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هدده بالموت..أول تعليق لكاني ويست على انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون

ايمان الباجي
كتب ايمان الباجي
هدده بالموت.. أول تعليق لكاني ويست على انفصال كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون watanserb.com
علق إنستغرام حساب كاني الشخصي لانتهاكه سياسة التحرش وتقديم محتوى عنيف موجه لكيم
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وطن- تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي صورة نشرها مغنى الراب ​كاني ويست في أعقاب إنفصال زوجته السابقة نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان والممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

وأظهر المنشور، صورة لصحيفة نيويورك تايمز وكتب في عنوانها العريض “سكيتي ديفيدسون – الاسم الذي يطلقه كانيي على بيت- توفي بعمر الـ 28”.

 

كيف بدأ التوتر بين كاني ويست وبيت ديفيدسون؟

في الأشهر التي أعقبت طلاق كيم وكاني في فبراير 2021، أوضح هذا الأخير في عدة تصريحات أنه كان يأمل في إعادة إحياء زواجهما.

لكن أصبحت آماله صعبة. بعد أن بدأت كيم تواعد نجم ساترداي نايت لايف السابق بيت ديفيدسون في أواخر أكتوبر، حسب موقع buzzfeed news

عندما أصبحت علاقتهما أكثر جدية، لجأ كاني إلى مضايقة الثنائي علنًا عبر  الإنستغرام طوال شهري فبراير ومارس.

​كيم كارداشيان​ وبيت ديفيدسون​

خلال تلك الأشهر، وجه مغني الراب العديد من الإهانات إلى بيت، الذي أشار إليه فقط باسم “Skete”، وأتهمه بـ”تخريب” عائلته.

وقد وصل قلقه إلى آفاق جديدة عندما بدأ في نشر رسائل خاصة بينه وبين كيم وبيت.

وربما الرسالة التي كانت أكثر وضوحا عندما أعربت كيم عن قلقها على سلامة بيت بعد أن شجع كاني معجبيه على “الصراخ” عليه إذا ما رأوه في الأماكن العامة.

وبعد سلسلة من المضايقات الاخرى، علقت منصة إنستغرام في 17 مارس حساب كاني الشخصي لانتهاكه سياسة التحرش وتقديم محتوى عنيف موجه لكيم.

ومنذ ذلك الحين، لم يبد كاني أي تعليقات أخرى حول بيت.

في أبريل، أشارت تقارير  إلى أن كاني كان يخضع لعلاج “سلوكي” ليكون “أبًا أفضل” لأطفاله الأربعة وكيم.

انفصال كيم عن بيت

عندما بدت الأمور وكأنها تستقر، أفادت وسائل إعلام أن كيم وبيت أنهيا علاقتهما يعد مواعدة استمرت تسعة أشهر.

وتقول المصادر أن سبب الإنفصال هو بعد المسافات وجداول أعمالهما المزدحمة التي جعلت من الصعب حقًا الحفاظ على العلاقة.

وبعد ثلاثة أيام من انتشار خبر الإنفصال، نشر كاني تلك الصورة على الإنستغرام التي كتب في عنوانها العريض: “سكيتي ديفيدسون – الاسم الذي يطلقه كانيي على بيت- توفي بعمر الـ 28”.

كما كتب أسفلها “الطفل كودي كان يرغب بالمشاركة في الجنازة، لكنه يخشى من قاذفي الزجاج”.

يأتي هذا المنشور لكاني بعد فترة وجيزة من صدور تقارير تفيد بأنه وكيم كانا “متفهمان للغاية” في أعقاب نزاعهما.

المصدرموقع buzzfeed news، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.
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