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بـ 16 دولاراً .. شركة تابعة للخطوط الجوية التركية تعلن عن تخفيض مذهل على سعر رحلاتها الداخلية

شيراز ماضي
كتب شيراز ماضي
watanserb.com
خطوط الأناضول الجوية
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وطن – أعلنت شركة خطوط الأناضول الجوية “AnadoluJet” التابع لشركة الخطوط الجوية التركية، الثلاثاء، عن حملة جديدة على رحلاتها الداخلية، حيث سيتمكن الركاب من السفر على الرحلات الداخلية المجدولة مقابل 299 ليرة تركية أي مايساوي تقريبا 16 دولار .

شركة خطوط الأناضول الجوية
شركة خطوط الأناضول الجوية

وقالت خطوط الأناضول، في بيان، إن الحملة ستكون صالحة للتذاكر التي يتم حجزها بين 9 و10 آب/أغسطس الجاري، وتاريخ السفر فيها بين 1 كانون الأول/ديسمبر 2022 و15 كانون الثاني/يناير 2023 .

وتابعت أن الحملة تتضمن الرحلات الداخلية في الدرجة السياحية عبر كافة المطارات التركية، ما عدا مطار قبرص التركي.بحسب موقع “تركيا عاجل

شركة خطوط الأناضول الجوية

شركة خطوط الأناضول الجوية، هي شركة طيران إقليمية تركية ومقرها في أنقرة.

كما أنها شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة الخطـوط الجويّة التركية وتدير رحلات داخلية داخل تركيا وشمال قبرص.

وتأسست شركة الطيران في 23 أبريل 2008 كشركة تابعة جديدة للخطـوط الجويّة التركية.

المصدرتركيا عاجل - وطن
شيراز ماضي
شيراز ماضي
صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.
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