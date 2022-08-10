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حياتنا

آمال ماهر تعود بقوة إلى السوشيال ميديا وصورة من داخل سيارتها (شاهد)

رفيف عبدالله
كتب رفيف عبدالله
آمال ماهر تعود بقوة إلى السوشيال ميديا وصورة من داخل سيارتها (شاهد) watanserb.com
آمال ماهر
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وطن– شاركت الفنانة المصرية آمال ماهر جمهورها، بصورة جديدة، تعتبر الظهور الأول لها بعد حفلها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل.

وظهرت آمال ماهر في صورة عبر خاصية الستوري عبر حسابها على “انستجرام”، داخل سيارتها ترتدي نظارات شمسية.

واعتبر الجمهور هذه الصورة، تمهيداً لعودة آمال ماهر بقوة عبر السوشيال ميديا بعد أزماتها المتكررة التي قررت على إثرها الاعتزال. وشكوك حول اختطافها.

حفل العلمين

وكانت السلطات المصرية قد سمحت لآمـال ماهر، بإحياء حفل لها في العلمين الجديدة بعد غياب طويل استمر لسنوات، في تحد واضح لتـركي آل الشيخ الذي كان يقف وراء تدمير مستقبلها ومنعها من الظهور.

ووصلت تفاصيل أزمة آمال ماهر وتركي آل الشيخ لشوارع لندن في بريطانيا.

حيث طافت شاحنة في شوارع لندن وهي تعرض صوره، وتبث أغنية “ذرة رجولة” التي غنتها آمال ماهر في حفلها، وكانت موجهة على ما يبدو لطليقها تـركي آل الشيخ.

ويشار إلى أن الشاحنة المشار إليها تعرف باسم “شاحنة لندن”. وهي شاحنة متجولة في بريطانيا تتبع المعارضة السعودية، ويقول القائمون عليها إن مهمتها “نقل معاناة شعوبنا للمجتمع الدولي”.

ذرة رجولة

وأظهر المقطع الذي حظي بتفاعل واسع الشاحنة في ميدان عام بلندن. وقد عرضت على شاشة العرض الكبيرة المعلقة عليها صورا لتركي آل الشيخ، رافقها صوت آمال ماهر في أغنيتها “ذرة رجولة”.

وعلق حساب “شاحنة لندن” على المقطع الذي بثه بالقول: “استمتع الانجليز اليوم بأغنية آمال ماهر (ذرة رجولة) وصور تركي آل الشيخ.”

وتابع: “حيث تجولت شاحنتنا في ربوع لندن. وتنقلت في أكثر شوارعها اكتظاظا بالمارة والسواح العرب، وهي تصدح بهذه الأغنية الجميلة والمعبرة.”

وكشف الحساب في تغريدة أخرى: “توقفت شاحنتنا يوم أمس أمام منطقتين من الأكثر اكتظاظا بالناس في لندن. الأولى أمام Body World والثانية Marble Arch Station. واستمتع المارة بأغنية آمال ماهر “ذرة رجولة” وصور تركي آل الشيخ التي عرضت بالتزامن معها.”

وفي حفلها الأخير في مدينة العلمين الجديدة، والذي جاء بعد غياب طويل جدا غنت آمال، مقاطع من أغنيات ألبومها الجديد.

وكان ضمن ما غنته آمال من أغاني الألبوم المنتظر، هي أغنية بعنوان “ذرة رجولة”، والتي رأي الكثيرون أنها موجهة خصيصا لطليقها تركي آل الشيخ، الذي تسبب بنفوذه وماله في عدم ظهورها على الشاشة لفترة طويلة.

 

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نجل آمال ماهر يحملها بين ذراعيه في أول ظهور له! (شاهد)

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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