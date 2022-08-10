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إيقاف برنامج مغربي شهير بسبب انتقاده معارضي أخنوش.. حقيقة الخبر الذي أثار ضجة

خالد السعدي
كتب خالد السعدي
إيقاف برنامج مع المحلل watanserb.com
مأمون مبارك الدريبي
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وطن – أثيرت حالة من الجدل في المغرب، بعد تردد معلومات عن أن السلطات أوقفت برنامجاً إذاعياً بعدما هاجم ضيفه الحملة الإلكترونية المطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وهدد المشاركين فيها.

انتشرت هذه المعلومات، خصيصا بعد حلقة بثتها إذاعة “ميد راديو” تحدث فيها مأمون مبارك الدريبي، عن الحملة الإلكترونية المطالبة برحيل رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش بسبب عجز حكومته عن مواجهة ارتفاع أسعار الوقود.

برنامج مع المحلل
حملة إلكترونية للمطالبة برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش

وتحظى البرامج التي يقدّمها أو يشارك فيها الدريبي بمتابعة واسعة، حيث تتناول موضوعات تهمّ الحياة اليوميّة والعلاقات الإنسانية في المجتمع المغربيّ.

وزعم نشطاء أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري “الهاكا” قررت وقف بث برنامج “مع المحلل“، وذلك بعد تهديدات الدريبي التي وردت فيه بحق المشاركين في الحملة ضد رئيس الوزراء.

وكان الدريبي قد انتقد الحملة قائلا: “لا يمكن لمواقع التواصل الاجتماعي أن تحل محل الديموقراطية والمؤسسات”.

وأضاف: “هناك قوانين، وستكون متابعات.. ووقت المحاسبة آت”، وادعى أن الناشطين في هذه الحملة يتورّطون في “عصيان الطاعة العمومية”.

الدريبي قال هذا الكلام في برنامج “بكلّ وضوح”، إلا أن حالة من الخلط أثيرت بين برنامجين، حيث زعم ناشطون عن وقف برنامج “مع المحلّل” الذي يبثّ مرّة في الأسبوع يوم السبت.

وتبين أن الادّعاء بأن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أوقفت بث البرنامج غير صحيح، حيث يعود آخر قرار نشرته إلى 5 أبريل الماضي.

كما نفى مصدر رسميّ في الهيئة، صدور أي قرار بشأن توقيف البرنامج، وقال: “كلّ القرارات تنشر على الموقع الرسميّ بشكلّ آني”، نافياً بالتالي صحّة ما نُسب للهيئة على مواقع التواصل، كما نقلت شبكة الحرة.

إذاعة ميد راديو توضح

في السياق، أوضحت فاطمة الزهراء الجديلي مديرة البث في إذاعة ميد راديو، أن الإذاعة لم تتلقّ أي قرار بهذا الشأن من الهيئة العليا.

وأضافت: “على غرار كلّ البرامج المباشرة التي تبثها الإذاعة، هذا البرنامج متوقّف خلال شهر العطلة في أغسطس، لكننا لم نتلقّ أي مراسلة بشأنه من الهاكا”.

وبعد الانتقادات الواسعة التي طالته من قبل مساندي الحملة، أصدرت الإذاعة بيانا اعتذرت فيه عمّا وصفته بـ”الارتباك الذي حصل في التزامها الدائم بقيم الحياد والاستقلالية”، وفق تعبيرها.

وأضافت أن تصريحات الدريبي مثلت انزياحاً عن الخط التحريري المعتمد من قبل الإذاعة.

المصدروطن - رصد تويتر
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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