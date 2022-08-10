الأربعاء, أغسطس 10, 2022
الرئيسيةالهدهدإبراهيم النابلسي يبتسم وهو ميت وفيديو آخر كشف ما كان يتمناه
الهدهد

إبراهيم النابلسي يبتسم وهو ميت وفيديو آخر كشف ما كان يتمناه

باسل النجار
كتب باسل النجار
إبراهيم النابلسي يبتسم watanserb.com
إبراهيم النابلسي يبتسم
- Advertisement -

وطن- في تفاعل مستمر إلى الآن مع حادث استشهاد البطل الفلسطيني إبراهيم النابلسي، تداول ناشطون صوار للشهيد وهو ميت وقبل تشييع جنازته لاقت تفاعلا واسعا.

الشهيد إبراهيم النابلسي يبتسم بعد وفاته

وتظهر هذه الصور المتداولة على نطاق واسع، إبراهيم النابلسي وقد رسمت ابتسامة واضحة على وجهه المخضب بالدماء.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الصور التي اعتبروها علامة على حسن خاتمة النابلسي، ومصير الشهداء الذين يضحون بأرواحهم للدفاع عن أرضهم المحتلة.

شاهد اغتيال إبراهيم النابلسي.. كاميرا مثبتة في خوذة أحد جنود الاحتلال توثق العملية

وعلق ناشط باسم تامر على الصورة بقوله:”مبتسم ولا مش مبتسم.. نعم يلقون ربهم بفرح نحتسبك عند الله من الشهداء.. إلى جنان الخلد مع النبيين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا إبراهيم.”

فيما دون مغرد آخر:”أول مرة في حياتي أحسد ميت وأتمنى أكون أنا الميت وليس هو!”.

وعلقت ناشطة:”رغم كل هالتفجير فيه.. ظل وجهه نفس البدر مبتسم.”

وقال أحمد نور معلقا على صورة إبراهيم النابلسي والابتسامة على وجهه:”ما أحلي ما رأى وهو في طريقه للبرزخ.. إنه ما وعده ربه حقاً وأن مقعده من الجنه رآه وهو في انتظاره.”

وتابع:”وشاهد من هم الذين سيكون مقامه بينهم فوجدهم الشهداء والصديقين وحسن أولائك رفيقا.. فكيف بعد كل هذا لا يبتسم.”

واستطرد متمنيا أن يموت ميتته:”اللهم أمتني ميتته وارزقني صحبته في دار الحق يارب.. هذا رجائي .”

أمنية إبراهيم النابلسي

كما أعاد ناشطون تداول فيديو آخر للشهيد النابلسي، لاقى رواجا واسعا

وظهر يقول فيه: “أمنيتي الناس تصحى ويبطل فيه خونه وجواسيس”.

رسالة إبراهيم النابلسي لكتائب القسام

واليوم، الأربعاء، نشرت كتائب القسام على موقعها الإلكتروني تسجيلاً مصوراً، للشهيد الفلسطيني إبراهيم النابلسي، قائد كتائب شهداء الأقصى في نابلس، وجهها إلى كتائب القسام قبل اغتياله على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ووجه “النابلسي” بحسب التسجيل الذي رصدته (وطن)، تحياته إلى كتائب القسام في غزة وكل الضفة.

وأضاف في رسالته الصوتية:” أنا أحييكم وأشكركم على الدعم الذي أعطيتوني إياه”.

وأضاف بمقطع من قصيدة شعبية “حط السيف قبال السيف.. احنا رجال محمد ضيف”.

رسالة إبراهيم النابلسي المؤثرة إلى كتائب القسام وتفاعل واسع

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رسالة إبراهيم النابلسي المؤثرة إلى كتائب القسام وتفاعل واسع

الهدهد

شاهد اغتيال إبراهيم النابلسي.. كاميرا مثبتة في خوذة أحد جنود الاحتلال توثق العملية

الهدهد

فيديو يظهر بطولة إبراهيم النابلسي وهذا ما قاله قبل استشهاده (شاهد)

الهدهد

المئات احتشدوا لحمله.. لحظة إخراج المقاوم إبراهيم النابلسي من منزله بعد قصفه من قوات الاحتلال

الهدهد

قوات الاحتلال قصفت منزله.. رسالة صوتية تقشعر لها الأبدان من البطل المقاوم إبراهيم النابلسي قبل استشهاده

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

- Advertisment -

الأحدث

هذا ما وجد بصناديق ترامب السرية وضاحي خلفان يدخل على الخط من دبي

رسالة إبراهيم النابلسي المؤثرة إلى كتائب القسام وتفاعل واسع

المشتبه به في قتل 4 مسلمين بأمريكا.. مفاجأة غير متوقعة بشأنه

وسيلة عدائية جديدة في الهند تحرض على قتل المسلمين

ارتفاع كبير بسعر الدولار في السودان يربك السوق السوداء

أول ظهور لهاني السرحاني بعد إطلاق سراحه.. رسالة وجهها للسلطان هيثم أدت لاعتقاله

سبب اعتقال أحمد قطن بسلطنة عمان.. أضرب عن الطعام وحملة لإطلاق سراحه

شوق الهادي وشقيقتها فرح .. هل قبض على إحداهما بقضية الخمور في الكويت!

قبور موتى للبيع في سوريا تفجر جدلا واسعا.. ما قصتها؟

تركي آل الشيخ يحتضن ناصر الخليفي ويصف قطر “بالشقيقة”:”الله يوفقها بكأس العالم”

تحميل أكثر

اختيار المحرر

الأكثر قراءة

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

Contact us: [email protected]

تابعنا

© Watan News LLC