أول تعليق للسفارة السعودية بالقاهرة على وفاة محمد القحطاني أثناء إشادته بـ”ابن زايد”

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وطن – علقت السفارة السعودية في القاهرة على واقعة وفاة مواطنها رجل الأعمال محمد القحطاني وهو يكيل المديح لـ”السيسي” و”ابن زايد” أثناء إلقاء خطابه بالمؤتمر العربي الإفريقي، الذي نظّمته منظمة مكافحة التزوير والتزييف برئاسة السفير المصري حسام أبو العلا.

ونفى مصدر في السفارة أي علاقة لرجل الأعمال محمد القحطاني بالسلك الدبلوماسي السعودي، مضيفا أنه “ليس سفيرًا ولا في الجامعة العربية”.

ولفت المصدر الذي تحدث لموقع “مصراوي” إلى أن جثمان رجل الأعمال غادر القاهرة إلى المدينة المنورة برفقة زوجته.

وفاة محمد القحطاني

وتوفي رجل الأعمال السعودي، رئيس مجلس إدارة شركة السلام القابضة محمد بن ناصر بن وزن القحطاني، أثناء إلقاء كلمة له في المؤتمر العربي الأفريقي، الذي عقد تحت عنوان “تأييدا لإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

وبحسب فيديو الواقعة، فقد ظهر “القحطاني” وهو يشيد بما وصفها بإنجازات رئيس الإمارات محمد بن زايد، للمنطقة، وكذلك إنجازات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وإنجازات الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان.

ملك الموت داهم القحطاني وهو يتملق محمد بن زايد

وعند كلماته عن محمد بن زايد، ووصف له بأنه ” الرجل العظيم عميد الإنسانية ورجل السلام”، سقط محـمد القحطاني فجأة على الأرض مفارقا للحياة.

وكانت زوجته الدكتورة عائشة الجابري بجانبه والتي صرخت عند سقوطه وهرعت إليه.

وعلى الفور هرول إليه طبيب الفندق الذي وقام بعمل الإسعافات الأولية له، إلا أنه تبين وفاة رجل الأعمال السعودي محـمد القحطاني، ما أدى إلى إلغاء فعاليات المؤتمر.

محمد بن ناصر بن وزن آل مسعود القحطاني

رجل أعمال سعودي مقيم بالإمارات وتم منحه مناصب شرفية كسفير نوايا حسنة وما إلى ذلك

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"ستكتب شهادتهم ويُسئلون"

اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة pic.twitter.com/pOAILVbIUS — عصام (@DrEsamBaraka) August 9, 2022

سوء الخاتمة

وانتشر الفيديو بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر غالبية المغردين أن موت محمد القحطاني المفاجئ، وهو يمتدح ما وصفوهم بـ”طواغيت العرب”، إنما هو سوء خاتمة وعبرة لكل الذين يتملقون الأنظمة القمعية.

يشار إلى أنه شارك في المؤتمر الذي عقدته الهيئة العربية الدولية لمكافحة التزوير والتزييف التابعة لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، عدد من ممثلي الهيئات والمنظمات الدولية، والإقليمية، والعربية، وعدد من السفراء والشخصيات العربية.