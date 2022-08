ميا خليفة غاضبة من سؤال حساس بعد تقديمها مبلغاً ضخماً للصليب الأحمر اللبناني! (شاهد)

وطن– كشفت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة واللبنانية الأصل، ميا خليفة، قيامها بالتبرع للصليب الأحمر اللبناني بمبلغ ضخم. وذلك في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.

ونشرت ميا خليفة عبر حسابها الموثق على “تويتر”، صورة توثق تبرعها بـ10 ألاف دولار للصليب الأحمر اللبناني.

وعلقت ميا على الصورة: “تحياتي للأوقات السعيدة ، ماضٍ ومستقبل # لبنان ، أحبك”.

Cheers to happier times, past and future #Lebanon , I love you 💔🇱🇧 @RedCrossLebanon pic.twitter.com/AZWWgPZAkJ

وبدوره، ردّ الصليب الأحمر على خليفة، شاكراً إياها على الدعم المستمر.

Thank you Mia for always supporting the Lebanese Red Cross!

— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 4, 2022