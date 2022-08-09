ليس بوابة دمشق أو المطعم الإيراني..تعرف على أكبر مطعم دوّار في العالم؟

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وطن-هناك أماكن سياحية تتميز عن مناطق أخرى من خلال ما تقدمه من خدمات وخصائص أخرى، وفي هذا السياق نتحدث عن أكبر مطعم دوار في العالم، الذي يقصده الكثير من الناس حول العالم ليتمتعوا بخدماته المتميزة.

يعتبر أكبر مطعم دوار في العالم بمثابة تحدٍ لمن سيزوره، ومنطقة جذب سياحية مهمة لملايين الأشخاص.

يُطلق على المطعم؛ اسم بيليني ويقع في الطابق 45 من مبنى مركز التجارة العالمي في مكسيكو سيتي.

ووفق ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، فإن العديد من السياح من شتى أرجاء العالم يقصدون المطعم كل عام لتجربة أطباقه الشهية، ولا سيما لمشاهدة المناظر الجميلة من علياءه.

أين يقع أكبر مطعم دوار في العالم؟

في الحقيقة، ليس من المستغرب أن يكون هذا المكان في المكسيك، لأنها دولة ذات مساحة كبيرة وبها مدن مختلفة الأحجام ولهذا السبب يحظى هذا المطعم بهذا الإسم.

وإذا أردنا أن نستمتع بطعم مثل هذا المطعم الدوار، فعلينا أن نذهب إلى مطعم Bellini، الموجود في مكسيكو سيتي. فهو مبنيّ على مساحة كبيرة وخدماته مختلفة تمامًا، ما يجعله فريدًا.

وبما أنه قائم على قمة برج مركز التجارة العالمي (رابع أطول مبنى في أمريكا اللاتينية) فإنه يدور حوله ويقدم إطلالة رائعة للمدينة.

وبحسب ما ترجمته “وطن“، إن تجربة تناول الطعام في أثناء رؤية منظر طبيعي مختلف في كل لحظة بسبب خاصية الدوران التي يقوم بها عدد قليل من المطاعم في العالم، تجعلها تجربة متميزة وفريدة من نوعها.

قد تعتقد أن بعض الناس يصابون بالدوار، لكن الأمر ليس كذلك، لأن الحركة بطيئة نوعًا ما، بحيث يستغرق الأمر حوالي ساعة ونصف أو أكثر بقليل للقيام بدورة كاملة.

إنه ليس مكانا سياحيا في حد ذاته، وإنما هو بالأساس مطعم على طراز عالمي فاخر؛ حيث يمكنك تناول الغداء والعشاء بينما يدور، ما يجعل رواد المطعم مستمتعين للغاية بمناظر مختلفة في جميع الأوقات. لذلك لا يهم الوقت الذي تختاره لتجربة الأطباق الموجودة فيه.

علاوة على ذلك، يتميز هذا المطعم بمأكولاته العالمية وبعض التخصصات المكسيكية، بالإضافة إلى العديد من المشروبات الأخرى المحلية والأجنبية.

بشكل عام، هو مطعم يعطيك فرصة التمتع بمناظر رائعة سواء ذهبت نهارًا أو ليلًا، لذا يفضل تكرار زيارة هذا المكان الرائع، خاصة إذا كنت في زيارة لهذه المدينة لعدة أيام.

يحتوي البرج الذي يقع فيه أيضًا على المزيد من الأماكن مثل المكاتب وقاعة للمؤتمرات وغير ذلك.

وكما أشرنا، فإنه مطعم يتميز بخاصية تكنولوجية، وتتمثل السمة الرئيسية في أن الجزء الخارجي من محيطه قابل للدوران بزاوية 360 درجة.