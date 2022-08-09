وفاة الفنانة رجاء حسين بعد صراع مع المرض

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وطن– توفيت الفنانة المصرية رجاء حسين، صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 84 عامًا.

وقال الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح لصحيفة “القاهرة 24”، إنه سيتم تشييع جثمان الفنانة رجاء حسين اليوم من مسجد الشرطة عقب صلاة الظهر مباشرًة.

عملية في المعدة

وسبق وكشفت رجاء حسين تطورات حالتها الصحية، مشيرة إلى أنها تعاني من إنزيمات الكبد المرتفعة وتشعر بالتعب الشديد.

كما تعرضت رجاء حسين لإصابة شديدة في ذراعها بسبب سقوطها من السلم، وذلك بالتزامن مع ندوتها في المهرجان القومي للسينما. ولذلك لم تستطع حضور الندوة.

وكشفت رجاء حسين في وقت سابق، أنها خضعت لعملية جراحية في المعدة.

وقالت الفنانة الراحلة في تصريحات صحفية: “خضعت لعملية جراحية في المعدة منذ فترة بسيطة، وحاليا أمكث في المنزل وأحرص على المتابعة مع طبيبي الخاص. ولكني لا أستطيع التحدث لفترة طويلة مع من حولي وما زلت في مرحلة التعافي”.

محمد رمضان ليس نمبر ون

وتصدرت رجاء حسين حديث نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، أكثر من مرة بسبب تصريحاتها الجريئة ومهاجمتها محمد رمضان.

وقالت رجاء حسين خلال لقاءها عبر برنامج “اسألني” على فضائية CBC: “حين يسمي محمد رمضان نفسه نمبر وان، فهذه عدم ثقة بنفسه. لأن البلطجة لم تكن أبداً في حياتنا رقم واحد”.

وتابعت الفنانة الراحلة في حينها: “من المعيب أن أطلق ألقاباً على نفسي. أنا أدع الجمهور والمشاهدين يطلقون علي اللقب، مثل لقب سيدة الشاشة. فاتن حمامة جاء من الجماهير وهي لم تُطلق اللقب على نفسها”.

وحول استعراض بعض النجوم لثرواتهم وممتلكاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ قالت رجاء حسين: “هذا استفزاز للجماهير. أتمنى من الله أن يزيدك من نعيمه ويعطيك المزيد، ولكن بدون استفزاز”.

طلاق بعد 51 عاماً

كما فاجأت رجاء حسين الجمهور بإعلان انفصالها عن زوجها الفنان سيف عبدالرحمن. حيث كشفت أن الانفصال. حدث بعد وفاة ابنهما كريم قبل 7 سنوات وذلك بعد 51 عاما من الزاوج.

وقالت آنذاك: “تحملت الحياة الزوجية بكل ما فيها من متاعب. وصعوبات لمدة 51 عاماً، وما كنت أخاف عليه، ذهب للأبد”، مؤكدة أنها تحملت كل شيء من أجل أولادها لأن المرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها في المقام الأول قبل قلبها بحسب تعبيرها.

وشددت رجاء حسين على أن علاقتها بطلقيها جيدة ووصفته بالرجل الطيب والمحترم، مضيفة: “حتى عندما تزوج امرأة أخرى. فأنا على تواصل معها ومقربة لها”.

وأشارت رجاء حسين إلى أن سيف لم ينجب إلا أولادهما الشهيد كريم وأمل، والشاب الذى توفي قبل فترة قصيرة هو أحمد ابن زوجته. حيث أوضحت ذلك بعدما اختلط الأمر على الجمهور بأن الذى توقف مؤخرا هو ابنها.

من هي رجاء حسين؟

الجدير بالذكر أن آخر أعمال رجاء حسين كان عام 2017، حين شاركت في مسلسل “واحة الغروب” مع خالد النبوي ومنة شلبي.

وقدمت رجاء حسين عددًا كبيرًا من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، أبرزها: مسلسل واحة الغروب، فيلم نوارة، يوم للستات، مسلسل عايزة أتجوز، مسلسل ريا وسكينة، وغيرها من الأعمال.