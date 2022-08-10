الأربعاء, أغسطس 10, 2022
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أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز تعلن اعتزالها..ما السبب؟

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
أسطورة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز تعلن اعتزالها..ما السبب؟ watanserb.com
سيرينا ويليامز
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وطن- في مقال كتبته لمجلة “فوغ” الأمريكية، أعلنت الأميركية سيرينا ويليامز أسطورة التنس عن اعتزالها عقب انتهاء بطولة أمريكا المفتوحة للتنس في نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأضافت الفائزة 23 مرة في البطولات الأربع الكبرى أنها لا تزال تحب التنس، لكنها مستعدة للانتقال إلى أشياء جديدة أخرى.

سيرينا ويليامز

نجحت رغم الصعوبات

في عام 2017، عندما كانت في الخامسة والثلاثين من عمرها، فازت ويليامز ببطولة أستراليا المفتوحة عندما كانت حاملًا بابنتها أولمبيا، وعندما احتاجت إلى إجراء عملية قيصرية طارئة للولادة أصيبت بانصمام رئوي وأمضت ستة أسابيع طريحة الفراش.

وفي ذلك الوقت كانت هناك تكهنات تشير إلى أن ويليامز ستتقاعد، لكنها عادت إلى الملاعب وهي تعاني من اكتئاب ما بعد الولادة.

سيرينا وإينتها أولمبيا

لكن في عام 2021، تسببت إصابة في الساق في خروجها من الدور الأول في ويمبلدون  وأثار غيابها لمدة عام عن التنس تكهنات بأنها قد لا تلعب مجددا. إلا أنها عادت مرة أخرى في يونيو.

وفي المقال الذي كتبته، كشفت ويليامز أنها ترددت كثيرا في إعلان نيتها الاعتزال والتوقف عن لعب التنس، وأنها لجأت إلى طبيب نفسي للتعود على الفكرة التي اقتنعت بها منذ فترة

حيث قالت ” أنا وزوجي نادرا ما نتحدث عن الإعتزال، فهذا موضوع محظور.”

وأضافت: “لا يمكنني حتى الحديث في هذا الأمر مع أمي وأبي. يبدو الأمر كما لو أنه ليس حقيقيا حتى تقوله بصوت عال. يظهر لي، وأشعر بنتوء غير مريح في حلقي، وأبدأ في البكاء”

سيرينا وزوجها أليكسيس أوهانيان

خطط ويليامز بعد التقاعد

في المقال، قالت ويليامز: “لم أحب مطلقًا كلمة تقاعد. ربما تكون أفضل كلمة لوصف ما أقوم به هي التطور. أنا هنا لأخبركم أنني أتطور بعيدًا عن التنس، نحو الأشياء التي تهمني”.

كما اعترفت لاعبة التنس، بأن ابنتها ترغب في أخت وأنها أحيانا تصلي قبل النوم لتتحقق أمنيتها.

كانت ويليامز تعلم أنه لكي تنجب طفلًا آخر، عليها أن تختار بين الامومة وبين التنس وهو قرار  قالت لا يتعين على الرياضيين الذكور اتخاذه.

وأضافت ويليامز “لو كنت رجلا، كنت سأستمر في اللعب والفوز بينما تضطلع زوجتي بالعمل البدني اللازم لتكبير عائلتنا. وإذا كان علي الاختيار بين بناء مسيرتي المهنية في التنس وبناء عائلتي، فأنا أختار عائلتي.”

على الرغم من اتخاذها لقرار الإعتزال بعد بطولة أميركا المفتوحة للتنس، لا يمكن لاحد نكران ما قامت به ويليامز  خلال مسيرتها خاصة وانها تركت بصمتها في كل ملعب تنس في العالم، وفقا لما أورده موقع “yahoo“.

ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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