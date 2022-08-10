بعد مناشدتها له.. “أردوغان” يأمر باستقبال الطفلة الفلسطينية رهف سلمان للعلاج (شاهد)

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وطن – أعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن موافقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على استقبال الطفلة الفلسطينية رهف سلمان التي تعرضت لإصابات كبيرة جراء العدوان الصهيوني على قطاع غزة قبل أيام.

وقالت الحركة في بيان عبر موقعها الرسمي “وافق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشكوراَ على استقبال الطفلة الجريحة رهف سلمان وأسرتها للعلاج في تركيا، وكانت الطفلة رهف قد طالبت أمس رئيس الحركة بالعمل على تحويلها للعلاج في تركيا بعد إصابتها في العدوان الصهيوني الغاشم على غزة قبل أيام وفقدانها لأطرافها الثلاثة”.

وبحسب البيان، فقد عبر رئيس الحركة إسماعيل هنية عن شكره للرئيس التركي رجب طيب أردوغان على سرعة الاستجابة، كما أشاد بالموقف التركي الداعم للشعب والقضية الفلسطينية على الصعيدين الرسمي والشعبي، خاصة خلال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

وكانت الطفلة رهف سلمان قد عبّرت عن أمنيتها في السفر إلى تركيا، خلال لقاء لها عبر شاشة (الجزيرة مباشر) لإجراء عملية زراعة أطراف اصطناعية.

تمنت السفر لتركيا للعلاج

وقالت رهف خلال اللقاء “أتمنى أن أسافر إلى الخارج، إلى تركيا للعلاج، وأقدر أرجع تاني أرسم وأكتب حتى أصير رسامة أو ممرضة”.

قصة مؤثرة للطفلة الفلسطينية #رهف_سلمان (11 عامًا) التي حرمها الاحتلال من ساقيها ويدها اليمنى خلال العدوان على #غزة pic.twitter.com/GbRKz9mpqD — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) August 8, 2022

رهف سلمان تروي ماحدث معها

وروت رهف لكاميرا الجزيرة مباشر تفاصيل ما حدث قائلة: “خرجت لأنادي أخي حتى نتعشى سويًّا، وفور خروجي من المنزل شاهدت صاروخًا يسقط من السماء عليّ مباشرة”.

وأوضحت الطفلة أنها شعرت بوخز أشبه بالصعق الكهربائي، لتفقد الوعي بعدها وتستيقظ في المستشفى، لتكتشف إصابتها ببعض الشظايا وفقدان ثلاثة من أطرافها.

وفندت الطفلة ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأنه لا يقصف المدنيين والأطفال، قائلة “كله كذب، إنهم يقصفون المنازل والمدنيين والأطفال ولا يفرقون بين كبير وصغير”.

وتعرضت الطفلة رهف سليمان لإصابات خطيرة أدت إلى فقدانها ثلاثة من أطرافها، جراء قصف صاروخي من قوات الاحتلال استهدف منزل عائلتها.

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع قصة رهف سلمان

ولاقت قصة رهف سلمان تفاعلًا واسعًا من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، عندما انتشر مقطع فيديو لها عرّفت فيه نفسها بالقول “أنا الطفلة الصامدة رهف خليل سلمان”.

وفي آخر إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية، استشهد 44 مواطنًا بينهم 15 طفلًا و4 نساء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، بينما أصيب 360 أخرون.

واستمرت الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة 3 أيام بدءًا من الجمعة الماضية، وتوقفت الأحد باتفاق وقف إطلاق النار.