

كما أنها شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الخطـوط الجويّة التركية وتدير رحلات داخلية داخل تركيا وشمال قبرص.

وتأسست شركة الطيران في 23 أبريل 2008 كشركة تابعة جديدة للخطـوط الجويّة التركية.