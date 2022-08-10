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الهدهد

بعد مناشدتها له.. “أردوغان” يأمر باستقبال الطفلة الفلسطينية رهف سلمان للعلاج (شاهد)

سالم حنفي
كتب سالم حنفي
watanserb.com
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وطن – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استقبال الطفلة الفلسطينية رهف سلمان التي تعرضت لإصابات كبيرة جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

وقالت الحركة في بيان عبر موقعها الرسمي “وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشكوراَ على استقبال الطفلة الجريحة رهف سلمان وأسرتها للعلاج في تركيا، وكانت الطفلة رهف قد طالبت أمس رئيس الحركة بالعمل على تحويلها للعلاج في تركيا بعد إصابتها في العدوان الصهيوني الغاشم على غزة قبل أيام وفقدانها لأطرافها الثلاثة”.

وبحسب البيان، فقد عبر رئيس الحركة إسماعيل هنية عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سرعة الاستجابة، كما أشاد بالموقف التركي الداعم للشعب والقضية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي، خاصة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكانت الطفلة رهف سلمان قد عبّرت عن أمنيتها في السفر إلى تركيا، خلال لقاء لها عبر شاشة (الجزيرة مباشر) لإجراء عملية زراعة أطراف اصطناعية.

تمنت السفر لتركيا للعلاج

وقالت رهف خلال اللقاء “أتمنى أن أسافر إلى الخارج، إلى تركيا للعلاج، وأقدر أرجع تاني أرسم وأكتب حتى أصير رسامة أو ممرضة”.

رهف سلمان تروي ماحدث معها

وروت رهف لكاميرا الجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث قائلة: “خرجت لأنادي أخي حتى نتعشى سويًّا، وفور خروجي من المنزل شاهدت صاروخًا يسقط من السماء عليّ مباشرة”.

وأوضحت الطفلة أنها شعرت بوخز أشبه بالصعق الكهربائي، لتفقد الوعي بعدها وتستيقظ في المستشفى، لتكتشف إصابتها ببعض الشظايا وفقدان ثلاثة من أطرافها.

وفندت الطفلة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يقصف المدنيين والأطفال، قائلة “كله كذب، إنهم يقصفون المنازل والمدنيين والأطفال ولا يفرقون بين كبير وصغير”.

وتعرضت الطفلة رهف سليمان لإصابات خطيرة أدت إلى فقدانها ثلاثة من أطرافها، جراء قصف صاروخي من قوات الاحتلال استهدف منزل عائلتها.

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع قصة رهف سلمان

ولاقت قصة رهف سلمان تفاعلًا واسعًا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما انتشر مقطع فيديو لها عرّفت فيه نفسها بالقول “أنا الطفلة الصامدة رهف خليل سلمان”.

وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 44 مواطنًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما أصيب 360 أخرون.

واستمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 3 أيام بدءًا من الجمعة الماضية، وتوقفت الأحد باتفاق وقف إطلاق النار.

سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).
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