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إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار..ما القصة؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار..ما القصة؟ watanserb.com
إيلون ماسك
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وطنباع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وفقًا لملفات قانونية نشرت مؤخرا، وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

وأجرى رئيس شركة تسلا هذه المعاملات بين 5 و 9 أغسطس، وفقًا لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديدة.

وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، في تغريدة على موقع تويتر “إنه من المهم تجنب بيع طارئ لسهم تسلا” وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر.

يخوض تويتر معركة قانونية مع رئيس شركة تسلا بسبب محاولته الابتعاد عن اتفاقية أبريل لشراء الشركة. وأمر أحد القضاة ببدء المحاكمة في أكتوبر، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.

ماسك يرفع دعوة قضائية ضد تويتر

وبدوره رفع ماسك دعوى متهماً تويتر بالاحتيال وزعم أن منصة التواصل الاجتماعي ضلّلته بشأن الجوانب الرئيسية لأعمالها. قبل أن يوافق على صفقة شراء بقيمة 44 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن باع ماسك حوالي 8.5 مليار دولار من أسهم الشركة في أبريل بينما كان يستعد لتمويل صفقة تويتر. 
وعندما أصبحت الإيداعات علنية، كتب ماسك على تويتر: “لا مزيد من مبيعات تسلا المخطط لها بعد اليوم.”
المصدرموقع "ndtv". ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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