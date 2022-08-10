أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز تعلن اعتزالها..ما السبب؟

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وطن- في مقال كتبته لمجلة “فوغ” الأمريكية، أعلنت الأميركية سيرينا ويليامز أسطورة التنس عن اعتزالها عقب انتهاء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأضافت الفائزة 23 مرة في البطولات الأربع الكبرى أنها لا تزال تحب التنس، لكنها مستعدة للانتقال إلى أشياء جديدة أخرى.

نجحت رغم الصعوبات

في عام 2017، عندما كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها، فازت ويليامز ببطولة أستراليا المفتوحة عندما كانت حاملًا بابنتها أولمبيا، وعندما احتاجت إلى إجراء عملية قيصرية طارئة للولادة أصيبت بانصمام رئوي وأمضت ستة أسابيع طريحة الفراش.

وفي ذلك الوقت كانت هناك تكهنات تشير إلى أن ويليامز ستتقاعد، لكنها عادت إلى الملاعب وهي تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.

لكن في عام 2021، تسببت إصابة في الساق في خروجها من الدور الأول في ويمبلدون وأثار غيابها لمدة عام عن التنس تكهنات بأنها قد لا تلعب مجددا. إلا أنها عادت مرة أخرى في يونيو.

وفي المقال الذي كتبته، كشفت ويليامز أنها ترددت كثيرا في إعلان نيتها الاعتزال والتوقف عن لعب التنس، وأنها لجأت إلى طبيب نفسي للتعود على الفكرة التي اقتنعت بها منذ فترة

حيث قالت ” أنا وزوجي نادرا ما نتحدث عن الإعتزال، فهذا موضوع محظور.”

وأضافت: “لا يمكنني حتى الحديث في هذا الأمر مع أمي وأبي. يبدو الأمر كما لو أنه ليس حقيقيا حتى تقوله بصوت عال. يظهر لي، وأشعر بنتوء غير مريح في حلقي، وأبدأ في البكاء”

خطط ويليامز بعد التقاعد

في المقال، قالت ويليامز: “لم أحب مطلقًا كلمة تقاعد. ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أقوم به هي التطور. أنا هنا لأخبركم أنني أتطور بعيدًا عن التنس، نحو الأشياء التي تهمني”.



كما اعترفت لاعبة التنس، بأن ابنتها ترغب في أخت وأنها أحيانا تصلي قبل النوم لتتحقق أمنيتها.

كانت ويليامز تعلم أنه لكي تنجب طفلًا آخر، عليها أن تختار بين الامومة وبين التنس وهو قرار قالت لا يتعين على الرياضيين الذكور اتخاذه.

وأضافت ويليامز “لو كنت رجلا، كنت سأستمر في اللعب والفوز بينما تضطلع زوجتي بالعمل البدني اللازم لتكبير عائلتنا. وإذا كان علي الاختيار بين بناء مسيرتي المهنية في التنس وبناء عائلتي، فأنا أختار عائلتي.”

على الرغم من اتخاذها لقرار الإعتزال بعد بطولة أميركا المفتوحة للتنس، لا يمكن لاحد نكران ما قامت به ويليامز خلال مسيرتها خاصة وانها تركت بصمتها في كل ملعب تنس في العالم، وفقا لما أورده موقع “yahoo“.