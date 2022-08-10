إيلون ماسك يبيع أسهما في تسلا بقيمة 7 مليارات دولار..ما القصة؟

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وطن– باع إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا أسهما بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية، وفقًا لملفات قانونية نشرت مؤخرا، وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.



وأجرى رئيس شركة تسلا هذه المعاملات بين 5 و 9 أغسطس، وفقًا لإيداعات لجنة الأوراق المالية والبورصات الجديدة.



وقال ماسك، أغنى رجل في العالم، في تغريدة على موقع تويتر “إنه من المهم تجنب بيع طارئ لسهم تسلا” وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر.

يخوض تويتر معركة قانونية مع رئيس شركة تسلا بسبب محاولته الابتعاد عن اتفاقية أبريل لشراء الشركة. وأمر أحد القضاة ببدء المحاكمة في أكتوبر، وفقا لما أورده موقع “ndtv“.



ماسك يرفع دعوة قضائية ضد تويتر

وبدوره رفع ماسك دعوى متهماً تويتر بالاحتيال وزعم أن منصة التواصل الاجتماعي ضلّلته بشأن الجوانب الرئيسية لأعمالها. قبل أن يوافق على صفقة شراء بقيمة 44 مليار دولار.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن باع ماسك حوالي 8.5 مليار دولار من أسهم الشركة في أبريل بينما كان يستعد لتمويل صفقة تويتر.