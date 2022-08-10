آمال ماهر تعود بقوة إلى السوشيال ميديا وصورة من داخل سيارتها (شاهد)

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وطن– شاركت الفنانة المصرية آمال ماهر جمهورها، بصورة جديدة، تعتبر الظهور الأول لها بعد حفلها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل.

وظهرت آمال ماهر في صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على “انستجرام”، داخل سيارتها ترتدي نظارات شمسية.

واعتبر الجمهور هذه الصورة، تمهيداً لعودة آمال ماهر بقوة عبر السوشيال ميديا بعد أزماتها المتكررة التي قررت على إثرها الاعتزال. وشكوك حول اختطافها.

حفل العلمين

وكانت السلطات المصرية قد سمحت لآمـال ماهر، بإحياء حفل لها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل استمر لسنوات، في تحد واضح لتـركي آل الشيخ الذي كان يقف وراء تدمير مستقبلها ومنعها من الظهور.

ووصلت تفاصيل أزمة آمال ماهر وتركي آل الشيخ لشوارع لندن في بريطانيا.

استمتع الانجليز اليوم بأغنية آمال ماهر (ذرة رجولة) وصور تركي آل الشيخ، حيث تجولت شاحنتنا في ربوع لندن، وتنقلت في أكثر شوارعها اكتظاظا بالمارة والسواح العرب، وهي تصدح بهذه الأغنية الجميلة والمعبرة🎵🎙️. pic.twitter.com/HJwOBHRhbQ — شاحنة لندن (@hhsaudi34) August 6, 2022

حيث طافت شاحنة في شوارع لندن وهي تعرض صوره، وتبث أغنية “ذرة رجولة” التي غنتها آمال ماهر في حفلها، وكانت موجهة على ما يبدو لطليقها تـركي آل الشيخ.

ويشار إلى أن الشاحنة المشار إليها تعرف باسم “شاحنة لندن”. وهي شاحنة متجولة في بريطانيا تتبع المعارضة السعودية، ويقول القائمون عليها إن مهمتها “نقل معاناة شعوبنا للمجتمع الدولي”.

جانب من متابعة المارة لشاحنتنا التي جالت شوارع لندن يوم أمس، والتي عرضت أغنية "ذرة رجولة" للفنانة آمال ماهر رفقة صور المستشار السعودي تركي آل الشيخ pic.twitter.com/Aa6OYxsZb2 — شاحنة لندن (@hhsaudi34) August 7, 2022

ذرة رجولة

وأظهر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع الشاحنة في ميدان عام بلندن. وقد عرضت على شاشة العرض الكبيرة المعلقة عليها صورا لتركي آل الشيخ، رافقها صوت آمال ماهر في أغنيتها “ذرة رجولة”.

وعلق حساب “شاحنة لندن” على المقطع الذي بثه بالقول: “استمتع الانجليز اليوم بأغنية آمال ماهر (ذرة رجولة) وصور تركي آل الشيخ.”

وتابع: “حيث تجولت شاحنتنا في ربوع لندن. وتنقلت في أكثر شوارعها اكتظاظا بالمارة والسواح العرب، وهي تصدح بهذه الأغنية الجميلة والمعبرة.”

وكشف الحساب في تغريدة أخرى: “توقفت شاحنتنا يوم أمس أمام منطقتين من الأكثر اكتظاظا بالناس في لندن. الأولى أمام Body World والثانية Marble Arch Station. واستمتع المارة بأغنية آمال ماهر “ذرة رجولة” وصور تركي آل الشيخ التي عرضت بالتزامن معها.”

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

دي قادرة عالتحدي بجد 😂❤️

عاملة أغنية هتتخطف بسببها أهي 😂 pic.twitter.com/mot9SiPhUT — ما تخدلك واحدة؟ (@SoyAyat) July 30, 2022

وكان ضمن ما غنته آمال من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.