ميا خليفة غاضبة من سؤال حساس بعد تقديمها مبلغاً ضخماً للصليب الأحمر اللبناني! (شاهد)

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وطن– كشفت ممثلة الأفلام الإباحية المعتزلة واللبنانية الأصل، ميا خليفة، قيامها بالتبرع للصليب الأحمر اللبناني بمبلغ ضخم. وذلك في الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت.

أحبك لبنان

ونشرت ميا خليفة عبر حسابها الموثق على “تويتر”، صورة توثق تبرعها بـ10 ألاف دولار للصليب الأحمر اللبناني.

وعلقت ميا على الصورة: “تحياتي للأوقات السعيدة ، ماضٍ ومستقبل # لبنان ، أحبك”.

وبدوره، ردّ الصليب الأحمر على خليفة، شاكراً إياها على الدعم المستمر.

Thank you Mia for always supporting the Lebanese Red Cross! — Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) August 4, 2022

نبيذ لبناني

كما كتبت عبر “انستجرام”: ” اعتقد أصدقائي أنني كنت مجنونة لطلب زجاجة نبيذ بقيمة 3000 دولار بينما كنت بالكاد أشرب”.

وتابعت: “لكن هذا أكثر من مجرد نبيذ بالنسبة لي. هذا جزء من التاريخ من الأوقات السعيدة في لبنان. قبل الحرب الأهلية. انفجار بيروت ، قبل الدمار الاقتصادي ، الغارات الجوية. قبل وجع القلب والهجرة الجماعية ، التوترات الجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية. الوداع و “الرجاء إرسال الصلوات والتبرعات” “.

وأردفت: “لقد ولدوا ليعرفوا كيف يكون لبنان مثل هذا. كان من الجميل تذوق النبيذ الأبيض القديم الذي كان داكنًا وحامضًا قليلاً مثل البلد الذي نما فيه العنب. لكن المذاق هو ما صدمني … مثل الزبدة والعسل. ناعم مثل دفء الويسكي ، مع روائح حلاوة تدوم طويلاً. تمامًا مثل البلد الذي ينتمي إليه. في جوهرها ، يريد اللبنانيون فقط أن يحبوا ويأكلوا ويرقصوا ويموتوا بسلام على أرضنا الجميلة وأن يُدفنوا في التربة التي تنمو فيها هذه العنب السحري”.

مصدر أموال ميا

وتساءل ناشطون عن مصدر أموال مايا خليفة التي تبرعت بها، خاصة أنها اعتزلت الأفلام الإباحية.

لكن مايا لم تستقبل تلك التساؤلات بصدر رحب، فهاجمت المعلقين، وقالت مستنكرة: “هل هذا ما يقلقكم؟”.

وكتبت مايا خليفة عبر “تويتر”: “اذا كانت لديك مشكلة – من اين- تأتي أموالي حين اتبرع بها، فعليك ان تقول هذا للصليب الاحمر عندما ياتي لتقديم العون في حيك. تستحق ان تأكل خبزا حافا وان تظل جراحك تنزف اذا كان هذا ما يقلقك في هذه الايام”.

100 ألف دولار في ساعات

ولا تعد المرة الأولى التي تقدم بها ميا خليفة مساعدات للصليب الأحمر، فسبق أن قدمت 20 ألف دولار العام الماضي.

وقبلها بعام، أعلنت ميا عن مزاد علني لبيع عدد من مقتنياتها الشخصية كنظاراتها وأخرى حملت توقيعها في الموقع التجاري ebay.

وأشارت ميا إلى أنّ الأموال التي يتم جمعها ستذهب مباشرة إلى الصليب الأحمر اللبناني، واستطاعت جمع 100 ألف دولار في 11 ساعة فقط.

وسبق أن تحدثت ممثلة الأفلام الاباحية سابقاً عن علاقتها بوطنها الأم، ومدى تأثرها بما يحدث في لبنان.

ميا خليفة تبكي

وقالت مايا خليفة في لقاء إذاعي عبر “سردة” إنها تأثرت بالمظاهرات اللبنانية، رغم أن العالم كله كان يغلي “بحسب وصفها”. وأشارت إلى دعمها لتلك المظاهرات التي انطلقت في أكتوبر العام الماضي.

وعبرت مايا خليفة عن تعاطفها مع الشباب اللبناني، قائلة إن ” رؤيتها لهم وهم في حالة حزن وانكسار، تفطر قلبها وتتمنى لو أنها تُعانقهم وتتمكن من حمايتهم وتجعل العالم مكاناً أفضل لهم”.

View this post on Instagram A post shared by Mia K. (@miakhalifa)

وبكت مايا خليفة حين أخبرتها المذيعة أن معظم معجباتها من النساء، خاصة بعد ما فعلته بعد انفجار مرفأ بيروت، وما قامت به من دعم وجمع تبرعات للمدينة التي أُعلنت “منكوبة” حينها.

وأكدت الإعلامية ميديا عازوري لمايا خليفة أنها ونساء لبنان يحترمنها ومُعجبات بها، وترى أنها حرة بما تفعله بجسدها، مُستدلة بعبارة دارجة “كل واحد حر بمؤخرته”، ما جعل مياا ترد عليها قائلة: “شكراً لإخباري ذلك، عشت 6 سنوات وأنا أعتقد أن اللبنانيات يكرهنني، لأن الناس يقولون لهم إنهم يشبهوني إذا ارتدوا النظارات، وهذا يعني لي الكثير”.

وتابعت ميا: “هذا يعني لي الكثير لاني انا امرأة لبنانية وابنتي المستقبلية ستكون كذلك ، والثورة أنثى”.