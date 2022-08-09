لماذا قرر عمر بن الخطاب الذهاب إلى فلسطين بنفسه واستلام مفتاح القدس؟ (فيديو)

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وطن – قال الداعية السعودي”بدر المشاري“، إن الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب هب بنفسه لفتح فلسطين رغم أنه لم يذهب أثناء فتح بلاد فارس والعراق و مصر والشام.

وأرجع “المشاري” ذلك لأن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ عرف قيمة فلسطين والمسجد الأقصى “أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين”.

أقبل عليكم هذا الذي وصف لنا في التوراة

وأضاف في مقطع فيديو استعاده نشطاء تزامناً مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، أن اليهود رأوا الخليفة عمر رضي الله عنه وهو يمشي فقالوا فيما بينهم: “أقبل عليكم هذا الذي وصف لنا في التوراة أن من يسلم مفاتيح القدس رجل هامته مرتفعة وثيابه ممزقة.”

ودخل “الفاروق” ليأخذ فلسطين بالسلم، ولما استلم مفاتيح القدس قال لبلال بن أبي رباح رضي الله عنه الذي لم يره منذ زمن “قم فأذن”، إذ كان قد استأذن الخليفة عمر الذهاب إلى الشام بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم

مؤذن رسول الله

وحلف بلال أن لا يؤذن لأحد بعد رسول الله ، وجلس حينها في فلسطين فلما قام بلال ضمه الخليفة عمر وبكى وقال مرحباً بمؤذن رسول الله وعندما استلم المفاتيح قال: “قم يا بلال فأذن” فرد عليه: “يا أمير المؤمنين إني أقسمت لا أرفع آذانا بعد رسول الله إلا له”.

فأجابه الخليفة عمر: “يا بلال إن هذا الموقف يسعد رسول الله. قم فأذن لو كان حياً لأمرك بالآذان”، فقام بلال فأذن ولما بلغ أشهد أن محمداً رسول الله بكى الناس وبكى الصحابة جميعاً.

15 امرأة قتلن على أسوار القدس

واستدرك الشيخ المشاري أن المسجد الأقصى استشهد فيه 5000 صحابي رغم أن من استشهدا في الفتوحات الإسلامية لم يتجاوزا الـ 9 آلاف.

والذين استشهدوا في المسجد الأقصى بلغ قرابة الـ 15 ألف شهيد على مدار الفتوحات الإسلامية حتى يحرروا هذا المكان، من بينهم 15 امرأة بينما في فتوحات الإسلام قتل 8 نساء فقط.

العهدة العمرية

وكان سيدنا عمر قد أعطى أهل فلسطين الذين كانوا على دين النصرانية ما عُرف بـ “العهدة العمرية” بعد الفتح الإسلامي للقدس التي تعد أول وثيقة لحرية الأديان في التاريخ.

وشهد عليها الصحابة خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان، حيث وضعوا تواقيعهم عليها بعد أن ختمها عمر بخاتمه. وعندئذ أصبحت سارية حتى يومنا هذا كنموذج أمثل لتعامل المسلمين مع غير المسلمين.

البطريك “صفرونيوس”

وتقدم “صفرونيوس” البطريك المسيحي وزعيم المدينة وأخذ العهد ونظر فيه وقال وهو يبكي لعمر: إنني أيقنت من موقفك أن دولتكم ليست دولة فاتحين ولهذا لن تنقرض مع السنين وستحميها العدالة وتضمن لها الخلود.

وشد البطريك المسيحي على يد عمر بن الخطاب وأخذ “العهدة العمرية” ووضعها في صندوق “أبنوسي” ولا تزال محفوظة في كنيسة القيامة في القدس إلى الآن.

انتهاك اليهود لحرمة المدينة المقدسة

وتشكل هذه الوثيقة مع غيرها من وثائق التسامح الديني الإسلامي في بقاع مختلفة من العالم علامة تاريخية فريدة في تاريخ حقوق الإنسان، والواجب علينا بعد مرور أكثر من ألف وأربعمائة سنة على توقيع كل منهما أن نحتفل بصدورهما في هذا الوقت. الذي ينتهك فيه اليهود حرمة المدينة المقدسة لافتين الأنظار إلى أهميتهما كوثيقتين أشاعتا الأمن والسلام في مدينة الله التي لم ترق الدماء فيها إلا على أيدي الصليبيين واليهود.

الخليفة عمر و مفاتيح القدس

ويعد فتح القدس جزءاً من الصراع العسكري الذي وقع في 637 م الموافق 16 للهجرة بين الخلافة الراشدة الإسلامية والإمبراطورية البيزنطية. وقد بدأت عندما قام جيش المسلمين- تحت قيادة أبو عبيدة بن الجراح- بمحاصرة القدس في شوال 15 هـ الموافق نوفمبر تشرين الثاني 636 م.

وبعد ستة أشهر، وافق البطريرك صفرونيوس على الاستسلام، بشرط قدوم الخليفة الراشدي. وفي عام 16 هـ، سافر الخليفة عمر بن الخطاب إلى القدس لتسلم مفاتيح المدينة.

أنت تركب عقبة، وأنا أركب عقبة

ويروي الشيخ “عائض القرني” في أحد دروسه المسجلة قصة مؤثرة في هذا السياق فحينما خرج الخليفة عمر رضي الله عنه ليأخذ مفاتيح بيت المقدس ، أخذ راحلة واحدة ومولاه.

فقال: “أنت تركب عقبة، وأنا أركب عقبة -أي: أنت مرة وأنا مرة- قال المولى: كيف وأنت أمير المؤمنين ؟! قال: والله لتركبن وقتاً وأنا وقتاً، فإذا ركب المولى قاد عمر الجمل، وإذا نزل يقود ركب عمر ، واقتربوا فقال عمرو بن العاص : خيبتنا يا أمير المؤمنين – عمرو بن العاص كان أمير إقليم – وقال له: أين الخدم؟ أين الحشم؟ أنت خليفة، والنصارى ينتظرونك؛ لأنه دوخ الدنيا، فالنصارى على أسطح المنازل”.

مالذي أبكى النصارى في القدس؟

وقد كان عمر يحكم من المحيط إلى الخليج بضعاً وعشرين دولة، فلما اقترب عمر من بيت المقدس أتت نوبة المولى ليركب، قال: يا أمير المؤمنين ! وصلنا، فيقول عمر للمولى: أهي عقبتك أو عقبتي؟ قال: هي عقبتي، قال: والله لتركبن.

وأتى عمر يقود الجمل، والتفت النصارى وقالوا: من هذا؟ قالوا: الخليفة فبكوا.فهذا منظر يبكي وهو منظر يقوي الإيمان في القلوب، وهو منظر أعظم من آلاف المحاضرات والكتابات والرسائل.

فأخذ عمر يخوض في طين عند مدخل بيت المقدس يرفع ثيابه ويقود الجمل ثم دخل فصلى ركعتين، وقال: يا بلال ! أذِّن، قال: يا أمير المؤمنين ! ما أذنت لأحد بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: عزمت عليك أن تؤذن فقام فرفع الصوت بالأذان فبكى الناس. حسب موقع “الموسوعة الشاملة“.

من هو الداعية بدر المشاري؟

والشيخ “بدر بن نادر المشاري” داعية إسلامي سعودي، وإمام جامع حطين بالحرس الوطني بالرياض. ولد عام 1973م في مدينة الرياض تخرج من كلية الشريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ،- حصل على شهادة الماجستير في (مدخل لحياة وآثار الشيخ ابن باز مواقف قيادية وتربوية) من بيروت ،- حاصل على الدكتوراه.

صدر له عدد من الأشرطة الصوتية والرسائل الدعوية وله عشرات الدروس الدينية والمحاضرات المبثوثة على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها “سلسلة مع الرسول ﷺ” “سلسلة وزراء الرسول ﷺ” “سلسلة ورثة الأنبياء” “سلسلة أحسن القصص” “سلسلة كأنك تراه “.