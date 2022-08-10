إبراهيم النابلسي يبتسم وهو ميت وفيديو آخر كشف ما كان يتمناه

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وطن- في تفاعل مستمر إلى الآن مع حادث استشهاد البطل الفلسطيني إبراهيم النابلسي، تداول ناشطون صوار للشهيد وهو ميت وقبل تشييع جنازته لاقت تفاعلا واسعا.

الشهيد إبراهيم النابلسي يبتسم بعد وفاته

وتظهر هذه الصور المتداولة على نطاق واسع، إبراهيم النابلسي وقد رسمت ابتسامة واضحة على وجهه المخضب بالدماء.

مبتسم ولا مش مبتسم نعم يلقون ربهم بفرح نحتسبك عند الله من الشهداء إلى جنان الخلد مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا إبراهيم#ابراهيم_النابلسي #النابلسي_شهيد pic.twitter.com/7CbkLNCddz — Tamer 𓂆🇵🇸 (@tamer_alhelou) August 9, 2022

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الصور التي اعتبروها علامة على حسن خاتمة النابلسي، ومصير الشهداء الذين يضحون بأرواحهم للدفاع عن أرضهم المحتلة.

وعلق ناشط باسم تامر على الصورة بقوله:”مبتسم ولا مش مبتسم.. نعم يلقون ربهم بفرح نحتسبك عند الله من الشهداء.. إلى جنان الخلد مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا إبراهيم.”

#فلسطين_تصبح_عليكم #ابراهيم_النابلسي والله كل من رأيته بالأمس كان حزين على استشهادك يا أبو فتحي لقد فقدنا مقاتلاً شرساً عنيداً عزاؤنا أنك نلت ما كنت تتمنى ، وانت الآن في حالٍ أحسن من حالنا، و رفقة خير من رفقتنا اللهم تقبله شهيدا في الفردوس الأعلى pic.twitter.com/SJIYDY3ms2 — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) August 10, 2022

فيما دون مغرد آخر:”أول مرة في حياتي أحسد ميت وأتمنى أكون أنا الميت وليس هو!”.

وعلقت ناشطة:”رغم كل هالتفجير فيه.. ظل وجهه نفس البدر مبتسم.”

وقال أحمد نور معلقا على صورة إبراهيم النابلسي والابتسامة على وجهه:”ما أحلي ما رأى وهو في طريقه للبرزخ.. إنه ما وعده ربه حقاً وأن مقعده من الجنه رآه وهو في انتظاره.”

وتابع:”وشاهد من هم الذين سيكون مقامه بينهم فوجدهم الشهداء والصديقين وحسن أولائك رفيقا.. فكيف بعد كل هذا لا يبتسم.”

واستطرد متمنيا أن يموت ميتته:”اللهم أمتني ميتته وارزقني صحبته في دار الحق يارب.. هذا رجائي .”

أمنية إبراهيم النابلسي

كما أعاد ناشطون تداول فيديو آخر للشهيد النابلسي، لاقى رواجا واسعا

"أمنيتي الناس تصحى ويبطل فيه خونه وجواسيس"… فيديو أخير للشهيد الفدائي #ابراهيم_النابلسي pic.twitter.com/z3fCv1oo15 — Khair Eddin Aljabri (@Khair_Aljabri) August 10, 2022

وظهر يقول فيه: “أمنيتي الناس تصحى ويبطل فيه خونه وجواسيس”.

رسالة إبراهيم النابلسي لكتائب القسام

واليوم، الأربعاء، نشرت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني تسجيلاً مصوراً، للشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي، قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس، وجهها إلى كتائب القسام قبل اغتياله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

رسالة صوتية لقائد كتائب شهداء الأقصى #إبراهيم_النابلسي قبيل استشهاده، يوصي بها رفقاءه بعدم ترك السلاح واستمرار السير على نهج المقاومة pic.twitter.com/j7FIwXApUf — قناة الجزيرة (@AJArabic) August 9, 2022

ووجه “النابلسي” بحسب التسجيل الذي رصدته (وطن)، تحياته إلى كتائب القسام في غزة وكل الضفة.

وأضاف في رسالته الصوتية:” أنا أحييكم وأشكركم على الدعم الذي أعطيتوني إياه”.

وأضاف بمقطع من قصيدة شعبية “حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف”.